Eski bir evin ekonomik bir bakımla değişen yüzü

İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan bu eski ev, diğer dönüşüm projelerinde rastladığınız kadar detaylı ve göz alıcı bir değişime uğramasa da ekonomik yoldan olabileceği en iyi hale getirilmiş. Projeyi alan ekip Dogares adlı bir mimarlık firması. Dökülmüş ve nemli duvarları, pas tutmuş zemin kaplamalarını usta bir bakımla elden geçiren ekip eşyaların da bir kısmını yenilemiş. Mutfak ve banyo dolapları ile beyaz eşyalar değişirken, oturma grubu gibi eşyalar bakıma tabi tutulmuş. Ev sahiplerinin karşılayabileceği bir bütçeye göre çalışan uzman ekip kısa sürede evi şaşırtıcı derecede yenilemeyi başarmış. Siz de evinizde ekonomik bir tadilat ve bakım işine girmek istiyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu projenin detayları bir yol haritası çizmenize yardımcı olabilir. Gelin bu şaşırtıcı renovasyon projesini öncesi ve sonrası görüntüleriyle daha detaylı inceleyelim.

Küçük bir terasa da sahip ola bu evin teras düzenlemesi de oldukça sade ve şık bir şekilde yapılmış. Bahçe ve teras dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Bahçe dekorasyonları için pratik fikirler” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz. Bahçe dekorasyonuna birkaç küçük tüyo almadan başlamayın.