Çılgın renklerle salon dekorasyonu

İşte size birkaç küçük renk dokunuşuyla bile ne kadar harika sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunun mükemmel bir kanıtı. Genel olarak sakin ve klasik tonların ve eşyaların tercih edildiği bu oturma odasında, krem rengi bir koltuk, beyaz duvarlar ve klasik kahverengi parkeler kullanılmış. Fakat bunların üzerine eklenen rengarenk ve çeşitli boylardaki aynalar ile yine rengarenk sehpalar, odanın bütün karakterini değiştirmiş ve adeta birkaç on yaş gençleştirmiş. Origami Mobilya imzasını taşıyan bu tasarım, evinizde duvarları yıkmak veya her şeyi baştan yaratmak gerekmeden de küçük dokunuşlarla harika sonuçlar alabileceğinizi gösteriyor. Biraz cesaret yeter de artar bile!