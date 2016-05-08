Bahçe oturma grupları

Sıcak havaların gelmesi ile birlikte bahçe ve teraslarda daha çok vakit geçirilmeye başlandı. İster kocaman ister küçük bir bahçeniz olsun keyif yapabilmeniz için oturacak bir yere ihtiyacınız olacaktır. Bu ihtiyacınızı düşünerek bugün size birbirinden güzel bahçe mobilyaları derledik. Beğeneceğiniz umuyoruz.
Oldukça yaratıcı ve özgün bir örnekle listemize başlıyoruz. Üç adet tekerlekten oluşan masaya kenarlarında yine tekerlek bulunan sandalyeler eşlik ediyor. bahçe dekorasyonu için farklı ve ilginç olan bu tasarım bahçenizi dikkat çekici hale getirecek.
İkinci örneğimiz klasik stil bir oturma grubundan oluşuyor. Oval çizgileriyle öne çıkan oturma grubunda yarım daireyi andıran geniş oturma alanının ortasında yuvarlak taşlı bir kısım, içinde de ateş bulunuyor. Büyük oturma grubunun tabanı da aynı taştan yapılma. Oturma bölümünde ise rahatlık için ahşap ve sünger bulunuyor.
Bu fotoğrafta olduğu gibi geniş bir bahçeniz varsa gölgelik için çardak kullanmayı da düşünebilirsiniz. Ahşap yapının iç kısmına geçtiğimizde beyaz oturma banklı yemek masasını görüyoruz. Yemek grubu ile birlikte çardağın çeşitli yerlerine bitkiler ve çiçekler yerleştirilmiş.
Bazı evlerin bahçeleri geniş olurken bazı evlerinde bu örnekte olduğu gibi yalnız arka bahçeleri bulunur. Çok geniş bir alana sahip olmamasına rağmen mevcut alan olabilecek en iyi şekilde değerlendirilmiş. Oturma grubunun dayandığı kısa duvarlar pembeye boyanarak dekoratif bir ortam sağlanmış.
Bir başka mini arka bahçe örneği karşımızda. Zemin ile birlikte bitkilerin yerleştirildiği kısımlar tamamen ahşap kaplama olan bahçe tasarımında oturma grubu köşe duvarına gelecek şekilde dizayn edilmiş. Masanın boşta kalan diğer bölümlerine de iki adet sandalye yerleştirilmiş.
Bahçe için düşünülen oturma grupları fotoğrafta olduğu gibi büyük bir takımsa bahçenin orta yerine yerleştirmek yerine ayrı bir bölüm inşa edilebilir. Böylece güneşin kavurucu sıcağından bir nebze olsun koruma sağlanır. Modern oturma grubu canlı mor rengiyle dikkat çekici.
Daha çok modern tasarımlar görmeye alışkın olsak da nostaljik esintiler yaratan geleneksel oturma grupları tüm zarafetini korumaya devam ediyor. Fotoğrafta görmüş olduğunuz renksiz ama desenli oturma grubu klasik tarzın nadide bir örneği.
Her ne kadar günümüzde çok fazla örneği kalmasa da bu fotoğrafta olduğu gibi bahçeniz ve hatta eviniz tamamen taş kaplama olabilir. Taşın doğal dokusu ve rengine uygun olarak beyaz mobilyalar tercih edebilirsiniz. Her türlü kendini gösterecektir.
Bahçeler konuklarınızı kabul ettiğiniz ilk alan olduğu için nasıl göründüğü önem kazanır. Bu sebeple bahçe mobilyaları standart plastik sandalyelerden çok daha dekoratif eşyalara doğru evrilmiştir. Bu örnekte bahçe mobilyası olarak eskitme bir masa kullanılmış, böylece oturma grubunun tüm havası değişivermiş.
Fotoğraftaki örnek Specht Architects tasarımıdır.
Ortasında mini bir havuz bulunan bu bahçe tasarımında beyaz minderli oturma grubu zarif ve minimalist bahçeye şık bir hava katmış. Orta kısımda havuz bulunduğu için oturma grubu bir arada kullanılmak yerine uygun boşluklara yerleştirilmiş. Çeşitli bitkiler de koltuklar arasına serpiştirilerek romantik bir ambiyans oluşmuş.
Daha önce oval bir oturma grubu görmüştük ancak tekli koltuklarla tamamlanmıştı. Bu defa bir çemberin iki yarısını oluşturan büyük bir oturma grubu örneği görüyoruz. Hasır malzemeden yapılma oturma grubunda minderler beyaz renkte seçilmiş. Bahçe zemini de oval şeklinde olduğu için gayet doğru bir seçim.
Bir başka mini bahçe örneği inceliyoruz. Her ne kadar dar bir alana da sahip olsa bu bahçeye masalı sandalyeli bir takım da yerleştirilebilirdi. Ama hiç şüphesiz son derece rahat puf minderler kadar keyifli olmazdı. Rahatlığı sevenler için ideal ve sportif bir seçenek.
Ev nüfusu fazla kalabalık değilse, gelen giden misafirleriniz de çok olmuyorsa daha küçük oturma grupları işinizi görebilir. Bu örnekte olduğu iki sandalye bir sehpa kullanarak da bahçe mobilyası oluşturabilirsiniz. Yeter ki neye ihtiyacınız olduğunu bilin.
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