Osmanlı tarzını yansıtan seçkin bir dekorasyon

İstanbul tarihin her döneminde kalabalık ve bölgesel anlamda oldukça önemli bir şehri olmuş olsa da, özellikle 60'lı yıllardan itibaren kapasitesini zorlayan bir nüfusa ev sahipliğini yaptığı bir gerçek. Bu durum da ister istemez 80'li yıllar ve sonrasında kendini belirgin bir şekilde gösteren bir çarpık kentleşme olgusunu ortaya çıkardı. Şehir, altyapısının kaldıramayacağı bir insan yoğunluğuyla baş etmeye çalışırken bir yandan da her istikamette fiziksel olarak büyümeye devam etti. Marmara bölgesini derinden sarsan ve onarılması güç izler bırakan 17 Ağustos depreminden sonra ise İstanbul'da bir yeniden yapılandırma faaliyetinin kaçınılmaz olduğu artık kesin olarak ortaya çıkmıştı. Sonradan kentsel dönüşüm ismiyle anılmaya başlanan bu yeniden yapılandırma, özellikle son on yıldır şehrin çehresini büyük bir hızla değiştiriyor. Birbiri ardına yeni konut projeleri yapılıyor, semtler, mahalleler dönüşüyor ve şehir sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Buna karşın tüm bu baş döndürücü dönüşüme direnen, eski dokusunu korumayı başaran ve gerek çevresi, gerek demografik yapısı, gerekse de mimari özellikleriyle anılarda kalan eski İstanbul'u yaşatmaya devam eden az sayıda bölge halen var. Önemli bir kısmı Anadolu yakasında bulunan bu kendini koruyabilmiş semtlerden biri de hiç kuşkusuz Suadiye. Caddeleri, sokakları, evleri, parkları ve insanlarıyla adeta elli yıl öncesinin İstanbul'unu andıran sakin bir yaşamın hüküm sürdüğü Suadiye, bu geçmiş değerlere sıkı sıkıya sahip çıkan insanlar için de vazgeçilmez bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda Osmanlı tarzından izler taşıyan klasik dekorasyonuyla dikkat çeken son derece şık bir evi sizlere tanıtacağız.