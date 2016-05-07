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Osmanlı tarzını yansıtan seçkin bir dekorasyon

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Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
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İstanbul tarihin her döneminde kalabalık ve bölgesel anlamda oldukça önemli bir şehri olmuş olsa da, özellikle 60'lı yıllardan itibaren kapasitesini zorlayan bir nüfusa ev sahipliğini yaptığı bir gerçek. Bu durum da ister istemez 80'li yıllar ve sonrasında kendini belirgin bir şekilde gösteren bir çarpık kentleşme olgusunu ortaya çıkardı. Şehir, altyapısının kaldıramayacağı bir insan yoğunluğuyla baş etmeye çalışırken bir yandan da her istikamette fiziksel olarak büyümeye devam etti. Marmara bölgesini derinden sarsan ve onarılması güç izler bırakan 17 Ağustos depreminden sonra ise İstanbul'da bir yeniden yapılandırma faaliyetinin kaçınılmaz olduğu artık kesin olarak ortaya çıkmıştı. Sonradan kentsel dönüşüm ismiyle anılmaya başlanan bu yeniden yapılandırma, özellikle son on yıldır şehrin çehresini büyük bir hızla değiştiriyor. Birbiri ardına yeni konut projeleri yapılıyor, semtler, mahalleler dönüşüyor ve şehir sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Buna karşın tüm bu baş döndürücü dönüşüme direnen, eski dokusunu korumayı başaran ve gerek çevresi, gerek demografik yapısı, gerekse de mimari özellikleriyle anılarda kalan eski İstanbul'u yaşatmaya devam eden az sayıda bölge halen var. Önemli bir kısmı Anadolu yakasında bulunan bu kendini koruyabilmiş semtlerden biri de hiç kuşkusuz Suadiye. Caddeleri, sokakları, evleri, parkları ve insanlarıyla adeta elli yıl öncesinin İstanbul'unu andıran sakin bir yaşamın hüküm sürdüğü Suadiye, bu geçmiş değerlere sıkı sıkıya sahip çıkan insanlar için de vazgeçilmez bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda Osmanlı tarzından izler taşıyan klasik dekorasyonuyla dikkat çeken son derece şık bir evi sizlere tanıtacağız. 

Görkemli bir dekorasyon

Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suadiye Selvili Sitesi

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji imzasını taşıyan bu evin en önemli özelliklerinden biri oldukça detaylı bir tasarım sürecinin ürünü olması. Mobilyalardan perdelere, zeminlerden çok çeşitli aksesuarlara kadar her bir parçanın üzerine düşünüldüğünü ve dikkatle seçildiğini bir bakışta söylemek mümkün. 

Özenle derlenmiş aksesuarlar

Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suadiye Selvili Sitesi

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Aksesuarlar bir evin karakterini en rafine bir şekilde yansıtan parçalardır. Ev sahibinin kişilik özelliklerine, zevklerine ve tercihlerine ilişkin ipuçları, aksesuarlara bakarak kolayca elde edilebilir. Bu son derece şık ve iddialı evin güzelliğini borçlu olduğu unsurlardan biri de her biri özenle seçilmiş ve bir araya getirilmiş aksesuarlar topluluğu. Geleneksel Osmanlı sanatından izler taşıyan bu aksesuarların bir kısmı antika değeri de taşımakta.

Ferah bir salon

Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suadiye Selvili Sitesi

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bu nitelikte bir eve yakışır son derece geniş ve ferah bir salon, evin en dikkat çeken alanı olarak öne çıkıyor. Birkaç farklı bölümden oluşan salon, aynı zamanda tekdüze bir hava da yaratmıyor. Mobilya ve aksesuarlardaki çeşitlilik olası bir monotonluğun önüne geçiyor.

İnce ahşap işçiliği

Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suadiye Selvili Sitesi

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Evin gerek merdivenlerinde gerekse de zeminlerinde yine bu kadar iddialı bir eve yakışır nitelikte ince bir ahşap işçiliği olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Asaletin vücut bulduğu antikalar

Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suadiye Selvili Sitesi

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Antikalar yalnızca maddi değerleriyle ölçülebilecek ve sınıflandırılabilecek eski eşyalar değildir. Her biri üretildiği döneme ilişkin ciddi ipuçları taşıdığı gibi, aynı zamanda ayakta kaldığı süre boyunca derlenmiş yaşanmışlakları da bünyesinde saklar. Sıradan görünen bir antika, sahibi için son derece önemli hatıraların kaynağı olabilir. Tam da bu yüzden antika oldukça rafine ve insani yönü ağır basan bir zevktir. Tasarımı ve dekorasyonuyla oldukça ince bir zevkin ürünü olduğu açık olan bu evde bir antika koleksiyonu olması bu yüzden hiç şaşırtıcı değil. 

Modern bir mutfak

Suadiye Selvili Sitesi, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji MutfakDolap & Raflar
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Suadiye Selvili Sitesi

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Mutfakta ise evin genelinden bir parça farklı olarak daha modern bir tarzın benimsendiğini görüyoruz. Buna karşın gelip geçici trendlerden etkilenmeyecek sade bir işlevsellik de korunmuş.

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