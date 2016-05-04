현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'de Amerikan tarzı yaşam

Homify Homify
K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar
Loading admin actions …

Ülkemizde konut denince genelde akıllara apartman daireleri gelir. Şehirleşmenin hız kazandığı her dönemde ve her bölgede ilgi gören apartman daireleri, toplu konutların ilk adımının atıldığı yıllardan bu yana ülkemizin konut anlayışını şekillendiriyor. Toplu konut uygulamaları, çok sayıda ve bir arada üretilmeleri nedeniyle düşük maliyetli uygulamalar olduklarından ve hızlı nüfus artışı, kırsaldan kente göç artışı gibi nedenlerle konut ihtiyacının da hızlı bir şekilde artması sırasında sunulabilecek en uygun çözüm olduklarından, ülkemizin konut anlayışının temelini oluşturmuşlardır. Ülkemizde ilk toplu konut olarak, Sultan Abdülaziz tarafından saray hizmetlilerinin kullanımı için tasarlanan Beşiktaş Akaretler'i sayabiliriz. Yine erken örnekler arasında Taksim Surp Agop sıra evlerini, ayrıca, 1918 yangınından zarar görenler için 1921'de Laleli'de inşa edilen Harikzedegan Apartmanları'nı da ilk betonarme toplu konutlar olarak göstermek mümkün. İşte o yıllardan bu yana Türkiye'de konut denince ilk düşünülen betonarme apartman daireleri olagelmiştir. Fakat son yıllarda özellikle şehir hayatının keşmekeşinden sıkılan ve kırsal yaşama özlem duyanlar, konut anlayışını kökten değiştirebilecek adımlar atıyorlar. Amerikan tipi çatılı ve bahçeli müstakil evler son yıllarda ülkemizde daha önce hiç görmediği kadar rağbet görüyor. Ufak da olsa bir arsa alıp şehirden uzaklaşma şansı bulan herkes Amerikan tipi müstakil konutlara dönüş yapıyor. Eğer siz de konut anlayışını değiştirmekten yana olanlardansanız bu yazımızı takip edin. Türkiye'de müstakil konutlara gösterilebilecek en iyi örnekler bu yazımızda olacak. Birbirinden güzel müstakil, bahçeli, çatılı, verandalı evlerle Türkiye'de Amerikan tarzı yaşama şahit olacaksınız. Yalnızca konut tipi ile değil, çelik konstrüksiyon yapı gibi betonarmeye alternatif olacak yapı şekilleri ile de yenilikçi yaklaşımlar sunan Amerikan tipi evler sizin de hayallerinizi süsleyecek.

Yeni konut anlayışı deyince yalnızca sıfırdan inşa edilen evleri düşünmeyin, eğer kötü durumda bile olsa bir köy eviniz varsa, uzman eller tarafından yapılacak bir renovasyon ile muhteşem bir konuta dönüşebilir. İlginizi çekebilecek bir renovasyon projesi için “Köy evinin muhteşem renovasyonu” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Dikkat çeken bir mimari

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar VİLLA , DEKORASYON, İÇ MİMARİ
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Geniş bir bahçenin içerisinde bulunan ve açık renkte dış cephesiyle ferah bir görünüme sahip olan bu ev, çatısı, garajı, bahçesi ve diğer tüm alanları ile dikkat çeken bir yapıya sahip. Amerikan tipi konutlara verilebilecek en güzel örneklerden olan bu muhteşem ev Nuun Mimarlık imzası taşıyor.

Amerikan tipi şık bir ev

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Düzenli bahçesi ve masalsı mimarisi ile dikkat çeken bu evde, tuğla ve ahşap gibi yan malzemeler kullanılarak muhteşem bir dizayn yaratılmış. Kapı ve pencerelerinden şık verandasına kadar her detayında huzur bulabileceğiniz böyle bir evde yaşamayı apartman dairelerine tercih etmez miydiniz?

Klasik bahçeli konut

Dış Cephe Tulya Evleri Modern Evler
Tulya Evleri

Dış Cephe

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Genelde kırsal alanlarda inşa edilen bu tip konutların oldukça geniş bahçeleri bulunuyor. Yalnızca süs amaçlı değil tarım amaçlı da bahçelerinizi kullanmak istiyorsanız siz de böyle bir ev düşünebilirsiniz.

Görkemli bir yapı

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Amerikan tipi evleri kırsalda inşa edilmiş mütevazi yapılar olarak düşünmeyin. Bu fotoğraftaki gösterişli ev gibi lüks özellikler taşıyacak şekilde tasarlananlar da var. Eğer lüks ihtiyaçlarınızdan vazgeçemeyeceğinizi düşünüyorsanız tercihinizi bu tip evlerden yana yapabilirsiniz.

Modern ve kırsal ögelerin birleşimi

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu evin en dikkat çeken özelliği country ve modern mimarinin unsurlarını birleştiren bir yapıya sahip olması olabilir. Dış cephesi, çatısı, bahçesi be diğer bütün özelliklerinde hem modern ve işlevsel bir çizgi hem de kırsal bir hava bulabilirsiniz.

Şık bir konak

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Modern Evler
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Cumbalı konak tipinde inşa edilen bu yapı Amerikan tipi evlerle Türk tipi konakların bir birleşimi gibi görülebilir. Cumbalı konak tipi evlere hayranlığınız varsa müstakil evinizde bu mimari ögeyi kullanmaktan hiç çekinmeyin.

Orman evi

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Kırsal Evler prefabrik ev,ahşap ev,kütükev,ağaçev,bungalov
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

BİLECİK 175 m2 AHŞAP EV

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Tamamen ahşap bir yapıya sahip olan bu orman evi daha çok kırsal alanlara uygulanabilecek özellikte. Ormanın içerisinde ağaçların arasında saklanan masalsı bir ev hayali kuruyorsanız bu tip ahşap evleri değerlendirebilirsiniz.

Bu evler gerçekten Türkiye'de mi?
Bu Amerikan tarzı evleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler