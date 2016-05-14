Bir masalda yaşar gibi

Homify ekibi olarak bu güne kadar sizlere birbirinden güzel ev modelleri, iç mekan tasarımları, dekorasyonlar ve bahçe düzenlemeleri tanıttık. Bütün bu projeler mimar ve tasarımcıların kullanıcılarının zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları tasarımlardı. Peki ya ev sahipleri bu yapıların yalnızca sıradan bir konut değil sanatsal ve eğlenceli bir yaşam alanı olmasını istediklerinde ortaya nasıl işler çıkıyor dersiniz? Bu yazımızda sizlere masalsı görünümleri ile dikkat çeken ev modelleri tanıtacağız. Sizlerin olmasa da çocuklarınızın hayallerini süsleyeceğine emin olduğumuz bu ev modellerinin her biri adeta bir masal kahramanının evini andırıyor. Farklı ve yaratıcı mimarileri, sıradışı uygulamaları ve göz alıcı biçimleri ile bu masalsı evlere bayılacaksınız. Türkiye ve dünyadan örneklerle hazırladığımız bu yazıyı okumadan geçmeyin.

Masalsı evler yalnızca mimarileri ile değil iç mekan tasarımları ve dekorasyonları ile de dikkat çekiyor. Böyle bir evin dekorasyonunu yakından görmek isterseniz “Modern zamanların “Çılgın Şapkacı” evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.