Altın gibi parlayan stil sahibi bir ev

İhtişamlı evlerin bakmaya doyulmayan dekorasyonlarına ilgi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere eklektik dizaynın modern bir elle yorumlandığı göz alıcı güzelliğe sahip bir ev tanıtacağız. Brezilya'da bulunan Lucas Lage Arquitetura adlı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev yalın bir mimariye sahip olmasına karşın oldukça şaşalı bir iç mekan tasarımına sahip. Açık hava mutfağı, havuzu, bahçesi, dinlenme alanları ve sanatsal aksesuarları ile görenleri hayran bırakacak güzellikte bir yapı. Eklektik dizaynın sofistike yapısının yanı sıra güçlü modern çizgiler de taşıyan bu evin stil bütünlüğüne bayılacaksınız. Gelin bu zengin yapıyı birlikte daha yakından inceleyelim.

Modern tasarım özelliklerinin daha etkili olduğu yapılara örnekler görmek isterseniz “Köşe konumlu modern bir kale” başlıklı yazımızda tanıtılan ev de ilginizi çekebilir.