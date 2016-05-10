Çengelköy'de bir ev: Klasik tarz başrolde

Klasik tarz her ne kadar en eski ve köklü tasarım tarzı olsa da dekorasyonu da en zorlu tarzlardan biridir. Bu tarzın en önemli özelliğinin mükemmel bir uyum olması bu zorluğun ilk sebeplerinden biri, çünkü uyumsuzluk klasik tarzda oldukça nahoş bir görüntüye sebep olabilir ve bir yaşam alanını tepeden tırnağa müthiş bir uyuam dizayn etmek için ekstra özen ve dikkat gerekir. Bir diğer sebepse klasik tarzda kullanılan ve tarihin içinden gelen ikonik mobilya tasarımlarının çok köklü bir imajları olması ve bu imaja ters düşen alışılmadık bir yerleşim ya da kombinasyon yapıldığında yaşam alanının tüm atmosferinin değişmesi elbette. Tabii bu gösterişli tarzın diğer tarzlara nazaran daha pahalı bir tarz olması da cabası. Plano Mimarlık ve Teknoloji'nin dizayn ettiği ve İstanbul'un en köklü ve güzel boğaz semtlerinden biri olan Çengelköy'de yer alan bu daire klasik tarzlı ev dizayn etmek isteyenler için adeta bir ders niteliğinde. Gelin lafı daha fazla dolandırmadan bu ilham verici ve gerçek klasiğe bir göz atalım.