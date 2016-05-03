Türkiye'den 10 göz alıcı mutfak

Yemek pişirme haricinde evin sosyal alanlarından biri olan mutfakların dekorasyonu hakkında daha çok tasarım görmek istiyorsanız bu yazıya mutlaka göz atın. Birbirinden güzel 10 göz alıcı mutfak örneğini derlediğimiz yazıda tüm fotoğraflar ülkemizden.
Yukarıda gördüğümüz mutfağın bu defa yemek masasını görüyoruz. Mutfak L şeklinde olduğu için bu açıdan bakılınca sarı duvar paneli görünmüyor. Ancak mutfak yine de sıradan değil. Çünkü ortada bulunan yuvarlak yemek masası adeta kendi başına bir dekor oluşturmuş. Tavandan sarkan farklı boylarda yeşil kordonlarıyla modern aydınlatma tasarımı, yuvarlak masayı çevreleyen şeffaf sandalyeler ve son olarak mutfağa bahar havası getiren pembe çiçekler. İşte her görenin içini açan bir mutfak.
İlk örneğimiz oldukça lüks bir tasarım. Adeta bir saray mutfağını andıran bu tasarımda klasik stilin vazgeçilmez öğeleri yerini almış. Heybetli avizeler, altın rengi işlemeler, oymalı kenarlar… Kısacası rüyalarınıza girecek denli bir gösterişli ve lüks bir mutfak. Bir o kadar da büyük. Tabii böyle bir mutfağa sahip olmak epey masraflı olabilir ama göz alıcı mutfak demişken en çarpıcı örneklerle başlayalım istedik.
Görkemli örneklerden daha modern bir tasarıma geçiyoruz. Bir duvar boyunca ilerleyen mutfak dolapları duvarlar gibi bembeyaz ve tutma yerleri yok. Tezgahta ise ahşap malzeme tercih edilmiş. Sadece bu özelliklerini duysanız sıradan bulabilirdiniz. Ama bu mutfağı göz alıcı hale getiren fayans yerine üzerinde yazı bulunan sarı bir duvar paneli tercih etmesi. Böylece sıradan ve basit bir mutfak iken tüm gözleri üzerine çekiyor.
Bir diğer mutfak örneğimizde ana malzeme mermer. Başta yemek masası olarak kullanıldığı belli olan ada tezgah olmak üzere lavabo kısmında da malzeme olarak bej rengi mermer seçilmiş. Mutfağın genel olarak country bir tarzı var. Ancak mermer öyle güçlü bir malzeme ki her şeyin önüne geçiyor. Son olarak muma benzeyen lambalar dekoratif unsur olarak başarılı.
Adı üzerinde İskandinav ülkelerinden doğma İskandinav tarz mutfaklarda pek uygulanmasa da tercih edildiği takdirde ne kadar sofistike olabileceğine dair çok güzel bir örnek karşımızdaki. Her bir detay ayrı bir övgüyü hak ediyor. Ancak asıl yıldız karo zeminle açık gri tuğla duvar diyebiliriz. Audrey Hepburn portresini mutfağa koymak ise çok eğlenceli bir fikir.
Örnek mutfak dekorasyonu Nuevo Tasarım'a aittir.
Her zaman için şıklığı biraz daha kuvvetlendirdiğini düşündüğümüz siyah beyaz uyumu mutfak dekorasyonu için de geçerli. Bu tasarımda mutfak dolaplarının ön yüzü beyazken kenarları siyah rengin de. Böylece derinlik hissi meydana gelmiş.
Siyah beyaz uyumundan bordo beyaz birlikteliğine… Geniş pencerenin bulunduğu duvar tamamen bordoya boyanarak mutfağın kalanından ayrılıyor. Mutfağın tuğla taşlı beyaz duvarında ise bir yemek alanı oluşturulmuş. Buradaki mobilyalarda da bordo rengi kullanılarak dekorasyonda denge sağlanmış.
Bildiğiniz gibi duvar kağıtları tekrar moda oldu. Her ne kadar mutfaklarda pek kullanılmasa da bu örnekte görüldüğü üzere mutfağın tüm havasını değiştiriyor. Dikkat ederseniz zemin dahil olmak üzere tüm mutfak mobilyaları bembeyaz. Kontrast sağlamak doğrudan siyah kullanmak yerine koyu renkli bir duvar kağıdı tercih etmek yaratıcı bir fikir.
Mutfak dekorasyonunda kontrast yaratılmak istendiğinde genel olarak mutfak mobilyaları beyaz rengine tercih edilip aralara siyahlar serpiştirilir. Bu mutfak tasarımında ise tam tersi uygulanmış. Tüm mutfak dolapları simsiyah. Duvarlar ve zemin ise beyaz renginde.
Feng Shui öğretilerine göre dekore edilmiş bu mutfak aynı zamanda klasik ve modern stilin başarılı bir karışımı. Nispeten küçük bir alana sahip olmasına rağmen son derece gösterişli görünüyor.
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