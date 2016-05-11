Yaratıcı stilleri ile dikkat çeken 7 salon dekorasyonu

Ev dekorasyonuna yeni başlayan herkesin atacağı ilk adım şüphesiz salon dekorasyonu ile ilgili olacaktır. Evin görünen yüzü olan salonlar için hem rahatlığı hem de şıklığı ile öne çıkan dekorasyonlar oluşturmak isteriz. Fakat bunun için binlerce renk ve model arasından seçim yapmak işin en zor kısmıdır. Homify ekibi olarak bu yazımızı size fikir verebilecek salon dekorasyon örneklerine ayırıyoruz. Mobilyalarından iç mekan tasarımına, aksesuarlarından tekstil ürünlerine kadar her detayları ile ilham kaynağınız olmaya hazır bu örnekler yerli ve yabancı uzmanlar tarafından özenle hazırlandılar. Showroom'larda görmeye alıştığınız modellerin dışında farklı ve özgün stiller sunan bu tasarımları çok beğeneceksiniz.

Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri olan duvar dekorasyonları bir salonun görüntüsünü baştan sona değiştirebilir. Eğer salon dekorasyonunuza başlamadan önce duvar dekorasyonları için öneriler bulmak isterseniz “Duvar dekorasyonlarında ahşap nasıl kullanılır?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Özellikle ahşap tutkunları bakmadan geçmesin.