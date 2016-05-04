Türkiye'de Amerikan tarzı yaşam

Ülkemizde konut denince genelde akıllara apartman daireleri gelir. Şehirleşmenin hız kazandığı her dönemde ve her bölgede ilgi gören apartman daireleri, toplu konutların ilk adımının atıldığı yıllardan bu yana ülkemizin konut anlayışını şekillendiriyor. Toplu konut uygulamaları, çok sayıda ve bir arada üretilmeleri nedeniyle düşük maliyetli uygulamalar olduklarından ve hızlı nüfus artışı, kırsaldan kente göç artışı gibi nedenlerle konut ihtiyacının da hızlı bir şekilde artması sırasında sunulabilecek en uygun çözüm olduklarından, ülkemizin konut anlayışının temelini oluşturmuşlardır. Ülkemizde ilk toplu konut olarak, Sultan Abdülaziz tarafından saray hizmetlilerinin kullanımı için tasarlanan Beşiktaş Akaretler'i sayabiliriz. Yine erken örnekler arasında Taksim Surp Agop sıra evlerini, ayrıca, 1918 yangınından zarar görenler için 1921'de Laleli'de inşa edilen Harikzedegan Apartmanları'nı da ilk betonarme toplu konutlar olarak göstermek mümkün. İşte o yıllardan bu yana Türkiye'de konut denince ilk düşünülen betonarme apartman daireleri olagelmiştir. Fakat son yıllarda özellikle şehir hayatının keşmekeşinden sıkılan ve kırsal yaşama özlem duyanlar, konut anlayışını kökten değiştirebilecek adımlar atıyorlar. Amerikan tipi çatılı ve bahçeli müstakil evler son yıllarda ülkemizde daha önce hiç görmediği kadar rağbet görüyor. Ufak da olsa bir arsa alıp şehirden uzaklaşma şansı bulan herkes Amerikan tipi müstakil konutlara dönüş yapıyor. Eğer siz de konut anlayışını değiştirmekten yana olanlardansanız bu yazımızı takip edin. Türkiye'de müstakil konutlara gösterilebilecek en iyi örnekler bu yazımızda olacak. Birbirinden güzel müstakil, bahçeli, çatılı, verandalı evlerle Türkiye'de Amerikan tarzı yaşama şahit olacaksınız. Yalnızca konut tipi ile değil, çelik konstrüksiyon yapı gibi betonarmeye alternatif olacak yapı şekilleri ile de yenilikçi yaklaşımlar sunan Amerikan tipi evler sizin de hayallerinizi süsleyecek.
Yeni konut anlayışı deyince yalnızca sıfırdan inşa edilen evleri düşünmeyin, eğer kötü durumda bile olsa bir köy eviniz varsa, uzman eller tarafından yapılacak bir renovasyon ile muhteşem bir konuta dönüşebilir. İlginizi çekebilecek bir renovasyon projesi için “Köy evinin muhteşem renovasyonu” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Geniş bir bahçenin içerisinde bulunan ve açık renkte dış cephesiyle ferah bir görünüme sahip olan bu ev, çatısı, garajı, bahçesi ve diğer tüm alanları ile dikkat çeken bir yapıya sahip. Amerikan tipi konutlara verilebilecek en güzel örneklerden olan bu muhteşem ev Nuun Mimarlık imzası taşıyor.
Düzenli bahçesi ve masalsı mimarisi ile dikkat çeken bu evde, tuğla ve ahşap gibi yan malzemeler kullanılarak muhteşem bir dizayn yaratılmış. Kapı ve pencerelerinden şık verandasına kadar her detayında huzur bulabileceğiniz böyle bir evde yaşamayı apartman dairelerine tercih etmez miydiniz?
Genelde kırsal alanlarda inşa edilen bu tip konutların oldukça geniş bahçeleri bulunuyor. Yalnızca süs amaçlı değil tarım amaçlı da bahçelerinizi kullanmak istiyorsanız siz de böyle bir ev düşünebilirsiniz.
Amerikan tipi evleri kırsalda inşa edilmiş mütevazi yapılar olarak düşünmeyin. Bu fotoğraftaki gösterişli ev gibi lüks özellikler taşıyacak şekilde tasarlananlar da var. Eğer lüks ihtiyaçlarınızdan vazgeçemeyeceğinizi düşünüyorsanız tercihinizi bu tip evlerden yana yapabilirsiniz.
Bu evin en dikkat çeken özelliği country ve modern mimarinin unsurlarını birleştiren bir yapıya sahip olması olabilir. Dış cephesi, çatısı, bahçesi be diğer bütün özelliklerinde hem modern ve işlevsel bir çizgi hem de kırsal bir hava bulabilirsiniz.
Cumbalı konak tipinde inşa edilen bu yapı Amerikan tipi evlerle Türk tipi konakların bir birleşimi gibi görülebilir. Cumbalı konak tipi evlere hayranlığınız varsa müstakil evinizde bu mimari ögeyi kullanmaktan hiç çekinmeyin.
Tamamen ahşap bir yapıya sahip olan bu orman evi daha çok kırsal alanlara uygulanabilecek özellikte. Ormanın içerisinde ağaçların arasında saklanan masalsı bir ev hayali kuruyorsanız bu tip ahşap evleri değerlendirebilirsiniz.