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Bir masalda yaşar gibi

Homify Homify
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Modern Evler
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Homify ekibi olarak bu güne kadar sizlere birbirinden güzel ev modelleri, iç mekan tasarımları, dekorasyonlar ve bahçe düzenlemeleri tanıttık. Bütün bu projeler mimar ve tasarımcıların kullanıcılarının zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları tasarımlardı. Peki ya ev sahipleri bu yapıların yalnızca sıradan bir konut değil sanatsal ve eğlenceli bir yaşam alanı olmasını istediklerinde ortaya nasıl işler çıkıyor dersiniz? Bu yazımızda sizlere masalsı görünümleri ile dikkat çeken ev modelleri tanıtacağız. Sizlerin olmasa da çocuklarınızın hayallerini süsleyeceğine emin olduğumuz bu ev modellerinin her biri adeta bir masal kahramanının evini andırıyor. Farklı ve yaratıcı mimarileri, sıradışı uygulamaları ve göz alıcı biçimleri ile bu masalsı evlere bayılacaksınız. Türkiye ve dünyadan örneklerle hazırladığımız bu yazıyı okumadan geçmeyin.

Masalsı evler yalnızca mimarileri ile değil iç mekan tasarımları ve dekorasyonları ile de dikkat çekiyor. Böyle bir evin dekorasyonunu yakından görmek isterseniz “Modern zamanların “Çılgın Şapkacı” evi” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Her masalda yeri olan bungalov

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

Bungalov evlerin özelliklerinden daha önce birçok kez bahsettik. Genelde ahşaptan imal edilen, tek formlu, az odalı, düşük tavanlı, çatılı ve verandalı ev modeli olarak bilinen ve modüler evlerin atası sayılabilecek bungalovlar hemen her masalda yeri olan bir ev tipidir. Son yıllarda özellikle farklı yapı sistemleri tercih eden mimarlar ve modüler ev üreticileri tarafından modernize edilen ve giderek popüler olan bungalovlar meraklılarına küçük ama masalsı yaşam alanları sunuyor. Eğer siz de FingerHaus tarafından imal edilen bu bungalov gibi masalsı evlere ilgi duyuyorsanız firmanın diğer işlerine de bir göz atmadan geçmeyin. Devir modüler ev devri ve artık toplu konut merakını bir yana bırakıp küçük ama sürdürülebilir, ekolojik konutlara geçme zamanı!

Rumpelstiltskin'in modern çağlardaki evi

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Modern Evler
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Reet çatı malzemesi olarak bilinen ve sunta, ağaç kabuğu gibi natürel malzemelerin yüksek ısı ve basınçta sıkıştırılmasıyla oluşturulan bu çatı malzemesi hem güçlü bir izolasyon sağlıyor hem de ekolojik – yeşil çatı için mükemmel bir zemin özelliği görüyor. Aynı zamanda eve masalsı bir orman evi görüntüsü kazandırdığı da aşikar. Eğer siz de bu muhteşem görünüme sahip bir evde yaşamak istiyorsanız bu çatı tipini değerlendirebilirsiniz. Hileciliği ve neşeli halleri ile ünlü masal kahramanı Rumple günümüzde yaşasaydı mutlaka böyle bir ev tercih ederdi.

Rapunzel'in kulesi

Villa "Move" | Bensberg, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur Klasik Sergi Alanları Etkinlik merkezleri
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

Arka tarafında son derece modern villa saklasa da taş kule görünümlü segmente sahip ön cephesi sayesinde bu ev bir masal evi gibi görünüyor. Şekilli pencereleri ve farklı çatısıyla Rapunzel'in kulesine benzeyen bu segment eve akıllara kazınacak bir özellik kazandırmış.

Sevimli hayalet Casper'ın evi

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Evler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Masalsı evler denince aklınıza hep tarihi görünüme sahip evler gelmesin. Son derece modern biçimlere sahip evler de aynı izlenimi verebiliyor. Örneğin beyaz bir malikane gibi duran bu ev sizce de sevimli hayaletin yaşadığı perili eve benzemiyor mu?

Yakışıklı Prens'in sarayı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Masallardan bahsedip saraylara değinmemek olmaz dedik ve size bu muhteşem saray görünümlü lüks villayı tanıtmaya karar verdik. Bembeyaz rengi, saraysı mimarisi ve devasa bahçesi ile bu ev lüks bir hayatı prensler gibi yaşamak isteyenler için yapılmış.

Yedi cüceler'in orman evi

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Modern Evler
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Ormanın içinde ağaçların arasında saklanan küçük ama sevimli bir ev hayaliniz varsa bu evi arıyor olabilirsiniz. Ahşap oval çatısı ve taş gövdesiyle orman evi olmanın hakkını veren bu yapı kırsalda yalnız yaşamayı planlayanlar için ideal.

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Oz büyücüsünün evi

Photography - barn conversion in Sawbridgeworth, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography Modern Evler
Adelina Iliev Photography

Photography – barn conversion in Sawbridgeworth

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

Çocukluğumuzun en güzel masalının en dikkat çeken kahramanı Oz, bu devirde yaşasaydı kendine bu evi satın alabilirdi. Tahta dış cepheli bu evin dış görünüşü sizi yanıltmasın, iç mekan tasarımı oldukça modern ve lüks bir yapıya sahip.

Modern zamanların Güzel ve Çirkin evi

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Kalabalıklardan uzaklaşıp kendi halinde bir yaşan sürmek için daha iyi bir ev seçilemezdi. Yine reet ekolojik çatı tipinin kullanıldığı ama bu kez çok daha modern bir biçimle tasarlandığı bu ev tamamen camdan oluşan yan cephesi ve içeriden sızan altın rengi ışıkları ile büyüleyici bir görünüme sahip.

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