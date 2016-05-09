Her ailenin hayali bungalov evlerine modern bir örnek

Dağ evlerinin özellikle çocukların hayallerinde ne kadar geniş bir yer kapladığını hepimiz biliriz. Sevimli ve güzel bir dağ evinde yaşamak yalnızca çocukların değil bütün ailenin hayallerini de süsleyebilir. Bu yazımızda sizlere bu sevimli dağ evlerinin modern bir yorumunu tanıtacağız. Bungalov tipi olarak bilinen, genellikle ahşaptan yapılan çatılı, düşük tavanlı, az odalı ve verandalı dağ evlerinin betonarme ile buluştuğu modern bir versiyonunu tanımaya hazır mısınız? Bu modeller için modüler evlerin atası da diyebiliriz. Yalın mimarileri, küçük ve az odaları yapıları ve kullanışlı alanları ile modern bungalovlar yeni çağın konut yıldızı olmaya aday. Polonya'da bulunan Biuro Projektowe adlı mimarlık firması ürettiği bungalov evlerle ün salmış. Gelin bu firmanın inşa ettiği bu modern ve sevimli bungalovu birlikte daha yakından inceleyelim.

Aile evleri için daha yaratıcı mimariler ve daha kompleks yapılar tanımak isterseniz “Mimarisi ile büyüleyen aile evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.