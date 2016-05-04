Kapadokya'da modern bir mağara evi

Yerel doğal kaynakların ve tarihten süzülen kültürel mirasın buluşmasıyla ortaya çıkan ve dünyada eşine az rastlanır bir yerel mimari örneğini temsil eden Kapadokya'nın mağara evlerinden daha önce de birkaç yazımızda söz etmiştik. Son dönemde Kayakapı Premium Caves'in çabalarıyla yeniden hayata dönen bu sıradışı yapılardan birine daha bu yazımızda konuk olacağız. Elit bir mimari üslup ve iddialı bir iç dekorasyona sahip olan bu modern mağara evi, aynı zamanda geniş bahçesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Volkanik kayaların büyük bir ustalıkla ince ince oyulmasıyla şekillenen ve çeşitli noktaları kesme taşlarla desteklenen, sonucunda asırlar boyu ayakta kalacak bir yapının ortaya çıktığı bu projeye biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Henüz sokaktan avluya adım atmanıza bile fırsat kalmadan evin havası sizi kucaklıyor. Özenle örülmüş kemerli bir dış duvara sahip olan bahçenin güzel bir demir işçiliği örneği olan kapısı da dikkat çekiyor. Yalnızca buraya bakarak bile içeride ne ile karşılaşıcağınıza dair ipuçları edinmek mümkün.
Eski Mardin'in daracık sokaklarında birbirini ardına sıralanan taş evlerin genel görünümü için
gündüzü mezarlık, gecesi gerdanlık denir. Her ne kadar
gündüzü mezarlık demek bu mimari harikası evlere biraz ayıp olsa da, büyük bir tepenin üzerine kurulu bu kadim kentin gecesi gerçekten de gerdanlık gibidir. Evin dış cephesini kaplayan taş örgüsüyle klasik Mardin evlerini andıran bu harika manzara da işte Mardin kentinin bu gerdanlık gecesini anımsatıyor.
Bir evin işlenmesi ne kadar kolay bir malzeme olursa olsun, bütünüyle kayaya oyulması, gerçekten de tarifi oldukça güç bir emek türü. Bir odaya şekil verirken derinlik, yükseklik ve bunların birbirine oranının ayarlanmasının güçlüğü bir yana, bu kaba oyma faaliyetinin yanı sıra bir de süslemeye yönelik detaylar var ki, gerçekten akıllara durgunluk veriyor.
Geleneksel bir tarzdaki sedirler ve halının karakterize ettiği bu oturma odası, aynı zamanda bir LCD televizyonu da bünyesinde barındırıyor.
Mermer bir tezgah üzerindeki yeni nesil lavabo ve ahşap banyo dolabı oldukça klasik bir çizgide olsa da, duvara monte klozet ve bütünüyle camdan yapılmış duş kabini taş binanın geleneksel dokusuyla kontrast bir tarzı temsil ediyor. Öte yandan bu kontrastın banyoya şıklık kattığının da altını çizmekte yarar var.
Elbette nesiller boyu yaşayacak nitelikteki bu harika yapının oluşum süreci oldukça emek yoğun bir çalışmayla gerçekleşebilirdi ancak. Bu fotoğrafta iç mekânların oyulması ve şekillendirilmesi işlemlerinin büyük ölçüde bitip artık kesme taşlarla dış bölümlerin örülmesine geçildiği ve bunun da büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Bundan sonrası daha ziyade ince işçilik çalışması. Ancak yalnızca avlu ve dış cephe duvarının bile ne kadar şık ve kaliteli olduğu düşünülürse, bu bölümlerin yapımının bile ne kadar zahmetli olduğu kolayca tahmin edilebilir.