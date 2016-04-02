Türkiye'den 10 beyaz mutfak

Gününüzde sağlıklı beslenmenin önemi anlaşıldıkça evlerin mutfakları da yeniden büyümeye başladı. Yetmişli ve seksenli yılların apartman dairelerine baktığımızda genellikle küçücük, doğal ışık almayan, aydınlatması kötü, tezgahları yetersiz, hazır mutfak adı altında derme çatma mutfaklar görüyoruz. Günümüzde ise mutfaklar yaşam alanlarımızın bir parçası haline geldi, yer yer yemek odası ve hatta oturma odası ise birleşerek açık planlı mekanlara dönüştüler. Hemen hemen hepsine büyük ya da küçük yemek yeme / oturma alanları entegre edildi ve gün geldi, ailece ve arkadaşlarla mutfakta oturup vakit geçirir olduk. Bunda elbette mutfağın samimi bir atmosfere sahip olmasının büyük bir önemi var. Bu samimi atmosfer ise günümüz mutfaklarının artık kullanışlı, konforlu, mükemmel aydınlatılmış mekanlara dönüştürülmüş olmalarının yani kısacası doğru tasarımlarının sonucu. Bugün sayfalarımızda Türkiye'nin farklı şehirlerinden 10 beyaz mutfak tasarımına yer verdik. Değişik zevklere hitap edecek olan bu beyaz mutfak tasarımlarının kimisi klasik çizgiler taşırken kimisi ultra-modern hatlara sahip. Bakalım siz en çok hangi mutfağı beğeneceksiniz?