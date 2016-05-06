Hayallerinizi süsleyecek bir villa

Orta Amerika'da Küba, Haiti, Jamaika ve Meksika arasında kalan bölgede yer alan Cayman Adaları, iki yönüyle tüm dünyada yaygın olarak bilinir: Pek çok ada ülkesi gibi bir vergi cenneti ve lüksün sınırlarını zorlayan bir tatil merkezi olması. Özellikle Kuzey Amerika'nın lükse düşkün varlıklı ailelerini kendine çekmeyi başaran Cayman, birbirinden ilginç ve her biri müthiş güzellikteki villa ve malikanelere de ev sahipliği yapıyor. Venedik tarzı su yollarıyla lüks teknelerle kapısına kadar ulaşabileceğiniz bu olağanüstü villaların hepsi çok çekici olsa da, içlerinden bazıları mimari özellikleri ile de ön plana çıkmayı başarıyor. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız, Bedfordshire merkezli bir mimarlık ofisi olan Nicolas Tye Architects imzasını taşıyan villa da fütüristik hatları ve birbirinden iddialı iç ve dış mekânları ile bu ön plana çıkan evlerden biri.
Baştan aşağı bembeyaz bir dış cepheyle donatılmış villanın ilk bakışta dikkat çeken fütüristik hatları mimari açıdan yapıya karakterini veren ana unsur olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte içinde barındırdığı tüm lüks donatılara rağmen villanın görece sade ve minimal bir tarzda dekore edildiğini söylemek de mümkün.
Her ne kadar böylesi bir villaya sahip olmak pek çoğumuzun hayallerinin bile ötesinde bir şey olsa da, bu evin de kendi içinde mütevazi bir tarzı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yalnızca gerekli unsurların yer aldığı ve sade, abartısız bir güzelliği temsil eden bu ve buna benzer diğer odalar, bu yönleriyle villanın doğal güzelliklerle daha kolay buluşmasının da önünü açıyorlar.
Bütünüyle birinci sınıf malzemeler seçilerek tasarlanmış olmasına rağmen oldukça sade bir tarzı olan bu banyo, aynı zamanda işlevselliğiyle dikkat çekiyor ve şıklıktan da taviz vermiyor. Sadelikte o kadar ileri gidilmiş ki, duş alanının bir kabine alınmasına veya basit bir kapı koymaya bile gerek duyulmamış.
Harika bir mutfak, müthiş bir mutfak adası, şık bir yemek odası takımı ve hemen ilerisinde de nefis bir oturma grubu. Geniş bir salonda olması gereken her şey bir arada. Ama tüm bunlar geniş cam kapıların ötesindeki okyanus manzarasının yanında adeta hiç ama hiçbir şey ifade etmiyor.
Cayman Adaları'ndan bir villadan başka türlüsünü beklemek de zaten pek mantıklı değil, elbette bütün odalar okyanus manzaralı olacak. Ancak bu villanın odaları manzara kavramını da biraz aşmış durumda ve bütün odalar okyanusa doğrudan atlayabileceğiniz kadar yakın bir konumda.
Villanın çatısında bizler için ilk bakışta algılanması bile pek kolay olmayan sıradışı bir bölüm bulunuyor. Barbeküsü, geniş masası, son derece korunaklı çatısı ile bu bölüm adeta kişiye özel bir alakart restorant gibi görünüyor. Okyanus manzarasının tadını çıkarırken geniş bir misafir grubunu ağırlamak için özel olarak tasarlanmış bu alan, gerçekten de hayallerin ötesinde.
Cayman Adaları standardını bile yer yer aşan bu olağanüstü güzellikteki villa, sahip olduğu lüks donatılarının yanı sıra, hitap ettiği toplumsal kesim için oldukça mütevazi sayılabilecek iç dekorasyonu ve minimalist tarzıyla da ayrıca dikkatleri üzerine çekiyor. Okyanusu ayaklarınızın altına seren odaları ve müthiş salonu ise fazla söze yer bırakmıyor.