Türkiye'de Amerikan tarzı yaşam

Ülkemizde konut denince genelde akıllara apartman daireleri gelir. Şehirleşmenin hız kazandığı her dönemde ve her bölgede ilgi gören apartman daireleri, toplu konutların ilk adımının atıldığı yıllardan bu yana ülkemizin konut anlayışını şekillendiriyor. Toplu konut uygulamaları, çok sayıda ve bir arada üretilmeleri nedeniyle düşük maliyetli uygulamalar olduklarından ve hızlı nüfus artışı, kırsaldan kente göç artışı gibi nedenlerle konut ihtiyacının da hızlı bir şekilde artması sırasında sunulabilecek en uygun çözüm olduklarından, ülkemizin konut anlayışının temelini oluşturmuşlardır. Ülkemizde ilk toplu konut olarak, Sultan Abdülaziz tarafından saray hizmetlilerinin kullanımı için tasarlanan Beşiktaş Akaretler'i sayabiliriz. Yine erken örnekler arasında Taksim Surp Agop sıra evlerini, ayrıca, 1918 yangınından zarar görenler için 1921'de Laleli'de inşa edilen Harikzedegan Apartmanları'nı da ilk betonarme toplu konutlar olarak göstermek mümkün. İşte o yıllardan bu yana Türkiye'de konut denince ilk düşünülen betonarme apartman daireleri olagelmiştir. Fakat son yıllarda özellikle şehir hayatının keşmekeşinden sıkılan ve kırsal yaşama özlem duyanlar, konut anlayışını kökten değiştirebilecek adımlar atıyorlar. Amerikan tipi çatılı ve bahçeli müstakil evler son yıllarda ülkemizde daha önce hiç görmediği kadar rağbet görüyor. Ufak da olsa bir arsa alıp şehirden uzaklaşma şansı bulan herkes Amerikan tipi müstakil konutlara dönüş yapıyor. Eğer siz de konut anlayışını değiştirmekten yana olanlardansanız bu yazımızı takip edin. Türkiye'de müstakil konutlara gösterilebilecek en iyi örnekler bu yazımızda olacak. Birbirinden güzel müstakil, bahçeli, çatılı, verandalı evlerle Türkiye'de Amerikan tarzı yaşama şahit olacaksınız. Yalnızca konut tipi ile değil, çelik konstrüksiyon yapı gibi betonarmeye alternatif olacak yapı şekilleri ile de yenilikçi yaklaşımlar sunan Amerikan tipi evler sizin de hayallerinizi süsleyecek.

Yeni konut anlayışı deyince yalnızca sıfırdan inşa edilen evleri düşünmeyin, eğer kötü durumda bile olsa bir köy eviniz varsa, uzman eller tarafından yapılacak bir renovasyon ile muhteşem bir konuta dönüşebilir. İlginizi çekebilecek bir renovasyon projesi için “Köy evinin muhteşem renovasyonu” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.