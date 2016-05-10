Eski bir evin ekonomik bir bakımla değişen yüzü

İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan bu eski ev, diğer dönüşüm projelerinde rastladığınız kadar detaylı ve göz alıcı bir değişime uğramasa da ekonomik yoldan olabileceği en iyi hale getirilmiş. Projeyi alan ekip Dogares adlı bir mimarlık firması. Dökülmüş ve nemli duvarları, pas tutmuş zemin kaplamalarını usta bir bakımla elden geçiren ekip eşyaların da bir kısmını yenilemiş. Mutfak ve banyo dolapları ile beyaz eşyalar değişirken, oturma grubu gibi eşyalar bakıma tabi tutulmuş. Ev sahiplerinin karşılayabileceği bir bütçeye göre çalışan uzman ekip kısa sürede evi şaşırtıcı derecede yenilemeyi başarmış. Siz de evinizde ekonomik bir tadilat ve bakım işine girmek istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu projenin detayları bir yol haritası çizmenize yardımcı olabilir. Gelin bu şaşırtıcı renovasyon projesini öncesi ve sonrası görüntüleriyle daha detaylı inceleyelim.
Küçük bir terasa da sahip ola bu evin teras düzenlemesi de oldukça sade ve şık bir şekilde yapılmış. Bahçe ve teras dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Bahçe dekorasyonları için pratik fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz. Bahçe dekorasyonuna birkaç küçük tüyo almadan başlamayın.
Dökülen duvarlar ve kirli zemini ile kasvetli bir görünüme sahip olan bu teras sevimli bir dinlenme alanına dönüşebilir mi dersiniz? İşe duvarları ve zemini detaylı bir bakıma sokarak başlayan uzman ekip bitkilendirme için bol bol saksı kullanmayı da ihmal etmemiş.
Zemin döşemesini tamamen kaldırıp yeni seramiklerle terası yenileyen ekip duvarlar için de taş görünümlü kaplamayı tercih etmiş. Terasa doğal ve sıcak bir hava kazandıran bu taş kaplama duvarlar aynı zamanda ev için de sağlam bir izolasyon sunuyor. Evin eski bitkilerini de terasta değerlendiren ekip yeni bitkiler eklemeyi de ihmal etmemiş.
Mutfakta kullanılan dolap ve beyaz eşyalar eski olsalar da mutfağın kullanılamaz durumda olduğunu söyleyemeyiz. Eski görünümüne rağmen çok da atıl bir mutfak sayılmaz ama yeni halini görünce iyi ki düzenlemeye gidilmiş diyeceksiniz.
İşe yine zemin ve duvarlarla başlayan ekip beyaz rengi tercih ederek olduğundan geniş ve ferah görünen pırıl pırıl bir mutfak dekorasyonu yaratmışlar. Duvarlarda kullanılan epoksi kaplama hem nem sorunu ve ısı kaybına karşı güçlü bir izolasyon hem yansıtıcı özelliği ile aydınlık bir ortam hem de muhteşem bir modern görünüm sağlıyor. Mutfak dolaplarını beyaz ve modüler sistem ile değiştiren ekip beyaz eşyalarda ise endüstriyel görünümlü metalik ögeleri tercih etmiş. Mutfağın son hali yenileme projesinin resmi olabilir.
Kapı ve pencerelerin de çok eski ve hasarlı olduğu evde yemek odası ve oturma odası olarak kullanılan alanın döküntülüğü insanı karamsarlığa itiyor. Gelin bir an önce son haline bakalım.
Oturma odası ile açık olan bu yemek odasında zemin, kapı ve pencereler ile duvarların değişiminin yanı sıra dekorasyon değişimi de dikkat çekiyor. Küçük pencerelerin yerini sürgülü cam kapılar, koyu renk perdelerin yerini açık renk olanlar ve eski mobilyaların yerini yepyeni ve ferah mobilyalar almış. Oturma alanında eski koltukların kaplaması değiştirilerek kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra odaya yepyeni birçok aksesuar da eklenmiş.
Beyaz ve mavi renklerinde dekore edilmiş olan banyo beyaz seramikleri nedeniyle pek de kötü görünmüyor ama yeni halini görünce fikriniz değişecek. Renklerin tamamen değişmesini isteyen ev sahipleri farklı bir fikir sunmuşlar.