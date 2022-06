Altın gibi parlayan stil sahibi bir ev

Mermer zemin ve beyaz duvarların, cam ve döküm işlemeli süslemeler ile canlandırıldığı bu evin fonunu tek bir cümleyle anlatmak pek mümkün değil. Öyle ki dizayna uygulanan her ögenin ayrı bir özelliği var. evin her alanının dış mekanlarla açık veya camekan olmak üzere bir bağlantısı var. Bu sayede evin iç ve dış mekanları adeta birleştirilmiş. Dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarların her birinin özenle seçildiği ilk bakışta anlaşılıyor. Dekorasyonda gelişigüzel yer almış hiçbir şey yok gibi. Aydınlatma çözümünde doğal ışık kaynaklarından en iyi şekilde faydalanan ev yaratıcı aydınlatma ögeleri ile de çözümü tamamlamış.