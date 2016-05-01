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En güzel dış mekan düzenlemeleri

nihal e. nihal e.
homify Modern Spa
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Bahçe, teras ve veranda gibi gerek mobilya ile gerekse zeminde kullanılan malzeme çeşitliliği ile yaratıcılığa açık bir alan olan dış mekan düzenlemeleri gün geçtikçe daha çok yenilik barındırıyor. Bu yazı için özel olarak seçtiğimiz en güzel dış mekan örneklerinin size ilham vermesini umuyoruz. 

​Harika bir bahçeye açılan taş ev

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Bahçe
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

İlk örneğimiz tropikal stil dekore edilmiş muhteşem bir taş ev. İki adet kocaman tahta kapısı bahçeye bakan ev, kendi kadar güzel nefis bir bahçeye sahip. Evle uyumlu olarak zemin de taş avlu olarak düzenlenmiş. Turuncu oturma takımı bahçeye neşe katmış.

​Rustik çeşme

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Rustik Balkon, Veranda & Teras
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Mütevazi taş evden lüks bir malikaneye geçiyoruz. Avlusunda rustik bir çeşme bulunan bu ev adeta göz kamaştırıyor. Çeşmeyi ilginç kılan özellik eski bir değirmen taşından yapılmış olması. En az çeşme kadar göz alıcı diğer dekor unsurları ise yere döşenmiş tuğla rengi taşlar ve gösterişli yapının iç kısımlarını gösteren büyük pencereler.

​Tamamen doğal

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
badem ağacı

Reflections Camp

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

Başarılı bir dış mekan düzenlemesi için mutlaka büyük bütçeye ve modern dekorasyona ihtiyaç yok. Tıpkı bu örnekte görüldüğü üzere karmakarışık duran ağaç dalları bile doğru bir düzenlemeyle dekoratif bir öğeye dönüşebilir. Aynı zamanda kendini çevreleyen doğa ile de son derece uyumlu.

​Yelkeni andıran teras

homify Modern Spa
homify

homify
homify
homify

Dış mekan düzenlemesi deyince akla gelebilecek ilk şeylerden biri bahçe ve teras dekorasyonudur. Fotoğrafta gördüğünüz evin bahçesine kurulmuş olan branda ise yazın kavurucu sıcaklarında gölge oluşturmak için harika bir fikir. Evin ön tarafında bulunan havuz ile muhteşem bir ikili oluşturuyorlar.

​Daha çok bitki

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Bir başka veranda örneğinde yazlık mekanlara uygun olarak duvarlar ve zemin ahşap malzeme ile döşenmiş. Ancak çatı kısmı hariç bunu pek göremiyoruz. Çünkü duvarlar bitkilerle kaplanmış durumda. Eğer yeşillikten hoşlanıyor ve daha çok doğallık istiyorsanız doğru bir tercih olabilir.

​Muhteşem deniz manzarası

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Eğer bu örnekte olduğu gibi nefes kesici bir deniz manzaranız varsa bunu kapatmak olmaz.  uzmanlar da bizim gibi düşünmüş olacaklar ki şemsiye dahi koymamışlar. Her ne kadar zemin ahşap panellerle kaplansa da minik bahçeler unutulmamış. Eskitilmiş masa şekliyle dikkat çekici ve dekoratif bir öğe.

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​Modern stil

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bir hayli dikkat çekici bir başka teras dekorasyonu karşımızda. Canlı bir pembe rengine sahip duvarın bitiminde bulutlar yükselirken açık havadan sonuna dek yararlanmak için mevcut alan kapatılmamış. Bu örneği diğerlerin ayıran özellik, iki kişilik oturma alanını kaplayan beton duvarların genişleyerek teras boyunca uzanması.

​Romantik ruh

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura Rustik Balkon, Veranda & Teras
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

Yemyeşil bir bahçeye bakan veranda mor ve mavi çiçekleri çatısından sarkan perdeleri ile son derece romantik bir atmosfer meydana getirmiş. Mobilya seçimi de bir o kadar zarif.

​Yaratıcı aydınlatma

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Şimdi bir çatı katı terasındayız. Son derece lüks bir daire burası ancak aşırı gösterişli değil. Aksine çok titiz bir işçilik var. Oturma takımı çember şeklinde ahşap bir zemin üzerine konumlanmış. Ahşabın kenarlarında ise bir ışık düzeneği bulunuyor. Onu da çevreleyen ise küçük kaya taşları.

​Renkli mobilya

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND Modern Balkon, Veranda & Teras
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

Dış mekan tasarımını güzelleştiren bir unsur mobilya seçimi. Özellikle yaz mevsiminde bahçe ve teraslarda daha çok vakit geçirdiğimiz için bu alanlara bir oturma grubu veya masa sandalye takımı koymak kaçınılmaz oluyor. Bu örnekte ise geometrik formuyla ilginç hale gelen kırmızı sandalyeler mekanın havasını değiştirmiş.

​Lüks villa

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bu defa son derece lüks ve modern bir villa örneğiyle karşınızdayız. Muhteşem deniz manzarasında faydalanmak için bahçeye büyük bir oturma grubu yerleştirilmiş. Mobilya takımı renkleri ya da tasarımıyla öne çıkmıyor ancak oldukça konforlu oldukları hissediliyor.

​Seramik zemin

Teras Seramik homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras teras seramik,bahçe seramik,çatı terası,italyan seramik,dış mekan,dış mekan seramik
homify

Teras Seramik

homify
homify
homify

Yazlık mekanların bahçesinde ve terasında genellikle ahşap ve taş kullanıyor. Bu örnek diğerlerinden farklı olarak yer döşemesinde İtalyan seramiği tercih etmiş. Beyaz ve bejin nefis uyumuyla son derece sofistike bir manzara.

En güzel müstakil evler
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