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Şık tasarımıyla göz dolduran bir ev

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homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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homify sayfalarında sizlerle birlikte kapılarını çaldığımız her evin kendine has bir estetik anlayışı ve farklı özellik ve nitelikleri var elbette. Bu evlerin her biri oldukça güzel bir görünüme sahip olsa da aralarından bazıları daha da öne çıkıyor ve gözlerimizi doyuran, estetik olarak bizi tatmin eden lüks tasarımlara sahip oluyor. Bu yazımızda onlardan birine konuk oluyoruz. Hepimizin hayallerini süsleyebilecek kadar görkemi ve şık olan bu ev Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilmiş. Toplam 550 metrekarelik geniş bir alana sahip olan villa bu genişliği elbette bir dekorasyon avantajına çevirerek büyüleyici bir güzelliğe erişiyor.

Baş döndürücü giriş

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Uzun ince şeritli duvar kağıtları özellikle basın tavanlı evleri daha uzun ve ferah gösteren şeylerden biridir. Siyah ve beyazın oluşturduğu şık kontrast da içinde bulunduğu tüm yaşam alanlarına görkem ve estetik katar. Ama zaten şık bir tasarıma sahip olan ve oldukça yüksek tavanlı ferah bir geniş alana siyah beyaz bir dekorasyon şeritli duvar dekorasyonu uygulandığında, sonuç baş döndürücü oluyor. 

Klasik şıklıkta salon

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Salon dekorasyonunda klasik tarz benimsenmiş. Şık perdeler, ionik tasarımlı geniş ve konforlu kanepe ve koltuklar, gösterişli avize ve ahşap dokunuşlar tüm salonu krallara layık bir yaşam alanına dönüştürüyor adeta. 

Yemek alanı

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Yemek odası da evin geneline hakim olan şıklık ve gösterişten nasibini alıyor elbette. Sekiz kişilik kalabalık ve sosyal bir yemek masasının merkezde bulunduğu alanda pırıltılı gümüş tonları koyu tonlarla birleşerek karizmatik ve uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Klasik renk ve malzemelerin modern tasarımla harmanlandığı yemek masasının baş rol olduğu bu alanda da büyük ve şık avize dikkat çeken tasarım unsurlarından biri.

Mutfak

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Evin diğer sosyal yaşam alanlarına göre daha modern bir tasarımın tercih edildiği mutfakta da gösterişli bir estetik hakimiyetini sürdürüyor elbette. Ancak mutfakta fonksiyonellik de öne çıkan tasarım özelliklerinden biri. Geniş mutfak adası ve bar tabureleriyle oluşturulan oturma alanı konforlu bir çalışma ve dinlenme alanı oluşturuyor. Kırmızı, siyah ve beyazın uyumu ise göz kamaştırıcı. 

Huzurlu bir klasik

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

İşte krallara layık bir yaşam alanı daha. Yatak örtüsünden yerleşime kadar her şeyin incelikle düşünülerek tasarlandığı ve klasiğin estetiğin bir kez daha konuşturulduğu yatak odasında, odanın işlevine uygun olarak huzurlu ve dinlendirici bir atmosfer yaratılmış ve nötr renk tonları kullanılmış. 

Ebeveyn banyosu

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Ebeveyn banyosu bir banyodan çok bir yaşam alanı olarak dizayn edilmiş. Yeni nesil banyo trendlerine son derece uyum sağlayan ama klasik ve geleneksel yapısını da koruyan ve stil sahibi bir görünüme sahip olan banyoda bir de makyaj masası bulunuyor. 

Misafir banyosu

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homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Misafir banyosuna giren konuklar büyüleyici bir tasarımla karşılaştıkları için uzun süre burada kalabilirler. Dekorasyon dergilerine kapak olabilecek kadar şık ve güzel bir tasarıma sahip olan banyoda duvar apliklerinden ayna çerçevesine, duvar kağıdından lavabo ünitesinin tasarımına kadar her şey birbirini tamamlayan detaylara sahip. 

Geniş ve kullanışlı, mobilya giysi dolapları
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