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Girişi böyleyse gerisi kimbilir nasıldır: 10 şahane antre örneği

Homify Homify
Entrance Hall , Studio Hooton Studio Hooton Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Antre dekorasyonu, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre üzerinde daha az düşünülen, ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biridir. Ayrıca konuklarınızı karşılayacağınız alan olduğundan evinizle ilgili ilk izlenimi her zaman antre dekorasyonunuz verir. Antreler evin girişini ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasını oluşturur dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Yine uygulayacağınız temaya göre antrelerinizde dresuar, gömme dolap, raf, vestiyer, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı ürünü değerlendirmek sizin elinizde. Antre dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık ve modern tasarım örnekleriyle ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirebilirsiniz. Bu yazımızda sizin için yerli ve yabancı tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş yaratıcı ve özgün antre dekorasyon örneklerini derledik. Bu şık ve ferah antrelerden ilham alarak siz de dekorasyonlarınızı yenileyebilirsiniz.

Evin en az antre ve koridorlar kadar önemli olan bir diğer parçası da merdivenlerdir. Merdiven tasarımları hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Merdiven tasarımlarını etkileyen faktörler nelerdir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Sihirli bir karşılama için

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Seba Life

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Canan Delevi mimarlık tarafından tasarlanan bu sevimli evin antresi konukları sıcak ve iç açıcı bir şekilde karşılıyor. Duvar boyu uygulanan beyaz vestiyerin kapaklarında bulunan aynalar alanın ferahlığını artıran özelliklerden biri. Duvarda bulunan aplik, ayna ve tabure ile tamamlanan dresuar set ise tasarımın odak noktası olmuş.

Muhteşem bir denge

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Kolonyal Koridor, Hol & Merdivenler
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Kolonyal stil bir dekorasyona sahip olan bu evin girişinde renkler ve objeler muhteşem bir denge oluşturmuş. Gri ve beyaz tonlarının kullanıldığı dekorasyon tabure ve vestiyer görevi gören birleşik mobilya ile tamamlanmış. Zemininden mobilyasına, duvarlarından aksesuarlarına kadar her detayı ile övgüyü hak eden bir giriş.

Şık dresuarlar

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Eğer antre dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız mutlaka şık ve dekorasyon stilinize uygun bir dresuara ihtiyacınız olacak demektir. Bu dekorasyondaki gibi ahşap ve taş ögelerin birleştirildiği bir dresuar evinizin havasını tamamen değiştirebilirdi. Ayrıca aplik aydınlatmaları da ihmal etmeyin.

Modern bir giriş

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Eğer eviniz modern stil bir dekorasyona sahipse minimal özellikler taşıyan mobilyalarla süslenmiş bu tarz bir antre oluşturabilirsiniz. Modüler bir vestiyer, bir ayna ve bir puf dekorasyonunuzu tamamlayacaktır.

Ferah bir karşılama

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Beyaz duvar ve mobilyaların uçuk mavi kapılar ile birleştirildiği bu dekorasyon göz alıcı bir ferahlığa sahip. Eğer siz de konuklarınızı böyle ferah bir antrede karşılamak istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. İskandinav stilin oldukça başarılı bir örneği olan bu tasarım her detayı ile dikkat çekiyor.

Minimal sadelik

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Modern Koridor, Hol & Merdivenler
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Kalabalıktan ve karışık desenlerden hoşlanmayanlar için en uygun stil minimal stildir. Eğer siz de bu antredeki gibi yalın bir dekorasyon istiyorsanız minimal stil hakkında araştırmaya başlayabilirsiniz. Az renk ve az eşya ile oluşturulan bu tasarım canlılığı ile de sıradışı bir hava taşıyor.

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Görkemli bir dekorasyon

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Mermer basamak ve cam korkuluklardan oluşmuş bu merdivenlerin konukları karşıladığı antrede oldukça dikkat çekici aksesuar ve mobilyalar da bulunuyor. Cam bir masa ve sarı retro dolap ile dekore edilen antre, görenleri evin diğer alanları hakkında meraklandırıyor.

Olabildiğince şık

Entrance Hall Studio Hooton Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Kahverengi ve toprak tonları ile oluşturulmuş bu antre dekorasyonunda sarı ışıklı aydınlatmalar kullanılarak zengin bir ortam yaratılmış. Aksesuarları ve mobilyalarının şıklığı ile dikkat çeken özgün bir dekorasyon. Klasik çizgiden vazgeçemeyenler için ideal.

İyi değerlendirilen alanlar

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Antrede bulunan merdiven altını oldukça yaratıcı bir şekilde değerlendiren bu dekorasyon ferahlığı ve şıklığı ile olduğu kadar modüler çözümleri ile de dikkat çekiyor. Özellikle alan sıkıntısı yaşayanlar için göz önünde bulundurulması gereken bir tasarım.

Mavinin canlılığı

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Canlı renkleri ve yaratıcı aksesuarları ile öne çıkan bu antre dekorasyonlarında dinamik görüntüden vazgeçemeyenler için ideal. Özellikle marin temalı bir dekorasyon uygulamışsanız bu antredeki mobilya ve aksesuarlar sizin evinize de çok yakışabilir.

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