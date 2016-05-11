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Çağdaş yapısıyla ilham verici bir tarz

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Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Yemek OdasıMasalar
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Dekorasyon tarzları konuşulduğunda bugün oldukça yaygın şekilde tercih edilen modern stilin çağdaş dekorasyonlarla aynı tarz olduğu yanılgısı hakim oluyor. Ancak her ne kadar yakın dönemlerin tasarım anlayışları oldukları için bir hayli ortak noktaları olsa da, aslında çağdaş stilin modern tarz ile ayrıştığı da pek çok nokta var elbette. Özetle tanımlayacak olursak; modern tarzlı dekorasyonlar 20. yüzyılı temsil ediyorlar ve mobilya ve tasarım biçimleri belirli sınırların içinde kalıyor, yani belirli bir zaman aralığında tasarlanan mobilyaları ve tasarım örneklerini modern olarak kategorilendiriyoruz. Çağdaş ise, tıpkı kelime anlamı gibi bu çağda yaşanan, bugün hâlâ devam eden değişimleri, gelişimleri ve yenilikleri de içine alan, geleceğe dönük tasarımlar ve sıra dışı mobilyalarla yaratıcı ve yenilikçi bir tarz. Yani son yıllarda üretilen sıra dışı mobilyalar, farklı tasarım trendleri, yeni dekorasyon fikirleri çağdaş tarzı oluşturuyor. Kalıpların dışında gezinen, şıklığa taze bir bakış açısıyla yaklaşan, alışılmışın dışında renk kombinasyonları ve yapı malzemeleri kullanan, bugünün ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonellik arayan ve ezber bozan dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız çağdaş tarzlı evlere bayılacağınıza eminiz.  Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz, İstanbul'da bulunan Plano Mimarlık ve Teknoloji tarafından dizayn edilen bu ev de çağdaş tasarım unsurları ile öne çıkan ilham verici bir dekorasyon örneği.

Bütünlüklü tasarım

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Salona yemek alanını da içine alacak bir açıdan baktığımızda ise çağdaş tasarım ipuçlarını daha net görebiliyoruz; gri tuğla görünümlü şık TV ünitesi, sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken tekli koltuk, L kanepenin oturma yerleri ile aynı hizada yüksekliğe sahip orta sehpa birbirini tamamlayan konforlu ve şık bir yaşam alanı oluşturuyor. Yemek masasını vurgulayan aydınlatma unsurları da göz alıcı bir tasarıma sahip.

Eklektik görünüm

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Evin salonunda aslında daha çok eklektik bir stil görüyoruz; klasik ve modernin iç içe geçtiği yeni bir tasarım anlayışının hakim olduğu salonda bugünün şehir evlerindeki konfor ve fonksiyonellik ihtiyaçlarına en ideal şekilde yanıt veren L tarzı oturma grubu, desenli sarı yastıklarla modern bir kontrast yaratarak sıradan olmayan bir görünüm yaratıyor.

Sıra dışı kitaplık

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Yemek OdasıMasalar
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sıra dışı aydınlatma ünitesiyle dikkat çeken yemek alanında yemek masası ve sandalyelerin tasarımları da gözden kaçmıyor. Bu alanın çağdaş tarzı en çok yansıtan tasarım unsuru ise pek tabii ki ezber bozan tarzıyla öne çıkan kitaplık oluyor.

Şık ve göz alıcı

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji BanyoDekorasyon
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Banyonun tasarım yıldızı ise fütüristik tarzıyla öne çıkan görkemli ayna elbette. Ancak banyodaki dikkat çeken tek tasarım unsuru bu değil. Duvar fayanslarının dokusu ve renkleri, koyu tonlu cam duşakabin, büyük cam vazolar ve ev bitkileri ve şık lavabo ünitesi yenilikçi üsluplarıyla dikkat çekiyor.

Aksesuarla yaratılan tarz

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Yatak odasında yalın ve konforlu bir dekorasyon anlayışı tercih edilmiş. Yatak başı ünitesinin görkemli uzunluğu ve tavandan sarkan şık abajurlar sıra dışı ve çağdaş tasarımları ile dikkat çekiyor ve içerideki atmosferin karakterini belirliyorlar.

Ferah bir mutfak

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji MutfakDolap & Raflar
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Mutfakta, yine çağdaş bir dekorasyon fikri olan çift renkli mutfak dolabı trendi uygulanarak yaşam alanının çok daha sıra dışı ve ferah görünmesi sağlanmış. Hem yalın bir üsluba hem de sıra dışı bir tarza sahip olan mutfak yerleşim ve dizayndaki ergonomi ile de oldukça başarılı bir örnek oluşturuyor.

Merdiven alanı

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Merdiven alanı evin yenilikçi yapısını gözler önüne seren ve evin genel atmosferinin ipuçlarını veren şık bir alan olarak dizayn edilmiş. Aralıklı basamaklardan ve siyah metal ve ahşabın iç içe geçerek oluşturduğu merdivenler, duvar dekorasyonu, sanat eserleri ve ışıklandırma ile bütünlük kazanıyor.

Mütevazi bir evin ihtişamlı dönüşümü
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