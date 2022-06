Şık tasarımıyla göz dolduran bir ev

homify sayfalarında sizlerle birlikte kapılarını çaldığımız her evin kendine has bir estetik anlayışı ve farklı özellik ve nitelikleri var elbette. Bu evlerin her biri oldukça güzel bir görünüme sahip olsa da aralarından bazıları daha da öne çıkıyor ve gözlerimizi doyuran, estetik olarak bizi tatmin eden lüks tasarımlara sahip oluyor. Bu yazımızda onlardan birine konuk oluyoruz. Hepimizin hayallerini süsleyebilecek kadar görkemi ve şık olan bu ev Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilmiş. Toplam 550 metrekarelik geniş bir alana sahip olan villa bu genişliği elbette bir dekorasyon avantajına çevirerek büyüleyici bir güzelliğe erişiyor.