Hayallerinizi süsleyecek bir villa

Orta Amerika'da Küba, Haiti, Jamaika ve Meksika arasında kalan bölgede yer alan Cayman Adaları, iki yönüyle tüm dünyada yaygın olarak bilinir: Pek çok ada ülkesi gibi bir vergi cenneti ve lüksün sınırlarını zorlayan bir tatil merkezi olması. Özellikle Kuzey Amerika'nın lükse düşkün varlıklı ailelerini kendine çekmeyi başaran Cayman, birbirinden ilginç ve her biri müthiş güzellikteki villa ve malikanelere de ev sahipliği yapıyor. Venedik tarzı su yollarıyla lüks teknelerle kapısına kadar ulaşabileceğiniz bu olağanüstü villaların hepsi çok çekici olsa da, içlerinden bazıları mimari özellikleri ile de ön plana çıkmayı başarıyor. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız, Bedfordshire merkezli bir mimarlık ofisi olan Nicolas Tye Architects imzasını taşıyan villa da fütüristik hatları ve birbirinden iddialı iç ve dış mekânları ile bu ön plana çıkan evlerden biri.