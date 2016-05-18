Minimalist dekorasyona 7 çarpıcı örnek

Ev dekorasyonunda sizi en etkileyen özellik basitlik ve sadelik ise minimal stil aradığınız dekorasyon stili olabilir. Konu sadelik olunca minimalist stilin, onu diğer bütün stillerden ayıran bir baskınlığı vardır. Renk dengesinden yerleşime, odak noktasından aksesuar seçimine kadar her detayı ile kendine özgü bir tarzı olan minimalist stili daha yakından tanımaya ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere minimalist dekorasyona örnek gösterilebilecek 7 muhteşem tasarım tanıtacağız. Hakkında çok fazla şey konuşulan minimalist stilin aslında nasıl bir stil olduğunu bu yazı sayesinde tam olarak kavrayabilirsiniz. 7 çarpıcı örnek dekorasyonla minimalist stili tanımaya hazır mısınız?
Öncelikle minimalist stilin belirgin özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Minimalist stil az eşya ve az renk düsturu ile yola çıkan sadelik ve basitliği ön plana alan bir dekorasyon biçimidir. Minimalist stilde düzenli ve kullanışlı alanlar, kalabalıktan arınmış ortamlar, sade bir renk dengesi ve basit aksesuarlar öne çıkar. Minimalist stilde stres ya da dağınıklık yaratacak bütün eşyalar dekorasyondan çıkarılır. Renk kombinasyonuna sadık kalınacak şekilde obje seçimi yapılır ve yerleşimde denge ve simetriye çok önem verilir. Bütün bu özellikler size çekici geliyorsa hiç düşünmeden minimalist stil dekorasyon örneklerine bakınmaya başlayabilirsiniz. Birbirinden güzel minimalist oturma odası, mutfak ve yatak odası dekorasyon örnekleri ile hazırladığımız yazı tasarımınıza ilham kaynağı olabilir.
Minimalist stilin en önemli özelliklerinden biri olan beyaz renk ağırlıklı dekorasyon için birbirinden güzel mutfak örnekleri bulabileceğiniz “Türkiye'den 10 beyaz mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Minimalist stilde odanın içerisinde kalabalık oluşturacak hiçbir şeye yer yoktur. Siz de biliyorsunuz ki bunu sağlamanın en ideal yolu depolama alanlarıdır. Odalarınızda ne kadar çok depolama alanı bulundurursanız kalabalıklarınızı o kadar görünmez edebilirsiniz. Bu yemek odası dekorasyonunda duvarda bulunan sürgülü gömme dolabın ne kadar çok kalabalık aldığına bir bakın.
Minimalist stilde renk ve desen kalabalığına yer yoktur. Özellikle koltuk ve perde gibi tekstil ürünlerinde desensiz – tek renk modeller daha çok öne çıkar. Mobilya ve aksesuarlarda ise yalın bir renk dengesi oluşturulacak şekilde seçimler yapılır.
Stilin en çok kullanılan renk kombinasyonu şüphesiz siyah ve beyaz kombinasyonudur. Bu iki rengin tonlarının kullanıldığı dekorasyonlar sadelikleriyle göz almaya her daim devam edecekler. Raulino Silva imzalı bu dekorasyonda da siyah ve beyazın uyumu ve bu uyumun ahşap ile harmanlanmış halini görebilirsiniz.
Stilin en belirgin özelliği ve aynı zamanda mottosu da olan az ve öz tanımı aslında stil hakkında bilmeniz gereken her şeyi özetliyor. Perdesiz pencereler, desensiz kumaşlar, halısız zeminler ve hatta aksesuarsız vitrinler bu stile kolaylıkla girebilir. Az renk ve az eşya ile dikkat çeken bu dekorasyon minimalist stile güzel bir örnek.
Kimilerinin en favori dekorasyon teması baştan aşağıya tek bir renk ile oluşturulan dekorasyonlardır. Siz de bu temanın sevenlerindenseniz minimalist stili uygulayabilirsiniz. Tamamen beyaz renk ile dekore edilmiş bu mutfak dekorasyonundan ilham alabilirsiniz. Yansıtıcı yüzeylerinin muhteşem parlaklığı ile göz alan bu mutfak peri masalından fırlamış gibi görünüyor.
Minimalist stil, renk ve desen konusunda gösterdiği tutuculuğu materyallerde de devam ettirir. Bir dekorasyonda ne kadar az sayıda materyal kullanılmışsa minimal tasarıma o kadar yaklaşır. Sadeliği ile büyüleyen bu yatak odası dekorasyonuna bir bakın. Açık renk ahşap zemin, beyaz mobilyalar ve gri çarşaflar ile kusursuz bir sadeliğe sahip.
Minimalist dekorasyonda aydınlatmalar, duvar dekorasyonu, zemin döşemesi, aksesuarlar ve mobilyalar özenle seçilmelidir. Kendi aralarında bir uyum oluşturmaları gereken bu unsurların her biri ne kadar az detay barındırıyorsa stil için o kadar uyumlu olacaktır.