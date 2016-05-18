Minimalist dekorasyona 7 çarpıcı örnek

Ev dekorasyonunda sizi en etkileyen özellik basitlik ve sadelik ise minimal stil aradığınız dekorasyon stili olabilir. Konu sadelik olunca minimalist stilin, onu diğer bütün stillerden ayıran bir baskınlığı vardır. Renk dengesinden yerleşime, odak noktasından aksesuar seçimine kadar her detayı ile kendine özgü bir tarzı olan minimalist stili daha yakından tanımaya ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere minimalist dekorasyona örnek gösterilebilecek 7 muhteşem tasarım tanıtacağız. Hakkında çok fazla şey konuşulan minimalist stilin aslında nasıl bir stil olduğunu bu yazı sayesinde tam olarak kavrayabilirsiniz. 7 çarpıcı örnek dekorasyonla minimalist stili tanımaya hazır mısınız?

Öncelikle minimalist stilin belirgin özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Minimalist stil az eşya ve az renk düsturu ile yola çıkan sadelik ve basitliği ön plana alan bir dekorasyon biçimidir. Minimalist stilde düzenli ve kullanışlı alanlar, kalabalıktan arınmış ortamlar, sade bir renk dengesi ve basit aksesuarlar öne çıkar. Minimalist stilde stres ya da dağınıklık yaratacak bütün eşyalar dekorasyondan çıkarılır. Renk kombinasyonuna sadık kalınacak şekilde obje seçimi yapılır ve yerleşimde denge ve simetriye çok önem verilir. Bütün bu özellikler size çekici geliyorsa hiç düşünmeden minimalist stil dekorasyon örneklerine bakınmaya başlayabilirsiniz. Birbirinden güzel minimalist oturma odası, mutfak ve yatak odası dekorasyon örnekleri ile hazırladığımız yazı tasarımınıza ilham kaynağı olabilir.

Minimalist stilin en önemli özelliklerinden biri olan beyaz renk ağırlıklı dekorasyon için birbirinden güzel mutfak örnekleri bulabileceğiniz “Türkiye'den 10 beyaz mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.