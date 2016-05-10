Çengelköy'de bir ev: Klasik tarz başrolde

Klasik tarz her ne kadar en eski ve köklü tasarım tarzı olsa da dekorasyonu da en zorlu tarzlardan biridir. Bu tarzın en önemli özelliğinin mükemmel bir uyum olması bu zorluğun ilk sebeplerinden biri, çünkü uyumsuzluk klasik tarzda oldukça nahoş bir görüntüye sebep olabilir ve bir yaşam alanını tepeden tırnağa müthiş bir uyuam dizayn etmek için ekstra özen ve dikkat gerekir. Bir diğer sebepse klasik tarzda kullanılan ve tarihin içinden gelen ikonik mobilya tasarımlarının çok köklü bir imajları olması ve bu imaja ters düşen alışılmadık bir yerleşim ya da kombinasyon yapıldığında yaşam alanının tüm atmosferinin değişmesi elbette. Tabii bu gösterişli tarzın diğer tarzlara nazaran daha pahalı bir tarz olması da cabası. Plano Mimarlık ve Teknoloji'nin dizayn ettiği ve İstanbul'un en köklü ve güzel boğaz semtlerinden biri olan Çengelköy'de yer alan bu daire klasik tarzlı ev dizayn etmek isteyenler için adeta bir ders niteliğinde. Gelin lafı daha fazla dolandırmadan bu ilham verici ve gerçek klasiğe bir göz atalım.
Yüksek tavan klasik dekorasyonlar için en ideal mimari biçimdir elbette ve bu güzel evde de yüksek tavan avantajı kullanılarak kusursuz bir klasik şıklık yaratılmış. Dekorasyona üstten bakıldığında adeta büyüleniyorsunuz.
Biçimleriyle muhteşem bir düzeni simgeleyen parlak renkli şık perdeler, gösterişli ama boyut olarak son derece kararında bir tasarıma sahip olan avize, kapitone dikişli ikonik tasarımlı deri berjerler, duvarı boydan boya kaplayan ahşap kitaplık, şamdan şeklinde dizaynlarıyla dikkat çeken abajurlar, desenli ve açık renkli halı ve özenle seçilmiş aksesuarlar… Tüm bunların uyumu ve güzelliği insanın gözlerini kamaştırıyor değil mi?
Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar başlıklı yazımızda klasik tarzın kralları olan koltuk modellerini yakından incelemiştik. Elbette bugünlerde Chester koltukların bugün kullanılan ve modernleştirilmiş pek çok farklı modeliyle karşılaşıyoruz. Ancak bu her ayrıntısıyla gerçek bir klasik stili temsil eden dekorasyonda en klasik haliyle deri Chesterfield kanepe modeli tercih edilmiş.
Duvar aplikleri, aksesuarlar ve boydan boya uzanan ahşap tasarımıyla televizyon ünitesi de bir hayli dikkat çeken tasarım elemanlarından. Geniş ekranlı televizyonun boyutuna göre dizayn edilmiş olan TV ünitesi, odanın geri kalanıyla da ahenk içinde.
Yatak odasında klasik tarzın geleneksel tasarım anlayışı benimsenmiş ve huzur dolu ve nispeten daha yalın bir dekorasyon yaratılmış. Parlak kılıflarıyla öne çıkan kırlentler, geleneksel tarzlı abajurlar ve deri yatak başı mobilya kalabalığı ve boğucu bir atmosfer yaratmadan şık bir ortam ortaya çıkarıyor.
Mutfakta ise nispeten daha modern bir atmosfer hakim. Ancak bu modernlik elbette evin genelinde karşılaştığımız kusursuz klasik anlayışla iç içe geçmiş halde. Tavandan sarkan avizelerle vurgulanan yemek masası ve sandalyeler ahşap yapıları ve tasarımlarıyla doğal ve geleneksel bir tarz yaratıyor. Mutfak dolaplarının dizaynında ise fonksiyonellik ön planda.