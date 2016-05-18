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Minimalist dekorasyona 7 çarpıcı örnek

Homify Homify
casa p, Alessandro Corona Piu Architetto Alessandro Corona Piu Architetto Minimalist Yatak Odası
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Ev dekorasyonunda sizi en etkileyen özellik basitlik ve sadelik ise minimal stil aradığınız dekorasyon stili olabilir. Konu sadelik olunca minimalist stilin, onu diğer bütün stillerden ayıran bir baskınlığı vardır. Renk dengesinden yerleşime, odak noktasından aksesuar seçimine kadar her detayı ile kendine özgü bir tarzı olan minimalist stili daha yakından tanımaya ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere minimalist dekorasyona örnek gösterilebilecek 7 muhteşem tasarım tanıtacağız. Hakkında çok fazla şey konuşulan minimalist stilin aslında nasıl bir stil olduğunu bu yazı sayesinde tam olarak kavrayabilirsiniz. 7 çarpıcı örnek dekorasyonla minimalist stili tanımaya hazır mısınız?

Öncelikle minimalist stilin belirgin özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Minimalist stil az eşya ve az renk düsturu ile yola çıkan sadelik ve basitliği ön plana alan bir dekorasyon biçimidir. Minimalist stilde düzenli ve kullanışlı alanlar, kalabalıktan arınmış ortamlar, sade bir renk dengesi ve basit aksesuarlar öne çıkar. Minimalist stilde stres ya da dağınıklık yaratacak bütün eşyalar dekorasyondan çıkarılır. Renk kombinasyonuna sadık kalınacak şekilde obje seçimi yapılır ve yerleşimde denge ve simetriye çok önem verilir. Bütün bu özellikler size çekici geliyorsa hiç düşünmeden minimalist stil dekorasyon örneklerine bakınmaya başlayabilirsiniz. Birbirinden güzel minimalist oturma odası, mutfak ve yatak odası dekorasyon örnekleri ile hazırladığımız yazı tasarımınıza ilham kaynağı olabilir.

Minimalist stilin en önemli özelliklerinden biri olan beyaz renk ağırlıklı dekorasyon için birbirinden güzel mutfak örnekleri bulabileceğiniz “Türkiye'den 10 beyaz mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Düzenin sırrı

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Minimalist stilde odanın içerisinde kalabalık oluşturacak hiçbir şeye yer yoktur. Siz de biliyorsunuz ki bunu sağlamanın en ideal yolu depolama alanlarıdır. Odalarınızda ne kadar çok depolama alanı bulundurursanız kalabalıklarınızı o kadar görünmez edebilirsiniz. Bu yemek odası dekorasyonunda duvarda bulunan sürgülü gömme dolabın ne kadar çok kalabalık aldığına bir bakın.

Desenlerden arınmış bir dekorasyon

iç mekan,stant ve ürün tasarımları, MUNGAN INTERIOR DESIGN MUNGAN INTERIOR DESIGN Minimalist Oturma Odası
MUNGAN INTERIOR DESIGN

iç mekan,stant ve ürün tasarımları

MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN
MUNGAN INTERIOR DESIGN

Minimalist stilde renk ve desen kalabalığına yer yoktur. Özellikle koltuk ve perde gibi tekstil ürünlerinde desensiz – tek renk modeller daha çok öne çıkar. Mobilya ve aksesuarlarda ise yalın bir renk dengesi oluşturulacak şekilde seçimler yapılır.

Siyah ve beyaz dengesi

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Stilin en çok kullanılan renk kombinasyonu şüphesiz siyah ve beyaz kombinasyonudur. Bu iki rengin tonlarının kullanıldığı dekorasyonlar sadelikleriyle göz almaya her daim devam edecekler. Raulino Silva imzalı bu dekorasyonda da siyah ve beyazın uyumu ve bu uyumun ahşap ile harmanlanmış halini görebilirsiniz.

Az ve öz

Vivienda, DECLASE DECLASE Minimalist Oturma Odası
DECLASE

DECLASE
DECLASE
DECLASE

Stilin en belirgin özelliği ve aynı zamanda mottosu da olan az ve öz tanımı aslında stil hakkında bilmeniz gereken her şeyi özetliyor. Perdesiz pencereler, desensiz kumaşlar, halısız zeminler ve hatta aksesuarsız vitrinler bu stile kolaylıkla girebilir. Az renk ve az eşya ile dikkat çeken bu dekorasyon minimalist stile güzel bir örnek.

Tek renk tek stil

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Minimalist Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Kimilerinin en favori dekorasyon teması baştan aşağıya tek bir renk ile oluşturulan dekorasyonlardır. Siz de bu temanın sevenlerindenseniz minimalist stili uygulayabilirsiniz. Tamamen beyaz renk ile dekore edilmiş bu mutfak dekorasyonundan ilham alabilirsiniz. Yansıtıcı yüzeylerinin muhteşem parlaklığı ile göz alan bu mutfak peri masalından fırlamış gibi görünüyor.

Sadeliğin büyüsü

casa p, Alessandro Corona Piu Architetto Alessandro Corona Piu Architetto Minimalist Yatak Odası
Alessandro Corona Piu Architetto

Alessandro Corona Piu Architetto
Alessandro Corona Piu Architetto
Alessandro Corona Piu Architetto

Minimalist stil, renk ve desen konusunda gösterdiği tutuculuğu materyallerde de devam ettirir. Bir dekorasyonda ne kadar az sayıda materyal kullanılmışsa minimal tasarıma o kadar yaklaşır. Sadeliği ile büyüleyen bu yatak odası dekorasyonuna bir bakın. Açık renk ahşap zemin, beyaz mobilyalar ve gri çarşaflar ile kusursuz bir sadeliğe sahip.

Göz alıcı yalınlık

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Banyo
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Minimalist dekorasyonda aydınlatmalar, duvar dekorasyonu, zemin döşemesi, aksesuarlar ve mobilyalar özenle seçilmelidir. Kendi aralarında bir uyum oluşturmaları gereken bu unsurların her biri ne kadar az detay barındırıyorsa stil için o kadar uyumlu olacaktır.

Köşe koltuklar teraslara taşındı
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