En güzel dış mekan düzenlemeleri

Eğer bu örnekte olduğu gibi nefes kesici bir deniz manzaranız varsa bunu kapatmak olmaz. uzmanlar da bizim gibi düşünmüş olacaklar ki şemsiye dahi koymamışlar. Her ne kadar zemin ahşap panellerle kaplansa da minik bahçeler unutulmamış. Eskitilmiş masa şekliyle dikkat çekici ve dekoratif bir öğe.