Ferah, şık ve stil sahibi yaşam alanları

Dergilerde ya da bloglarda oyuncuların, müzisyenlerin ya da iş dünyasından ünlü isimlerin evlerini gördüğümüz zaman, kendi kendimize iç geçirir ve böylesi bir eve sahip olmayı dileriz. Ve genellikle de imrenerek baktığımız bu evlere sahip olmanın tek yolunun çok fazla para harcamaktan geçtiğini düşünürüz. Sanki yeterince para güzel bir ev yaratmaya tek başına yetecekmiş gibi gelir bize. Oysa stil sahibi bir ev yaratmak, sayılabilecek onlarca parametre arasından belki de en az parayla ilintilidir. İşine hakim, yaratıcılığı ve becerileri güçlü bir tasarımcı, sadece atık malzemelerle bile bir evi ya da ofisi karakter sahibi bir mekâna dönüştürebilir. Antalya merkezli iç mimari ofisi Hisari Design Studio, iddialı tasarım çizgisiyle gerçek anlamda stil sahibi bir mekân nasıl olmalı sorusuna yanıt olabilecek tasarımlarıyla dikkat çeken bir firma. Gelin şimdi bu tasarımlara biraz daha yakından bakalım.
Uçuk kaçık ve gerçekçi olmayan deneylere girişmeden, farklı olmak için gereksiz maceralara soyunmadan sıradışı bir mutfak nasıl tasarlanabilir? Bu sorunun kısa, öz ama bir o kadar da vurucu yanıtını bu görselde bulabilirsiniz. Klasik, hatta bir parça nostaljik de denebilecek mutfak dolapları, yine sade ama bir o kadar ilginç dev boyutta bir evye ve en önemlisi de tamamen özgün bir ocak-fırın bölümü. Toplamda hiçbir marjinal unsur barındırmayan bu mutfak, aynı zamanda stiliyle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi de başarıyor.
Yatak odalarında klişe olmayan bir tarz yaratmak oldukça zordur. Zira yatak, gardrop, tuvalet masası, şifonyer gibi ancak belli başlı birkaç mobilyanın kullanılabildiği alanlar olan yatak odaları çok fazla aksesuarı da kaldırmazlar. Bununla birlikte başta söylediğimiz gibi doğru ve isabetli bir tasarım anlayışıyla hemen her şey mümkündür. Bir araya gelmiş karelerin bütünlediği ilginç bir tarzı yansıtan bu yatak odasında, zarif ve son derece uyumlu mobilyalarla nasıl bir stil yaratılabileceğini görüyoruz.
Pek çok yeni evin banyosunda küvetin dahi bulunmadığı ve her evin her santimetrekaresinin son derece kıymetli olduğu bugünlerde, bu kadar geniş bir banyo ve böylesi bir hidromasajlı küvet, pek çoğumuz için gerçekçi görünmeyebilir. Ama hiç şüphesiz lükste sınırları zorlayan bu tipte bir banyonun da hitap ettiği bir kitle var.
Bir dönem oldukça yaygın olan salon salamonje tipi birleşik ama gerektiği takdirde ayrılabilen odalar, genç nesilin artık unuttuğu bir mimari tarz olarak tarih sayfalarında yerini alalı çok oldu. Ancak bir şey ancak işlevini yitirirse tamamen ortadan kaybolur. Yemek odası ve oturma odasının yarı saydam bir panelle ayrıldığı bu ikili odaya bakılırsa, salon salamonjenin henüz işlevini büsbütün yitirmemiş olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Belli bir işleve sahip bir mekânı, örneğin bu örnekte olduğu gibi mutfağı, başka bir işleve sahip bir mekâna benzeterek tasarlamak genellikle oldukça sıradışı sonuçlar ortaya koyar. Buradaki örnekte, modern çizgilere sahip bu geniş mutfağın bir hayli fazla sayıda konuğu ağırlayabilecek oturma alanıyla adeta bir üniversite kantinini andırdığını söylemek yanlış olmaz. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten başarılı.
Pastel tonların ağırlıkta olduğu bu oturma odasının en dikkat çeken özelliği ise tasarımın genelinde oldukça akıcı bir tarzın hakim olması. Mobilya, aksesuar, aydınlatma ve renklerin oluşturduğu bu bütün, ortama sakin ve dingin bir hava veriyor.