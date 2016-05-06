Sofistike bir apartman dairesi

Sıradan mutfakların aksine bu evin mutfağı siyah renkli bir tasarım. Her ne kadar ferah ve geniş bir oturma odası olsa da apartman dairesi olduğu için mevcut boş alanı en iyi şekilde değerlendirmek durumunda. Bu açıdan bakılınca evin giriş kapısı yanında bir duvar ve daha derinlerde mutfağı görebiliyoruz. Mekan açık yaşam alanı olarak planlandığından mutfağın sınırı rengiyle belirlenmiş. Evin kalanında duvarlar beyaz zemin ahşap kaplama iken mutfak alanı ve yan kolon siyaha boyanarak mutfağın sınırları çizilmiş. Mutfakla birlikte yemek masasını da görebiliyoruz resimde. Zeminle uyumlu olarak masa ahşap malzemeden yapılma. Sandalyeler ise mutfak gibi siyah renkli. Bu yemek takımını ilginç kılansa uzun siyah kordonu ve parlak yüzeyiyle aydınlatma için seçilen lamba diyebiliriz.