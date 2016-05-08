Bahçe oturma grupları



Bir başka mini bahçe örneği inceliyoruz. Her ne kadar dar bir alana da sahip olsa bu bahçeye masalı sandalyeli bir takım da yerleştirilebilirdi. Ama hiç şüphesiz son derece rahat puf minderler kadar keyifli olmazdı. Rahatlığı sevenler için ideal ve sportif bir seçenek.