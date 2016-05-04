Kapadokya'da modern bir mağara evi

Elbette nesiller boyu yaşayacak nitelikteki bu harika yapının oluşum süreci oldukça emek yoğun bir çalışmayla gerçekleşebilirdi ancak. Bu fotoğrafta iç mekânların oyulması ve şekillendirilmesi işlemlerinin büyük ölçüde bitip artık kesme taşlarla dış bölümlerin örülmesine geçildiği ve bunun da büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Bundan sonrası daha ziyade ince işçilik çalışması. Ancak yalnızca avlu ve dış cephe duvarının bile ne kadar şık ve kaliteli olduğu düşünülürse, bu bölümlerin yapımının bile ne kadar zahmetli olduğu kolayca tahmin edilebilir.