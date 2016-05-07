Girişi böyleyse gerisi kimbilir nasıldır: 10 şahane antre örneği

Antre dekorasyonu, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre üzerinde daha az düşünülen, ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biridir. Ayrıca konuklarınızı karşılayacağınız alan olduğundan evinizle ilgili ilk izlenimi her zaman antre dekorasyonunuz verir. Antreler evin girişini ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasını oluşturur dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Yine uygulayacağınız temaya göre antrelerinizde dresuar, gömme dolap, raf, vestiyer, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı ürünü değerlendirmek sizin elinizde. Antre dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık ve modern tasarım örnekleriyle ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirebilirsiniz. Bu yazımızda sizin için yerli ve yabancı tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş yaratıcı ve özgün antre dekorasyon örneklerini derledik. Bu şık ve ferah antrelerden ilham alarak siz de dekorasyonlarınızı yenileyebilirsiniz.

Evin en az antre ve koridorlar kadar önemli olan bir diğer parçası da merdivenlerdir. Merdiven tasarımları hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Merdiven tasarımlarını etkileyen faktörler nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.