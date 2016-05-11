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Yaratıcı stilleri ile dikkat çeken 7 salon dekorasyonu

Homify Homify
Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Oturma Odası
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Ev dekorasyonuna yeni başlayan herkesin atacağı ilk adım şüphesiz salon dekorasyonu ile ilgili olacaktır. Evin görünen yüzü olan salonlar için hem rahatlığı hem de şıklığı ile öne çıkan dekorasyonlar oluşturmak isteriz. Fakat bunun için binlerce renk ve model arasından seçim yapmak işin en zor kısmıdır. Homify ekibi olarak bu yazımızı size fikir verebilecek salon dekorasyon örneklerine ayırıyoruz. Mobilyalarından iç mekan tasarımına, aksesuarlarından tekstil ürünlerine kadar her detayları ile ilham kaynağınız olmaya hazır bu örnekler yerli ve yabancı uzmanlar tarafından özenle hazırlandılar. Showroom'larda görmeye alıştığınız modellerin dışında farklı ve özgün stiller sunan bu tasarımları çok beğeneceksiniz.

Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri olan duvar dekorasyonları bir salonun görüntüsünü baştan sona değiştirebilir. Eğer salon dekorasyonunuza başlamadan önce duvar dekorasyonları için öneriler bulmak isterseniz “Duvar dekorasyonlarında ahşap nasıl kullanılır?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Özellikle ahşap tutkunları bakmadan geçmesin.

Geniş salon avantajı

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yücel Partners imzası taşıyan bu dekorasyon açık oda tipi iç mekan için muhteşem bir örnek. Yemek odası, salon, mutfak ve koridor bölümlerinin açık ancak segmentler halinde düzenlendiği bu iç mekan tasarımı oldukça ferah bir ortam sunuyor. Klasik stilde yapılan dekorasyonun ne kadar özenli hazırlandığını ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. Ahşabın toprak tonları ile buluşturulduğu dekorasyonda konforlu mobilyalar ve şık aksesuarlar dikkat çekiyor. Asla modası geçmeyecek ikonik chesterfield koltuklar ise bu tasarımın yıldızı olmuş.

Ferahlığı ön planda tutanlar için

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası Rengarenk
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Beyaz bir fonda renkli aksesuarlar kullanmayı seviyorsanız bu tasarıma dikkat verin. Rahat koltuklar ve orta sehpa ile merkez oluşturulan dekorasyonun yerleşimi oldukça iyi. Renkli aksesuarlar ile süslenen dekorasyonda bitkilendirme de etkin bir rol oynuyor. Sürgülü cam kapıların kullanıldığı bütün salon dekorasyonlarında bulabileceğiniz ferahlık bu odanın da ana özelliği olmuş.

Otantik oturma grubu

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Asyatik stilde dekore edilen bu odada oldukça cesurca bir fikir uygulanmış. Eski usul sedir tipinde planlanan oturma grubu yalnızca minderlerden oluşuyor. Saten kumaş perdeleri ve asmalı kandil tipi avizesi ile otantik bir ortamın oluşturulduğu bu alan yer sofrasında verilecek davetler için planlanmış olsa gerek. Böyle alanları dekorasyonlarınızda kullanmak isterseniz işe bolca minder alarak başlayabilirsiniz.

Renk ve biçimlerin dansı

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Oturma Odası
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Eklektik stilde dekore edilen bu oturma odasının retro bir havası da var. Kullanılan koltukların parlak süet dokusu bizi 80'lere geri götürüyor. Dekorasyonda kullanılan bütün elementlerde farklı bir renk ve doku görebilirsiniz. Oluşturulan bu cümbüş düzensiz gibi görünse de muhteşem bir eklektik stil ortaya çıkarıyor.

Sıcacık bir eklektik dizayn

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Oturma Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Beyaz alçıpan işlemelerle süslü tavan ve mavi duvarlar sizi başka bir döneme götürse de mobilyalara bakınca dekorasyonun modern bir havası olduğunu da görebilirsiniz. Konforun ön planda tutulduğu dekorasyon farklı aksesuarları ile de dikkatleri cezbediyor.

İhtişamı sevenler için

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio Eklektik Oturma Odası
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Bu dekorasyonun her detayı hakkında saatlerce konuşabilir ama o kadar vaktinizi almak istemediğimizden kısaca bahsedeceğiz; siyah renklerin ahşap ve cam ögelerle harmanlandığı dekorasyonda en göze çarpan özellik ihtişam. Yüksek tavanlı ve klasik iç mekan tasarımına sahip bir eve uygulanmış bu dekorasyon modern ve kolonyal ögeleri de bünyesinde barındırıyor. Rahat mobilyaların oldukça dikkat çekici aksesuarlarla birleştirildiği cazibeli bir salon dekorasyonu.

Sıradan bir düzenlemenin sıradışı elementleri

RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Oturma Odası
Şölen Üstüner İç mimarlık

RBK evi Lapta/ Girne

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Bu dekorasyona baktığınızda kapalı bir odanın koltuk takımı, orta sehpa ve televizyon ünitesi gibi sıradan elementlerle dekore edilmiş olduğunu görebilirsiniz. Ancak kullanılan ögelerin her birini ayrı ayrı değerlendirmeye aldığınızda ne kadar sıradışı bir tarz sunduğunu kolayca görebilirsiniz. Mobilyalarda öne çıkan geometrik formlar koltuk takımında rahat bir model ve parlak süet kumaşlara yerini bırakmış.

Veranda dekorasyonu: Mobilyalar ve aksesuarlar
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