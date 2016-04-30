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Betonla camın modern dansı

Özlem K. Özlem K.
RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Evler
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Çağdaş mimari eserlerde geniş ölçeklerde kullanıldığını sıklıkla gördüğümüz iki yapı malzemesine São Paulo yakınlarında konumlanmış olan bu müstakil konutta rastlıyoruz: Brüt beton ve geniş cam. Çoğunlukla şehir içinde konumlanan yapılarda karşımıza çıkan, kırsalda ve sayfiye yerlerinde pek rastlamadığımız brüt beton yapı örneği bu sefer karşımıza Martins Valente Arqui̇tetura E Interi̇ores tasarımıyla dubleks bir villa şeklinde çıkıyor. Canlı renklerin gri ile uyumunu bilmeyenimiz yoktur. Hatta kapalı, gri havalarda ağaçların, çayırların ne kadar güzel göründüğüne, o yeşilin nasıl da dikkat çekici bir biçimde adeta patladığına çoğumuz tanık olmuşuzdur. Brezilyalı mimarlarımız da bugün inceleyeceğimiz konutta tam olarak bu etkiyi yaratmışlar. Yeşillikler içerisinde konumlanan bu banliyö evi hem bahçesindeki bitkileri hem de göğün mavisini ön plana çıkartarak adeta doğal güzelliklere de selam çakmış. İki parçalı enteresan mimarisi, yüksek tavanları ve geniş pencereleri ve harika iç dekorasyonu ile gönlümüzü fetheden bu villayı gelin hep birlikte gezelim.

Brüt betona övgü

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Evler
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Brütalist akımın son yıllarda yeniden piyasaya çıkması ile özellikle kentlerde yer alan çağdaş yapılarda sık sık boyasız, yani brüt beton cephelere rastlamaya başladık. Bu enteresan mimari akım ile ilgili ’Brütalist mimari’ yazımızı okursanız, konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, dünyaca ünlü brütal cepheli yapı örneklerini inceleyebilirsiniz. 

Bugün homify 360°sayfamızın konuğu olan bu villa brüt beton cephesi, biri tek katlı, diğeri ise çift katlı, iki parçadan oluşan enteresan mimarisi, tek katlı ve çok yüksek tavanlı olan kısmın üzerinde yer alan geniş terası ve bu terasın çerçevesiz, neredeyse görünmeyen cam korkulukları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Boydan boya pencere ve cam kapılar

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Balkon, Veranda & Teras
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Konutun yaşam olanı olan tek katlı kısmın tavanı oldukça yüksek. Bu alanda oturma odası, yemek odası ve mutfak açık planlı olacak şekilde yer alıyor. Her iki cephenin de boydan boya ve tabandan tavana açılır kapanır cam ile kaplı olması iç mekan ile dış mekan arasındaki sınırları ortadan kaldırmış. Böylece muhteşem doğa ve havuz manzarası panoramik olarak içeri taşınırken doğal gün ışığından faydalanma süresi de maksimize edilmiş.

Sıcak, samimi bir atmosfer

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Yemek Odası
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Yapının brüt beton ve geniş cam yüzeyli yapısına kontrast oluşturacak şekilde iç mekanlarda sıcak bir atmosfer yaratılmasını sağlayan doğal ahşap unsurlar kullanılmış. Yer yer modernize edilmiş country ve hatta rustik detayların yer aldığı yüksek tavanlı yaşam alanı her yönden aldığı doğal gün ışığı sayesinde pırıl pırıl ve ferah bir mekan olmuş.

Modern bir mutfak

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Yemek Odası
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Son yılın en büyük mutfak trendi mutfak dolaplarının komple aşağı taşınması ve duvara monte dolaplara hiç yer verilmemesi. Bu modern konutun mutfağında da trende uyulmuş ve duvar tipi dolap hiç kullanılmamış. Zemin üzerine oturtulmuş olan dolaplarda ahşap kapaklar tercih edilmiş ve koyu renkli tezgah ile şık bir görünüm yakalanmış. 

Yeşil mozaikli banyo

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Banyo
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Konutun banyosunda beyaz renk ağırlıklı olarak kullanılmış ancak küvet kısmında oldukça geniş bir alan çeşitli yeşil tonlarına sahip mozaik tipi seramik ile kaplanmış, bu da mekana hoş bir retro ambiyansı vermiş. Beyaz jaluzi tipi perdeler ile örtülmüş geniş pencereler banyoda da yer alıyor ve mekanın aydınlık ve ferah olmasında katkı sağlıyor.

Özel yüzme havuzu

RESIDENCIA CAMPO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Modern Evler
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Konutun arka cephesinden olan bu fotoğrafta yapının biri tek katlı ve çok yüksek tavanlı, diğer ise dubleks olan iki parçadan oluştuğu çok net bir biçimde anlaşılıyor. Geniş pencere ve cam kapıları sayesinde bu cepheye bakan tüm odalar mavinin en güzel tonunu barındıran özel yüzme havuzunun ve ikinci fotoğrafta bizim de tanık olduğumuz muhteşem dağ ve ağaç manzaralarının tadını çıkarıyor. Yüzme havuzunun çevresi ahşap deck ile kaplanmış, böylece bu cepheden eve doğru baktığımızda suyu, ahşabı, yeşil bitkileri ve sağlam beton yapının grisini bir arada görüyoruz. Bu renkler size neyi hatırlattı? Evet, feng shui! Feng shui renkleri ile ilgili ’Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Klasik sadeliğin zarafeti
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