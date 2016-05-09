Her ailenin hayali bungalov evlerine modern bir örnek

Dağ evlerinin özellikle çocukların hayallerinde ne kadar geniş bir yer kapladığını hepimiz biliriz. Sevimli ve güzel bir dağ evinde yaşamak yalnızca çocukların değil bütün ailenin hayallerini de süsleyebilir. Bu yazımızda sizlere bu sevimli dağ evlerinin modern bir yorumunu tanıtacağız. Bungalov tipi olarak bilinen, genellikle ahşaptan yapılan çatılı, düşük tavanlı, az odalı ve verandalı dağ evlerinin betonarme ile buluştuğu modern bir versiyonunu tanımaya hazır mısınız? Bu modeller için modüler evlerin atası da diyebiliriz. Yalın mimarileri, küçük ve az odaları yapıları ve kullanışlı alanları ile modern bungalovlar yeni çağın konut yıldızı olmaya aday. Polonya'da bulunan Biuro Projektowe adlı mimarlık firması ürettiği bungalov evlerle ün salmış. Gelin bu firmanın inşa ettiği bu modern ve sevimli bungalovu birlikte daha yakından inceleyelim.
Aile evleri için daha yaratıcı mimariler ve daha kompleks yapılar tanımak isterseniz “Mimarisi ile büyüleyen aile evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Bungalovlar biçim olarak “kutu gibi ev” diye tabir edilen biçime çok benzer. Tek odalı ahşap bir küp gibi görünen bungalovlar gelişen yapı biçimleri ile çok daha farklı ve modern hallere büründüler. Çelik konstrüksiyon yapıda, betonarme, modüler ve ekolojik olarak çeşitlenen yeni nesil bungalovlar önümüzdeki yıllarda daha da popüler olacağa benziyor. Bu projede tanıtacağımız bungalov betonarme yapıya ve oldukça sade bir mimariye sahip. Gri eğimli çatısı ve beyaz dış cephesi ile son derece sevimli bir aile evi gibi görünüyor.
Bu modern bungalovun bulunduğu bahçe oldukça yeşil ve kalemle çizilmiş gibi kusursuz görünüyor. Aynı boyda biçilen çimenleri ile bu bakımlı bahçe evin yalın yapısına çok yakışmış. Evin arka bahçesinde şık bir veranda ön girişinde ise geniş sayılabilecek bir garajı da bulunuyor. Kısacası eksiği olmayan ama bir o kadar da sade görünen muhteşem bir ev.
Ahşap zemin ve beyaz duvarlar ile hazırlanan fona modern mobilyalar eklenmiş. Tıpkı evin dış cephesinde olduğu gibi sade ve modern bir dekorasyon anlayışı. Salonun duvarında bulunan saat ise eminiz dikkatinizi çekmiştir. Yalnızca sadeliği ve konforlu mobilyaları ile değil aksesuarları ile de dikkat çeken bir dekorasyon oluşturulmuş.
Evin pek geniş sayılmayan mutfağı kullanışlı bir hale getirilmek için modüler mutfak sistemi ile döşenmiş. Mutfağın her köşesini verimli bir şekilde kullanan bu sistem eve son derece fonksiyonel bir mutfak kazandırmış. Ahşap ile beyaz ve siyah renklerin birleştiği bu modern dekorasyon yalnızca kullanışlı değil aynı zamanda bitkilendirmesi ve ferahlığı ile de oldukça şık.
Evin camekan cepheleri tül perdeler ile kapatılarak evde yumuşak bir hava oluşturulmuş. Masada kullanılan masa örtüsünü de sayarsak eve bir aile sıcaklığı kazandırılmış diyebiliriz. Konforlu mobilyaların ön planda tutulduğu dekorasyonda duvar kağıtları, aksesuarlar, lambalar ve iç mekan bitkilendirmeleri de dikkat çekiyor. Mutfak ve yemek odası alanları açık olmalarına rağmen farklı zemin döşemesi ile birbirinden ayrılmış. Açık odalar için oldukça yaratıcı bir çözüm.
Evin oldukça sade ve şık bir banyosu var. Ahşap tezgah üzerine konumlanmış beyaz lavabo ve altındaki depolama alanı banyonun modern stilini tamamlamış. Parlak seramikler ile döşenen duvarlar banyoya tertemiz bir hava kazandırmış. Mekanı geniş gösteren büyük bir ayna, pırıl pırıl bir küvet, ahşap zemin ve diğer bütün detaylar banyoyu hayran olunası bir sadeliğe ve güzelliğe bürümüş.