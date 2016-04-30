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Türkiye'den 10 klasik salon

Meral Eser Meral Eser
homify Klasik Oturma Odası
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Salonlar, dekorasyonu ile zevklerimizi yansıtan ortak yaşam alanı ve evimizin vitrinidir. Karakteristiği yansıtan ve kişilik katan unsurlarla salonlarınızı dekore etmek isteyebilirsiniz. Mobilya düzeni, renk ve ahenk, aksesuarlar, uygulanacak stil ve tarz gibi öğelere dikkat edilerek mimari stil oluşturulabilir. Günümüzde salon modelli çok amaçlı kullanılmaktadır. Yemek odası için ayrı bir oda açmak zorunda kalmadan yeme ve oturma ihtiyacını aynı alanda çözmek ve bunu yaparken estetiği yakalamak mümkün. Açık mutfak seçeneği ile salonlara derinlik katmak ve bölücü duvar olmaksızın geniş açıklıkları akılcı yöntemlerle dekore etmek de mümkün. Belirgin tarz ve stili dekorasyon diline yansıtmak ve beğenilerini ifade etmek isteyenler için bu yazımıza klasik stil salon modellerine değineceğiz. Dilerseniz sizin için Türkiye'den seçtiğimiz 10 klasik salon modelini incelemeye başlayabiliriz.

Klasiğin ihtişamı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik dediğimiz zaman ihtişam, özenle işlenen detaylarla gelen şıklık göz önüne gelebilir. Klasiğin en önemli özelliklerinden biri modasının her dönem geçmeyecek olmasıdır. Günümüzde farklı stillerle birlikte klasik stilin yeniden yorumlanışına da rastlamaktayız. Eğer beğenilerinize uygun tarz ve stili arıyor ve kendinize klasik stili yakın hissediyorsanız; simetri, uyum ve ahenk, mobilya düzeni ilişkisi, doku ve renklerin bilinçli tercihi gibi detayları göz önünde bulundurabilirsiniz. Kıymetli birer klasik parçayı salonunuzda kullanmak karakteristik öğeler ve orjinallik barındırabilir. Örnek görselde gördüğünüz klasik stil ihtişamını en iyi şekilde yansıtan salon modeli, Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor.

Asil bir salon

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon dekorasyonunda kullanılacak mobilyaların doku, renk, desen uyumu ile mimari dil açısından form ve açı ayrıntılarını göz önüne alabilirsiniz. Uyum ve ahengi yakalamanın birçok yolu vardır. Farklı mobilya ürünlerini kullanabilir, klasik çizgiyi renk, form ve dokularda yakalayabilirsiniz.

Ayrıntılarla yakalanan estetik

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon alanını en iyi şekilde değerlendirmek, fonksiyonellik ve estetiği bir arada yakalamak ayrıntılarla mümkündür. Duvar dekorları, tavan dekorları ve klasik çizgiyi sürdüren aksesuar ve mobilyalarla göz alıcı bir atmosfer oluşturmak elinizde. Özellikle ortak yaşam alanlarından bir olan salonlarda, sıcak renkleri kullanarak içinizi ısıtan bir yaşam mahali dizayn edebilirsiniz. Doğal dokularla, ahşabın ve sıcak renklerin yakaladığı ahenk içinizi ısıtacak. Klasik stil dizayn edilmiş bir salon modelinde şömine ayrıntısı, taş duvar dekoru, avizede kullanılan objelerde doğal çizgiyi yakalayan unsurlar da ayrıca ilgi çekebilir.

Mobilya düzeni

Sunflower Villa homify Klasik Oturma Odası mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,salon,perde,somine,tasarim,mobilya,villa
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Mobilyalar yerleştirilmeden önce uygulanacak stil ve tarzı önceden belirleyin. Duvar rengi, dokusu ile diğer zemin renklerinin ilişkileri göz önüne alınmalıdır. Tamamen uyum ve ahenk içeren bir mimari çizgi yakalayabilir; ya da farklı stil ve öğeleri bir araya getirebilirsiniz. Perdeler ile duvar zemini, döşeme zemini, mobilya dokuları ve halı ilişkisi de göz ardı edilmemelidir.

Yalınlık ve sadelik

A.G. Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.G. Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Klasik formların mobilya ve aksesuarlarda kullanımı, uzun yıllar modası geçmeyen eşya kullanımlarının yanı sıra, klasik stil yalın ve sade bir çizgide buluşabilir. Dönemsel izler taşıyan mobilyalar, objeler ve avizeler gibi klasik tarzı salona uygulayarak oldukça etkileyici bir sonuç elde edebilirsiniz.

Göz alıcı bir salon

​Salon Sinar İç mimarlık Klasik Oturma Odası
Sinar İç mimarlık

​Salon

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Türkiye'den klasik stil salon örnekleri ile devam ediyoruz. Renklerin ve formların ahengi klasik stilde göz alıcı bir salon modeli oluşturmanıza yardım edecek.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Işıklandırma

Şehzade Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Şehzade Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Renk ve dokuların ahengine değinirken, salon dekorasyonunda ışığın önemini geçmemek gerekir. Işık yoğunluğu ve açısı bir mekanda algıyı tamamen değiştirebilir, sıcak bir atmosfer oluşturmada ışık kullanımının önemi artmaktadır.

Klasik şıklık

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Oturma Odası
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Klasik salon modellerinde yeme alanı ve oturma alanı ilişkisini yansıtan bir başka örnek.

Zarafet

Hünkar Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Zarif ve şık aksesuarlarla klasik stilin zarafeti doğru ve ölçülü ışıklandırma ile sıcak bir atmosferde buluşuyor.

Tavan dekoru ve estetik

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Göz alıcı detayları ile şık bir bütünlük yakalayan bir başka klasik salon modeli. 

Ayrıca; ’Klasik bir tarzın ihtişamı’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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