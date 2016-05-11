Çağdaş yapısıyla ilham verici bir tarz

Dekorasyon tarzları konuşulduğunda bugün oldukça yaygın şekilde tercih edilen modern stilin çağdaş dekorasyonlarla aynı tarz olduğu yanılgısı hakim oluyor. Ancak her ne kadar yakın dönemlerin tasarım anlayışları oldukları için bir hayli ortak noktaları olsa da, aslında çağdaş stilin modern tarz ile ayrıştığı da pek çok nokta var elbette. Özetle tanımlayacak olursak; modern tarzlı dekorasyonlar 20. yüzyılı temsil ediyorlar ve mobilya ve tasarım biçimleri belirli sınırların içinde kalıyor, yani belirli bir zaman aralığında tasarlanan mobilyaları ve tasarım örneklerini modern olarak kategorilendiriyoruz. Çağdaş ise, tıpkı kelime anlamı gibi bu çağda yaşanan, bugün hâlâ devam eden değişimleri, gelişimleri ve yenilikleri de içine alan, geleceğe dönük tasarımlar ve sıra dışı mobilyalarla yaratıcı ve yenilikçi bir tarz. Yani son yıllarda üretilen sıra dışı mobilyalar, farklı tasarım trendleri, yeni dekorasyon fikirleri çağdaş tarzı oluşturuyor. Kalıpların dışında gezinen, şıklığa taze bir bakış açısıyla yaklaşan, alışılmışın dışında renk kombinasyonları ve yapı malzemeleri kullanan, bugünün ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonellik arayan ve ezber bozan dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız çağdaş tarzlı evlere bayılacağınıza eminiz. Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz, İstanbul'da bulunan Plano Mimarlık ve Teknoloji tarafından dizayn edilen bu ev de çağdaş tasarım unsurları ile öne çıkan ilham verici bir dekorasyon örneği.