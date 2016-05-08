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Bahçe oturma grupları

nihal e. nihal e.
Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Balkon, Veranda & Teras
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Sıcak havaların gelmesi ile birlikte bahçe ve teraslarda daha çok vakit geçirilmeye başlandı. İster kocaman ister küçük bir bahçeniz olsun keyif yapabilmeniz için oturacak bir yere ihtiyacınız olacaktır. Bu ihtiyacınızı düşünerek bugün size birbirinden güzel bahçe mobilyaları derledik. Beğeneceğiniz umuyoruz. 

Tekerlekten mobilya

Çalışmalarımız, Cemre Fidancılık Peyzaj ve Ahşap Yapı Cemre Fidancılık Peyzaj ve Ahşap Yapı Modern Bahçe
Cemre Fidancılık Peyzaj ve Ahşap Yapı

Çalışmalarımız

Cemre Fidancılık Peyzaj ve Ahşap Yapı
Cemre Fidancılık Peyzaj ve Ahşap Yapı
Cemre Fidancılık Peyzaj ve Ahşap Yapı

Oldukça yaratıcı ve özgün bir örnekle listemize başlıyoruz. Üç adet tekerlekten oluşan masaya kenarlarında yine tekerlek bulunan sandalyeler eşlik ediyor. bahçe dekorasyonu için farklı ve ilginç olan bu tasarım bahçenizi dikkat çekici hale getirecek.

​Akşam oturması

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

İkinci örneğimiz klasik stil bir oturma grubundan oluşuyor. Oval çizgileriyle öne çıkan oturma grubunda yarım daireyi andıran geniş oturma alanının ortasında yuvarlak taşlı bir kısım, içinde de ateş bulunuyor. Büyük oturma grubunun tabanı da aynı taştan yapılma. Oturma  bölümünde ise rahatlık için ahşap ve sünger bulunuyor.

​Çardak

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Bahçe kulübesi
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Bu fotoğrafta olduğu gibi geniş bir bahçeniz varsa gölgelik için çardak kullanmayı da düşünebilirsiniz. Ahşap yapının iç kısmına geçtiğimizde beyaz oturma banklı yemek masasını görüyoruz. Yemek grubu ile birlikte çardağın çeşitli yerlerine bitkiler ve çiçekler yerleştirilmiş.

​Pembe duvarlar

Moroccan style garden Gullaksen Architects Akdeniz Bahçe
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Bazı evlerin bahçeleri geniş olurken bazı evlerinde bu örnekte olduğu gibi yalnız arka bahçeleri bulunur. Çok geniş bir alana sahip olmamasına rağmen mevcut alan olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmiş. Oturma grubunun dayandığı kısa duvarlar pembeye boyanarak dekoratif bir ortam sağlanmış.

​Köşe oturma grubu

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Modern Bahçe
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Bir başka mini arka bahçe örneği karşımızda. Zemin ile birlikte bitkilerin yerleştirildiği kısımlar tamamen ahşap kaplama olan bahçe tasarımında oturma grubu köşe duvarına gelecek şekilde dizayn edilmiş. Masanın boşta kalan diğer bölümlerine de iki adet sandalye yerleştirilmiş.

​Mor koltuklar

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Reading. homify Modern Bahçe outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Reading.

homify
homify
homify

Bahçe için düşünülen oturma grupları fotoğrafta olduğu gibi büyük bir takımsa bahçenin orta yerine yerleştirmek yerine ayrı bir bölüm inşa edilebilir. Böylece güneşin kavurucu sıcağından bir nebze olsun koruma sağlanır. Modern oturma grubu canlı mor rengiyle dikkat çekici.

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​Geleneksel bir takım

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Daha çok modern tasarımlar görmeye alışkın olsak da nostaljik esintiler yaratan geleneksel oturma grupları tüm zarafetini korumaya devam ediyor. Fotoğrafta görmüş olduğunuz renksiz ama desenli oturma grubu klasik tarzın nadide bir örneği.

​Taş bahçe

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Her ne kadar günümüzde çok fazla örneği kalmasa da bu fotoğrafta olduğu gibi bahçeniz ve hatta eviniz tamamen taş kaplama olabilir. Taşın doğal dokusu ve rengine uygun olarak beyaz mobilyalar tercih edebilirsiniz. Her türlü kendini gösterecektir.

​Eski eşyalardan masa yapımı

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Bahçeler konuklarınızı kabul ettiğiniz ilk alan olduğu için nasıl göründüğü önem kazanır. Bu sebeple bahçe mobilyaları standart plastik sandalyelerden çok daha dekoratif eşyalara doğru evrilmiştir. Bu örnekte bahçe mobilyası olarak eskitme bir masa kullanılmış, böylece oturma grubunun tüm havası değişivermiş.

Fotoğraftaki örnek Specht Architects tasarımıdır.

Havuzlu bahçe

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Balkon, Veranda & Teras
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

 
Ortasında mini bir havuz bulunan bu bahçe tasarımında beyaz minderli oturma grubu zarif ve minimalist bahçeye şık bir hava katmış. Orta kısımda havuz bulunduğu için oturma grubu bir arada kullanılmak yerine uygun boşluklara yerleştirilmiş. Çeşitli bitkiler de koltuklar arasına serpiştirilerek romantik bir ambiyans oluşmuş.

Yuvarlak takım

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste Düz çatı
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

Daha önce oval bir oturma grubu görmüştük ancak tekli koltuklarla tamamlanmıştı. Bu defa bir çemberin iki yarısını oluşturan büyük bir oturma grubu örneği görüyoruz. Hasır malzemeden yapılma oturma grubunda minderler beyaz renkte seçilmiş. Bahçe zemini de oval şeklinde olduğu için gayet doğru bir seçim.

Puf minder

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

 
Bir başka mini bahçe örneği inceliyoruz. Her ne kadar dar bir alana da sahip olsa bu bahçeye masalı sandalyeli bir takım da yerleştirilebilirdi. Ama hiç şüphesiz son derece rahat puf minderler kadar keyifli olmazdı. Rahatlığı sevenler için ideal ve sportif bir seçenek.

​Mini oturma grubu

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Eklektik Balkon, Veranda & Teras
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Ev nüfusu fazla kalabalık değilse, gelen giden misafirleriniz de çok olmuyorsa daha küçük oturma grupları işinizi görebilir. Bu örnekte olduğu iki sandalye bir sehpa kullanarak da bahçe mobilyası oluşturabilirsiniz. Yeter ki neye ihtiyacınız olduğunu bilin.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Depolama ihtiyacınız için 9 yaratıcı fikir’ başlığına tıklayabilirsiniz.

10 iç açıcı mutfak
Bu bahçe mobilyalarını siz nasıl buldunuz?

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