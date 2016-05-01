En güzel dış mekan düzenlemeleri

Bahçe, teras ve veranda gibi gerek mobilya ile gerekse zeminde kullanılan malzeme çeşitliliği ile yaratıcılığa açık bir alan olan dış mekan düzenlemeleri gün geçtikçe daha çok yenilik barındırıyor. Bu yazı için özel olarak seçtiğimiz en güzel dış mekan örneklerinin size ilham vermesini umuyoruz.
İlk örneğimiz tropikal stil dekore edilmiş muhteşem bir taş ev. İki adet kocaman tahta kapısı bahçeye bakan ev, kendi kadar güzel nefis bir bahçeye sahip. Evle uyumlu olarak zemin de taş avlu olarak düzenlenmiş. Turuncu oturma takımı bahçeye neşe katmış.
Mütevazi taş evden lüks bir malikaneye geçiyoruz. Avlusunda rustik bir çeşme bulunan bu ev adeta göz kamaştırıyor. Çeşmeyi ilginç kılan özellik eski bir değirmen taşından yapılmış olması. En az çeşme kadar göz alıcı diğer dekor unsurları ise yere döşenmiş tuğla rengi taşlar ve gösterişli yapının iç kısımlarını gösteren büyük pencereler.
Başarılı bir dış mekan düzenlemesi için mutlaka büyük bütçeye ve modern dekorasyona ihtiyaç yok. Tıpkı bu örnekte görüldüğü üzere karmakarışık duran ağaç dalları bile doğru bir düzenlemeyle dekoratif bir öğeye dönüşebilir. Aynı zamanda kendini çevreleyen doğa ile de son derece uyumlu.
Dış mekan düzenlemesi deyince akla gelebilecek ilk şeylerden biri bahçe ve teras dekorasyonudur. Fotoğrafta gördüğünüz evin bahçesine kurulmuş olan branda ise yazın kavurucu sıcaklarında gölge oluşturmak için harika bir fikir. Evin ön tarafında bulunan havuz ile muhteşem bir ikili oluşturuyorlar.
Bir başka veranda örneğinde yazlık mekanlara uygun olarak duvarlar ve zemin ahşap malzeme ile döşenmiş. Ancak çatı kısmı hariç bunu pek göremiyoruz. Çünkü duvarlar bitkilerle kaplanmış durumda. Eğer yeşillikten hoşlanıyor ve daha çok doğallık istiyorsanız doğru bir tercih olabilir.
Eğer bu örnekte olduğu gibi nefes kesici bir deniz manzaranız varsa bunu kapatmak olmaz. uzmanlar da bizim gibi düşünmüş olacaklar ki şemsiye dahi koymamışlar. Her ne kadar zemin ahşap panellerle kaplansa da minik bahçeler unutulmamış. Eskitilmiş masa şekliyle dikkat çekici ve dekoratif bir öğe.
Bir hayli dikkat çekici bir başka teras dekorasyonu karşımızda. Canlı bir pembe rengine sahip duvarın bitiminde bulutlar yükselirken açık havadan sonuna dek yararlanmak için mevcut alan kapatılmamış. Bu örneği diğerlerin ayıran özellik, iki kişilik oturma alanını kaplayan beton duvarların genişleyerek teras boyunca uzanması.
Yemyeşil bir bahçeye bakan veranda mor ve mavi çiçekleri çatısından sarkan perdeleri ile son derece romantik bir atmosfer meydana getirmiş. Mobilya seçimi de bir o kadar zarif.
Şimdi bir çatı katı terasındayız. Son derece lüks bir daire burası ancak aşırı gösterişli değil. Aksine çok titiz bir işçilik var. Oturma takımı çember şeklinde ahşap bir zemin üzerine konumlanmış. Ahşabın kenarlarında ise bir ışık düzeneği bulunuyor. Onu da çevreleyen ise küçük kaya taşları.
Dış mekan tasarımını güzelleştiren bir unsur mobilya seçimi. Özellikle yaz mevsiminde bahçe ve teraslarda daha çok vakit geçirdiğimiz için bu alanlara bir oturma grubu veya masa sandalye takımı koymak kaçınılmaz oluyor. Bu örnekte ise geometrik formuyla ilginç hale gelen kırmızı sandalyeler mekanın havasını değiştirmiş.
Bu defa son derece lüks ve modern bir villa örneğiyle karşınızdayız. Muhteşem deniz manzarasında faydalanmak için bahçeye büyük bir oturma grubu yerleştirilmiş. Mobilya takımı renkleri ya da tasarımıyla öne çıkmıyor ancak oldukça konforlu oldukları hissediliyor.