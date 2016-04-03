Çılgın renklerle salon dekorasyonu

Son zamanlarda iç mimar ve dekoratörler renk konusunda daha cesur olmaya başladı. Sıkıcı krem renklerini geride bırakarak renk skalasının hakkını veren bu uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sayesinde bizlere de harika fikirler sunuyor. Evlerimizi şenlendiren canlı ve parlak renkleri, pastel ve yumuşak renkleri, sıra dışı renk kombinasyonlarını incelediğimiz bu yazımız evine renk katmak isteyen okuyucularımız için harika bir ilham kaynağı olmaya aday!
İşte size birkaç küçük renk dokunuşuyla bile ne kadar harika sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunun mükemmel bir kanıtı. Genel olarak sakin ve klasik tonların ve eşyaların tercih edildiği bu oturma odasında, krem rengi bir koltuk, beyaz duvarlar ve klasik kahverengi parkeler kullanılmış. Fakat bunların üzerine eklenen rengarenk ve çeşitli boylardaki aynalar ile yine rengarenk sehpalar, odanın bütün karakterini değiştirmiş ve adeta birkaç on yaş gençleştirmiş. Origami Mobilya imzasını taşıyan bu tasarım, evinizde duvarları yıkmak veya her şeyi baştan yaratmak gerekmeden de küçük dokunuşlarla harika sonuçlar alabileceğinizi gösteriyor. Biraz cesaret yeter de artar bile!
Çılgın renkler deyince aklınıza hemen sarılar, pembeler, morlar, camgöbeği maviler gelmesin… Renk konusunda ufkumuzu açık tutmalıyız; illaki marjinal sayılabilecek renklere yönlenmek zorunda da değiliz. Fotoğraftaki örnek bu anlamda çok iyi, zira kullanılan hiçbir renk cıvıltılı, parlak değil ancak normal şartlarda büyük yüzeylerde kullanmanın aklımıza gelmeyeceği, bizleri korkutabilecek, kısacası cesaret isteyen renkler. Acı kahverengi bir duvar, yeşil koltuklar, kırmızılı bir halı… Sonuç ise son derece sıcak ve samimi, üstelik hiç de göz yormayan davetkar bir oturma odası.
Sarı ve yeşil gibi iddialı renkler oturma odalarında görmeye pek de alışkın olmadığımız, son derece dkkat çekici renklerdir. Ev dekorasyonunda belki aklımıza bir seçenek olarak dahi gelmezler, oysaki fotoğraftaki bu harika oturma odası örneği ufkumuzu açık tutmanın, yeni ihtimallere kapıları kapatmamanın nasıl olumlu sonuçlar üretme potansiyeline sahip olduğunu bize kanıtlıyor. Kahverengi gibi ağırbaşlı bir renkle kombine edilen parlak sarı mekana sıcak, ışıltılı ve davetkar bir hava veriyor.
Fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere, sıcak ve soğuk pastel renkleri bir arada kullanarak da çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Fıstık yeşili, gök mavisi ve yavruağzı pembesinin bir arada bu kadar uyumlu ve sempatik görüneceği aklınıza gelir miydi?
Ev de sizin, zevk de! Yeteri kadar cesaretiniz varsa, Londra'da konumlanan bu muhteşem konut gibi bir masal evi yaratabilir, tüm odalarınızı neşeli, canlı, peri masalı tadında dekore edebilirsiniz. Evin diğer fotoğraflarına ’Modern zamanların
Çılgın Şapkacı evi’ başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Klasik tarza bir dekorasyon yapmayı planlıyorsanız ancak canlı ve parlak renkler de aklınızı çeliyorsa, bu isteklerinizin birinden vazgeçmek zorunda olduğunuzu sanmayın! Renk konusunda oldukça cesur çalışmalar gerçekleştiren Origami Mobilya'dan bir başka örnek gördüğümüz bu fotoğrafta fuşya rengi klasik koltuk, sıra dışı detaylar ile harmanlanmış klasik bir oturma odasına bakın ne kadar da yakışmış!
Sarı ve krem tonları ile mükemmel bir uyum yakalamış olan yeşil koltuklar salonuna çılgın renkler getirmek isteyen ancak karmaşadan ve cıvıl cıvıllıktan sakınan okuyucularımız için ilham kaynağı olabilir. Çılgın tek bir renk ve ona uyumlu yumuşak renkler kullanarak yapacağınız bir dekorasyon ile böyle şık ve sıra dışı bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Tıpkı bir önceki örnekte olduğu üzere, canlı ve parlak tek bir rengi ağırlıklı olarak kullanıp bunu beyaz ya da benzer diğer açık renkler ile kombine ederseniz, hem salonunuzda çılgın, patlak bir rengin keyfini sürebilir hem de ortalığın fazla karmaşık ve oyun alanı gibi görünmesini engelleyebilirsiniz. Peki sizce de kırmızı bu iş için biçilmiş kaftan değil mi?
’Badana renkleri: Hangi rengi seçmeliyim?’ başlıklı yazımızda da değindiğimiz üzere, çılgın ve parlak renkleri yalnızca mobilya ya da dekoratif aksesuarlarda değil, duvarlarda da kullanabilirsiniz. Biraz cesaret biraz da yaratıcılık ile, evlerimizde büyük alanlar kaplayan duvarlarımızı dekorasyonun göz alıcı birer parçası haline getirebilir, en güzel renklerin tadını duvarlarımızda çıkarabiliriz.