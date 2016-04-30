Türkiye'den 10 klasik salon

Salonlar, dekorasyonu ile zevklerimizi yansıtan ortak yaşam alanı ve evimizin vitrinidir. Karakteristiği yansıtan ve kişilik katan unsurlarla salonlarınızı dekore etmek isteyebilirsiniz. Mobilya düzeni, renk ve ahenk, aksesuarlar, uygulanacak stil ve tarz gibi öğelere dikkat edilerek mimari stil oluşturulabilir. Günümüzde salon modelli çok amaçlı kullanılmaktadır. Yemek odası için ayrı bir oda açmak zorunda kalmadan yeme ve oturma ihtiyacını aynı alanda çözmek ve bunu yaparken estetiği yakalamak mümkün. Açık mutfak seçeneği ile salonlara derinlik katmak ve bölücü duvar olmaksızın geniş açıklıkları akılcı yöntemlerle dekore etmek de mümkün. Belirgin tarz ve stili dekorasyon diline yansıtmak ve beğenilerini ifade etmek isteyenler için bu yazımıza klasik stil salon modellerine değineceğiz. Dilerseniz sizin için Türkiye'den seçtiğimiz 10 klasik salon modelini incelemeye başlayabiliriz.