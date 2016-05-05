Ferah, şık ve stil sahibi yaşam alanları

Dergilerde ya da bloglarda oyuncuların, müzisyenlerin ya da iş dünyasından ünlü isimlerin evlerini gördüğümüz zaman, kendi kendimize iç geçirir ve böylesi bir eve sahip olmayı dileriz. Ve genellikle de imrenerek baktığımız bu evlere sahip olmanın tek yolunun çok fazla para harcamaktan geçtiğini düşünürüz. Sanki yeterince para güzel bir ev yaratmaya tek başına yetecekmiş gibi gelir bize. Oysa stil sahibi bir ev yaratmak, sayılabilecek onlarca parametre arasından belki de en az parayla ilintilidir. İşine hakim, yaratıcılığı ve becerileri güçlü bir tasarımcı, sadece atık malzemelerle bile bir evi ya da ofisi karakter sahibi bir mekâna dönüştürebilir. Antalya merkezli iç mimari ofisi Hisari Design Studio, iddialı tasarım çizgisiyle gerçek anlamda stil sahibi bir mekân nasıl olmalı sorusuna yanıt olabilecek tasarımlarıyla dikkat çeken bir firma. Gelin şimdi bu tasarımlara biraz daha yakından bakalım.