​Depolama ihtiyacınız için 9 yaratıcı fikir

Hayatımız boyunca depolama ihtiyacı hiç bitmez, aksine artar. Çünkü gün aşırı yeni giysiler, kitaplar, ayakkabılar, çantalar, gazeteler ve daha sayamayacağımız pek çok eşya satın alırız. Her bir satın aldığımız yeni malzeme ise daha çok depolama ihtiyacına sebep olur. Bu sebeple hiç bitmeyen bu ihtiyaç için birbirinden yaratıcı ve pratik 9 depolama fikri derledik. Özellikle küçük evlerde yaşayanların tasarım örneklerine göz atmalarını öneriyoruz.
İlk yaratıcı depolama fikri bir hayli yaratıcı. Hem merdiven hem raf olabilen bu tasarım iki işlevli yapısından ötürü bilhassa küçük evler için hayat kurtarıcı niteliğinde. Aynı zamanda atıl duran merdiven altı gibi alanları değerlendirmek için de başarılı. Açık raf sistemi olmasından ötürü her aradığınıza kolayca erişebiliyorsunuz.
Depolama fikirleri araştırırken mutfakları unutmadık. Özellikle çay, baharat gibi malzemelerin kolayca el altında bulundurmak istediğimiz için sıradan kavanozlar yerine aynı zamanda duvar dekoru olan cam kapaklı yuvarlak kaplar tasarlanmış. Cam kapaklarından ötürü içlerinde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Duvara monte edilmiş askılara tutturulan bu kaplar dekora eğlence katmış.
Yatak odaları kişisel eşyalarımızın bulunduğu bir oda olduğu için depolama ihtiyacı hiç bitmez. Çoğu insan yatak odasına kitaplık koyacak boşluk olamaz. Bu örnekte yatak odasının bir duvarı baştan sona kitaplıkla döşenmiş. Bu tasarım uygulanması zor gibi gelebilir ilk anda. Ancak dikkat ederseniz rafların derinliği az dolayısıyla odayı kapatıyor değil. Yani bu da bir başka yaratıcı depolama fikri diyebiliriz.
Fotoğraftaki yatak odası Lise Compain tasarımıdır.
Eğer fotoğraftaki gibi bir stüdyo daireniz varsa ve duvar rafının küçük oturma odanızı daha da kalabalıklaştıracağından endişe ediyorsanız bu fikir sizin için bir çözüm olabilir. Tavan yüksekliğindeki raf sayesinde malzemelerinizi depolama imkanı bulurken oturma odanız da daralmaz.
Yetişkinler kadar çocukların da pek çok şahsi eşyası vardır ve depolanması gerekir. Bu şahsi eşyaların başında her dakika ortaya saçılan oyuncakları sayabiliriz. Bu tasarımda küçük çocuğunuzun ufak tefek tüm eşyalarını rengarenk sepetlere doldurularak hem miniklerin seveceği rengarenk bir ortam sunmuş oluyorsunuz hem de sepetler aracılığı kolay ve hızlı toplama imkanınız oluyor.
Küçük banyolar için depolama ihtiyacı önemli bir sorun olup acilen çözüm bulunması gerekir. Banyolar da tıpkı yatak odasında olduğu gibi kişisel eşyalarımız bulunur. Özellikle işe veya okula giderken bu malzemelere kolay bir şekilde erişim imkanı olması önemlidir. Çünkü vaktimiz sınırlıdır ve oyalanmamamız gerekir. Fotoğrafta banyo depolaması olarak niş tercih edilmiş. Resimde her ne kadar süs eşyaları kullanılsa da daha gerekli malzemeler de yerleştirebilir tercihe göre.
Bir başka çocuk odası örneği karşımızda. Eğlenceli ve renkli döşenmiş bu odada küçük oda için yaratıcı bir yatak tasarımı yapılmış. Odaya ek bir dolap koymak yerine yatak altına büyük çekmeceleri yerleştirilmiş. Aynı zamanda duvar rafı ve şifonyer eklenerek küçük bir çocuğun ihtiyacı olan tüm depolama alanı sağlanmış denebilir.
Daha önceki örneğimizde bir merdiven altı tasarımı görmüştük. Dediğimiz gibi merdiven altları ölü bölgeler olduğundan bu boşlukları iyi değerlendirmek önemlidir. Bilhassa küçük daireler için epey hayat kurtarıcı olur. İlk örneğimizde merdiven altında kare şeklinde açık raflar görmüştük. Bu defa ise ahşap çekmece şeklinde bir depolama fikri uygulanmış.
Son örneğimiz oldukça farklı bir tasarım. Merdivenle çalışma odası arasında kalan boşluk kendi başına bir oda haline getirilerek aynı zamanda zeminden yüksek bir yere konumlandığı için koltuk işlevi de görüyor. Minik odanın her iki duvarında raflar olmasından ötürü burası için küçük bir kütüphane de diyebiliriz.
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