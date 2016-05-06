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Sofistike bir apartman dairesi

nihal e. nihal e.
Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
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Apartman dairesi deyince gözünüzün önüne küçük ve tıkış tıkış doldurulmuş bir ev manzarası canlanmasın. Kimi apartman daireleri rüyalarınıza girecek cinsten konforlu ve lüks olabiliyor. Bugün yazımızda tanıtacağımız projeyi fotoğrafçı Michal Mlynarczyk sizin için çekti. Bu fotoğraflar aracılığı ile dairenin hem içini hem de dekorasyon detaylarını yakından inceleyeceğiz. 

​Açık oturma alanı

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Oturma odası ile birlikte açık mutfak dairenin kalbini oluşturuyor. Fotoğrafa göz attığınız zaman tüm alanların mükemmel bir bütünü oluşturduğunu fark ediyorsunuz. Daire girişinden direkt oturma odasına ulaşabiliyorsunuz. Daha derinlerde  ise mutfak bulunuyor. Mutfağa geçmeden önce oturma odasını inceleyelim. Oturma odasında ilk olarak duvara dayanmış ikili kanepeyi görüyoruz. Açık gri kanepeyi renklendirmek için farklı boyut ve kumaşlarda gece mavisi ile açık pembe renkli minderler seçilmiş. Kanepe ve pastel renklerdeki minderlere daha sanatsal bir hava katmak için koltuğun yukarısına üç adet resim asılmış.

​Geniş pencereler

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Oturma odasını farklı bir açıdan incelediğimizde mekana ferah ve aydınlık bir görüntü veren büyük pencereleri görüyoruz. Apartman dairesi binanın yüksek katlarından birinde yer aldığı için perde ile kapatılmamış. Yine bu açıdan odanın modern ve minimal dekorasyonunu daha iyi hissediyoruz. Halı olarak yalnızca sehpa altında koyu gece mavisi halı kullanılarak ahşap zeminin kalanı kapatılmamış. Arka tarafı oval ön kısmı dalgalı orijinal formlu üçlü sehpa iç içe geçen tasarımı ile gereksiz yer kaplamıyor. Camın önünde kanepe ile aynı renge sahip rahat bir tekli koltuk görülüyor. Oturma grubunun karşısında ise minimal bir televizyon büfesi bulunuyor.

​Siyah mutfak

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Sıradan mutfakların aksine bu evin mutfağı siyah renkli bir tasarım. Her ne kadar ferah ve geniş bir oturma odası olsa da apartman dairesi olduğu için mevcut boş alanı en iyi şekilde değerlendirmek durumunda. Bu açıdan bakılınca evin giriş kapısı yanında bir duvar ve daha derinlerde mutfağı görebiliyoruz. Mekan açık yaşam alanı olarak planlandığından mutfağın sınırı rengiyle belirlenmiş. Evin kalanında duvarlar beyaz zemin ahşap kaplama iken mutfak alanı ve yan kolon siyaha boyanarak mutfağın sınırları çizilmiş. Mutfakla birlikte yemek masasını da görebiliyoruz resimde. Zeminle uyumlu olarak masa ahşap malzemeden yapılma. Sandalyeler ise mutfak gibi siyah renkli. Bu yemek takımını ilginç kılansa uzun siyah kordonu ve parlak yüzeyiyle aydınlatma için seçilen lamba diyebiliriz.

​Mini koridor

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Az önceki fotoğrafta gördüğümüz mini koridora daha yakından bakalım. Daire kapısı zemin gibi ahşap malzemeden yapılmış olup son derece sade bir görünüme sahip. Giriş kapısı ile mutfak arasında paravan işlevi gören duvar aynı zamanda bir dolap. Dışarıdan bakılınca duvar boyunca uzanan devasa aynanın arkasında giysileri asmak için duvara gömülü dolap dizayn edilmiş.

​Minimalist yatak odası

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yatak Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Dairenin genel olarak modern ile minimalist çizgide gidip gelen bir tarzı var. Yatak odasının beyaz duvarları bomboş. Mobilya ise biraz daha renkli denebilir. Tıpkı koltuklar gibi gri ile beyaz tonları arasında gezinen yatağın yastıkları yeşil kadifeden. Yatağın yanında başka bir odaya kapısız giriş göreceksiniz. Buradan banyoya doğrudan erişim vardır. Banyoya uğramadan evvel mini bir giysi odası bulunuyor.

​Aydınlık bir ortam

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yatak Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Yatak odasında tıpkı oturma odasında olduğu gibi geniş pencereler bulunuyor. Bu sayede oldukça aydınlık bir ortam oluşmuş. Mini giysi dolabına ek olarak yatağın karşısında çekmeceli ahşap dolapla bir lambader yerleştirilmiş.

İkiye bölünebilen banyo

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Banyo
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Son olarak banyoyu inceliyoruz. Bu banyoda ana malzeme olarak mermer kullanıldı. Böylece küçük alan daha da parlak hale geldi. Fotoğrafta merakınızı uyandıracak bir detay var. Neden iki adet lavabo bulunuyor? Bu sorunun cevabı akıllıca olduğu kadar basittir de. Çünkü banyo ikiye ayrılabiliyor. Dikkat ederseniz banyo ortasında buzlu bir cam var. O camı çektiğiniz zaman orası özel banyo olarak kullanılabilir. Yatak odasından doğrudan erişim bulunan kısım da burasıdır.

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Rüyalarınızı süsleyecek modern bir villa’ başlığına göz atabilirsiniz.

6 maddede mutfak temizliği
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