Altın gibi parlayan stil sahibi bir ev

İhtişamlı evlerin bakmaya doyulmayan dekorasyonlarına ilgi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere eklektik dizaynın modern bir elle yorumlandığı göz alıcı güzelliğe sahip bir ev tanıtacağız. Brezilya'da bulunan Lucas Lage Arquitetura adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev yalın bir mimariye sahip olmasına karşın oldukça şaşalı bir iç mekan tasarımına sahip. Açık hava mutfağı, havuzu, bahçesi, dinlenme alanları ve sanatsal aksesuarları ile görenleri hayran bırakacak güzellikte bir yapı. Eklektik dizaynın sofistike yapısının yanı sıra güçlü modern çizgiler de taşıyan bu evin stil bütünlüğüne bayılacaksınız. Gelin bu zengin yapıyı birlikte daha yakından inceleyelim.
Modern tasarım özelliklerinin daha etkili olduğu yapılara örnekler görmek isterseniz “Köşe konumlu modern bir kale” başlıklı yazımızda tanıtılan ev de ilginizi çekebilir.
Mermer zemin ve beyaz duvarların, cam ve döküm işlemeli süslemeler ile canlandırıldığı bu evin fonunu tek bir cümleyle anlatmak pek mümkün değil. Öyle ki dizayna uygulanan her ögenin ayrı bir özelliği var. evin her alanının dış mekanlarla açık veya camekan olmak üzere bir bağlantısı var. Bu sayede evin iç ve dış mekanları adeta birleştirilmiş. Dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarların her birinin özenle seçildiği ilk bakışta anlaşılıyor. Dekorasyonda gelişigüzel yer almış hiçbir şey yok gibi. Aydınlatma çözümünde doğal ışık kaynaklarından en iyi şekilde faydalanan ev yaratıcı aydınlatma ögeleri ile de çözümü tamamlamış.
Dışarıdan bakıldığında evin yalın bir mimarisi olduğu düşünülebilir. Ön cephe için bu fikir geçerli olacaktır ancak evin arka cephesi evin iç içe geçmiş açık ve kapalı mekanları ile süslendiğinden çok daha kompleks bir görünüm sunuyor. Beyaz ve dörtgen formlarda bir biçim sunan yapının canlılığını ise çatısı ve yer yer kullanılan ahşap pergolaları taşıyor.
Evin bütün odalarında mobilyaların konforlu ve rahat modellerden seçildiğini görebilirsiniz. Geniş sofalar, büyük yastık ve minderli koltuklar bu evin oturma gruplarını şekillendiriyor. Ayrıca şık ve farklı berjerler ve sehpa gibi yan mobilyalarla da setler oluşturulmuş. Okuma köşesi, dinlenme odası, multimedya odası gibi alanlarda bu setler göze çarpıyor.
Evin bütün alanlarında kullanılan aksesuarların parlak, ışıltılı ve göz alıcı modellerden seçildiğini görebilirsiniz. Rahat ve sade mobilyaların gösterişsiz yapısı adeta bu aksesuarlar ile dengelenmiş ve böylece ev şıklığından hiçbir şey kaybetmemiş. Cam, ayna ve kristal gibi yansıtıcı yüzeylerin bolca kullanıldığı dekorasyonda cilalı mermer ve epoksi gibi parlak yüzeylere de yer verilmiş. Örneğin bu yemek masasının kırmızı rengi ile dikkat çeken yüzeyi aynı zamanda parlaklığı ile de göz alıyor.
Eklektik dizaynda farklı stillerin özelliklerini gelişigüzel bir araya getirerek bir dekor oluşturmak her zaman iyi sonuçlar vermez. Farklı stillerin özelliklerini en dengeli ve uygun şekilde bir araya getirmek ciddi ustalık isteyen bir iştir. Bu dekorasyonunda farklı birkaç stilin özelliklerini görebiliyoruz. Bu özelliklerin bir arada bu kadar kusursuz bir düzen oluşturması tasarımcısının marifetini açıkça ortaya koyuyor. Modern, rustik ve kolonyal özelliklerin bir arada kullanıldığı bu muhteşem açık hava mutfağı evin en şık mekanı olabilir.