Betonla camın modern dansı

Brütalist akımın son yıllarda yeniden piyasaya çıkması ile özellikle kentlerde yer alan çağdaş yapılarda sık sık boyasız, yani brüt beton cephelere rastlamaya başladık. Bu enteresan mimari akım ile ilgili ’Brütalist mimari’ yazımızı okursanız, konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, dünyaca ünlü brütal cepheli yapı örneklerini inceleyebilirsiniz.

Bugün homify 360°sayfamızın konuğu olan bu villa brüt beton cephesi, biri tek katlı, diğeri ise çift katlı, iki parçadan oluşan enteresan mimarisi, tek katlı ve çok yüksek tavanlı olan kısmın üzerinde yer alan geniş terası ve bu terasın çerçevesiz, neredeyse görünmeyen cam korkulukları ile dikkatleri üzerine çekiyor.