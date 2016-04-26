​Depolama ihtiyacınız için 9 yaratıcı fikir

Küçük banyolar için depolama ihtiyacı önemli bir sorun olup acilen çözüm bulunması gerekir. Banyolar da tıpkı yatak odasında olduğu gibi kişisel eşyalarımız bulunur. Özellikle işe veya okula giderken bu malzemelere kolay bir şekilde erişim imkanı olması önemlidir. Çünkü vaktimiz sınırlıdır ve oyalanmamamız gerekir. Fotoğrafta banyo depolaması olarak niş tercih edilmiş. Resimde her ne kadar süs eşyaları kullanılsa da daha gerekli malzemeler de yerleştirebilir tercihe göre.