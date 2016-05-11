Yaratıcı stilleri ile dikkat çeken 7 salon dekorasyonu

Ev dekorasyonuna yeni başlayan herkesin atacağı ilk adım şüphesiz salon dekorasyonu ile ilgili olacaktır. Evin görünen yüzü olan salonlar için hem rahatlığı hem de şıklığı ile öne çıkan dekorasyonlar oluşturmak isteriz. Fakat bunun için binlerce renk ve model arasından seçim yapmak işin en zor kısmıdır. Homify ekibi olarak bu yazımızı size fikir verebilecek salon dekorasyon örneklerine ayırıyoruz. Mobilyalarından iç mekan tasarımına, aksesuarlarından tekstil ürünlerine kadar her detayları ile ilham kaynağınız olmaya hazır bu örnekler yerli ve yabancı uzmanlar tarafından özenle hazırlandılar. Showroom'larda görmeye alıştığınız modellerin dışında farklı ve özgün stiller sunan bu tasarımları çok beğeneceksiniz.
Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri olan duvar dekorasyonları bir salonun görüntüsünü baştan sona değiştirebilir. Eğer salon dekorasyonunuza başlamadan önce duvar dekorasyonları için öneriler bulmak isterseniz “Duvar dekorasyonlarında ahşap nasıl kullanılır?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Özellikle ahşap tutkunları bakmadan geçmesin.
Yücel Partners imzası taşıyan bu dekorasyon açık oda tipi iç mekan için muhteşem bir örnek. Yemek odası, salon, mutfak ve koridor bölümlerinin açık ancak segmentler halinde düzenlendiği bu iç mekan tasarımı oldukça ferah bir ortam sunuyor. Klasik stilde yapılan dekorasyonun ne kadar özenli hazırlandığını ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. Ahşabın toprak tonları ile buluşturulduğu dekorasyonda konforlu mobilyalar ve şık aksesuarlar dikkat çekiyor. Asla modası geçmeyecek ikonik chesterfield koltuklar ise bu tasarımın yıldızı olmuş.
Beyaz bir fonda renkli aksesuarlar kullanmayı seviyorsanız bu tasarıma dikkat verin. Rahat koltuklar ve orta sehpa ile merkez oluşturulan dekorasyonun yerleşimi oldukça iyi. Renkli aksesuarlar ile süslenen dekorasyonda bitkilendirme de etkin bir rol oynuyor. Sürgülü cam kapıların kullanıldığı bütün salon dekorasyonlarında bulabileceğiniz ferahlık bu odanın da ana özelliği olmuş.
Asyatik stilde dekore edilen bu odada oldukça cesurca bir fikir uygulanmış. Eski usul sedir tipinde planlanan oturma grubu yalnızca minderlerden oluşuyor. Saten kumaş perdeleri ve asmalı kandil tipi avizesi ile otantik bir ortamın oluşturulduğu bu alan yer sofrasında verilecek davetler için planlanmış olsa gerek. Böyle alanları dekorasyonlarınızda kullanmak isterseniz işe bolca minder alarak başlayabilirsiniz.
Eklektik stilde dekore edilen bu oturma odasının retro bir havası da var. Kullanılan koltukların parlak süet dokusu bizi 80'lere geri götürüyor. Dekorasyonda kullanılan bütün elementlerde farklı bir renk ve doku görebilirsiniz. Oluşturulan bu cümbüş düzensiz gibi görünse de muhteşem bir eklektik stil ortaya çıkarıyor.
Beyaz alçıpan işlemelerle süslü tavan ve mavi duvarlar sizi başka bir döneme götürse de mobilyalara bakınca dekorasyonun modern bir havası olduğunu da görebilirsiniz. Konforun ön planda tutulduğu dekorasyon farklı aksesuarları ile de dikkatleri cezbediyor.
Bu dekorasyonun her detayı hakkında saatlerce konuşabilir ama o kadar vaktinizi almak istemediğimizden kısaca bahsedeceğiz; siyah renklerin ahşap ve cam ögelerle harmanlandığı dekorasyonda en göze çarpan özellik ihtişam. Yüksek tavanlı ve klasik iç mekan tasarımına sahip bir eve uygulanmış bu dekorasyon modern ve kolonyal ögeleri de bünyesinde barındırıyor. Rahat mobilyaların oldukça dikkat çekici aksesuarlarla birleştirildiği cazibeli bir salon dekorasyonu.
Bu dekorasyona baktığınızda kapalı bir odanın koltuk takımı, orta sehpa ve televizyon ünitesi gibi sıradan elementlerle dekore edilmiş olduğunu görebilirsiniz. Ancak kullanılan ögelerin her birini ayrı ayrı değerlendirmeye aldığınızda ne kadar sıradışı bir tarz sunduğunu kolayca görebilirsiniz. Mobilyalarda öne çıkan geometrik formlar koltuk takımında rahat bir model ve parlak süet kumaşlara yerini bırakmış.