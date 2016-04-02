Türkiye'den 10 beyaz mutfak

Gününüzde sağlıklı beslenmenin önemi anlaşıldıkça evlerin mutfakları da yeniden büyümeye başladı. Yetmişli ve seksenli yılların apartman dairelerine baktığımızda genellikle küçücük, doğal ışık almayan, aydınlatması kötü, tezgahları yetersiz, hazır mutfak adı altında derme çatma mutfaklar görüyoruz. Günümüzde ise mutfaklar yaşam alanlarımızın bir parçası haline geldi, yer yer yemek odası ve hatta oturma odası ise birleşerek açık planlı mekanlara dönüştüler. Hemen hemen hepsine büyük ya da küçük yemek yeme / oturma alanları entegre edildi ve gün geldi, ailece ve arkadaşlarla mutfakta oturup vakit geçirir olduk. Bunda elbette mutfağın samimi bir atmosfere sahip olmasının büyük bir önemi var. Bu samimi atmosfer ise günümüz mutfaklarının artık kullanışlı, konforlu, mükemmel aydınlatılmış mekanlara dönüştürülmüş olmalarının yani kısacası doğru tasarımlarının sonucu. Bugün sayfalarımızda Türkiye'nin farklı şehirlerinden 10 beyaz mutfak tasarımına yer verdik. Değişik zevklere hitap edecek olan bu beyaz mutfak tasarımlarının kimisi klasik çizgiler taşırken kimisi ultra-modern hatlara sahip. Bakalım siz en çok hangi mutfağı beğeneceksiniz?
İlk mutfağımız country (kırsal) tarzda detaylar barındıran modern bir mutfak. Dolap kapaklarındaki detaylar ve özellikle de davlumbaz seçimi ile country tarzı anımsatan bu mutfak aynı zamanda son derece modern çizgilere de sahip. Dikkat ederseniz aslında dolaplar ve tezgah siyah renkli, yalnızca kapaklar beyaz renkli. Bu kontrast sayesinde mutfak son derece çağdaş bir tasarım olmuş.
Siyah ve beyaz uyumunun işlendiği ’Ebedi çift: Siyah-beyaz’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Son bir iki yılın en popüler modellerinden biri ile karşınızdayız. Modernize edilmiş bir country (kırsal) tarz mutfak modeli olan fotoğraftaki örnek İstanbullu mimarlık firması Plano Mimarlık ve Teknoloji firması tarafından dizayn edilmiş. Beyaz dolaplar, ahşap tezgah ve seramik lavabo mükemmel bir uyum içerisinde.
Yine siyah detaylar ile kontrast sağlanmış olan bu mutfak jilet gibi keskin çizgileri ve parlak, lake cilası ile öne çıkıyor. Üzerindeki siyah şeritler dışında hiçbir süs barındırmayan bu model minimalist tarzı sevenler için de ideal bir tasarım.
Beyaz renkli mutfaklar genelde modern ve çağdaş dekorasyona sahip evlerde kullanılıyor. Klasik tarzı sevenler için ise daha çok koyu renkli ahşap mutfak üniteleri tavsiye ediliyor. Ancak bu rutini kırmak elbette mümkün, en güzel örneği ise Asortie Mobilya tarafından tasarlanıp uygulanan bu altın varaklı, kabartmalı süslü, şatafatlı mutfak modelinde görebiliriz.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu mutfak ise oymalı detayları, köşelerinde yer alan sütunları ve muhteşem ada ünite aydınlatması ile ön plana çıkıyor. Bu beyaz mutfağın bir önceki örnekte olduğu üzere klasik ve ihtişamlı ancak tamamen farklı zevklere hitap eden bir model olduğunu söyleyebiliriz. Pencere önündeki ünite ve ada üniteye ek olarak kullanılan koyu renkle yüksek dolaplarda ise tipik mutfak dolabı görünümünden ziyade salon vitrini tipi var; harika bir detay!
Peki ya altın renkli detayları beğeniyor ancak aşırılık da istemiyorsanız? O zaman imdadınıza Sinar İç Mimarlık tarafından tasarlanan böyle bir mutfak modeli yetişiyor! Son derece modern çizgilere sahip olan bu beyaz mutfakta altın renk detaylarda zarafet içinde kullanılmış. Sonuç: Klasiğe ve ihtişama göz kırpan, çağdaş ve zrif bir mutfak.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz Bilgece Tasarım dizaynı olan bu mutfak ise sade ve çağdaş çizgilere sahip. Hiçbir abartı barındırmayan ve böylece gözü rahatsız edecek ve bazı insanlara sevimsiz gelebilecek hiçbir detayı barındırmayan bu mutfak yıllarca kullanılabilecek ve modası asla geçmeyecek bir tasarım.
Son dönemin en yaygın mutfak trendlerinden birine tanık olduğumuz bu fotoğrafta iki ayrı renkte mutfak üniteleri kullanılmış. Zemine oturan alt dolaplarda doğal ahşap görünümlü kapaklar tercih edilirken duvar dolaplarında duvarla aynı renk, yani beyaz dolaplar kullanılmış. Mutfak tezgahı da aynı şekilde, beyaz.
Tıpkı beyaz ve ahşap gibi, beyaz ve füme de birbiri ile muhteşem uyum sağlayan ve modern mekanlar yaratmak için kullanılan ikili renklerden. Bu fotoğrafta günün trendlerine uygun şekilde iki farklı renkte mutfak dolapları kullanılmış. Ancak bir üstteki örneğin aksine, bu sefer beyaz dolaplar altta, renkli dolaplar üstte.
Artık mutfak tasarımları standardın çok dışına çıktı. Yalnızca köşeli dolaplar değil, yuvarlak hatlara sahip, içbükey, dışbükey, dalgalı şekillerde de gelişen teknoloji sayesinde verilebiliyor. Fotoğrafta görmüş olduğumuz Bago Mimarlık tasarımı bu mutfak da köşeli hatlar ile yuvarlak hatları bir arada kullanarak heykelsi bir form oluşturmuş.