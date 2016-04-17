Akdeniz tarzı ev dekorasyonu, adından da belli olacağı üzere Akdeniz kıyısında yer alan ülkelerin geleneksel mimarisinden, bitki örtüsünden ve kültürel özelliklerinden ilham alır. Her ne kadar İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi kuzey Akdeniz ülkeleri ilk akla gelen isimler olsa da Akdeniz tarzı bu kadarla sınırlı değildir. Fas başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinin etkisi de Akdeniz stiline yansır. Toprak, deniz ve gök yüzü renkleri stilin çatısını oluşturur diyebiliriz. Mavi, turuncu, kahverengi, sarı ve yeşil rengin hemen her tonu sıklıkla kullanılır. Doğal ahşap yüzeyler ve beyaz badana, sarı badana, Ege usulü mavi cephe detayları, kırmızı kiremit çatılar, ahşap pergolalar, çam ağacı veya Kuzey Afrika eğilimli bir tasarım ise palmiye ağaçları, renkli cam detaylar ve mozaikler, rengarenk seramikler ve terakota zeminler, taş duvarlar, taş – pişmiş toprak – ahşap kombinasyonları en çok kullanılan dekorasyon unsurlarıdır. Yer yer oldukça ağır ve klasiğe kaçan, rustik detaylar olabileceği gibi kimi zaman da son derece sade ve mütevazi, modern tasarımlara da rastlanabilir. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin Akdeniz tarzı ev dekorasyonunu çağrıştıran çalışmalarından derlediğimiz bugünkü yazımız umuyoruz ki sizin için de ilham verici olacaktır.
Akdeniz tarzı ev dekorasyonunda en sık karşımıza çıkan detaylardan biri terakota (terracotta) yani pişmiş topraktan yapılan zemin karoları. İspanyol ve Portekiz yapılarında özellikle karşımıza çıkan terakota zeminler yer yer çinili seramik fayanslarla da kombine ediliyor.
Farklı zemin kaplama çeşitleri için ’Zemin kaplamasında hangi seçenekler var?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Hem dış mekanlarda hem de iç mekanlarda görülen taş duvarlar da en popüler Akdeniz tarzı dekorasyon unsurlarından biri. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın Ege kıyılarında yer alan eski taş evler bu tip duvarların Akdeniz tarzı ile anılmasının bir numaralı etmeni. Orijinalinde yörenin kendi taşıyla, hatta çoğu kez, yapının inşa edileceği alanın kendi taşıyla yapılan evler günümüzde oldukça azalmış olsa da, taş duvar görünümünün popülaritesi tm hızıyla devam ediyor.
Kireç badanası ile bembeyaz duvarlar ve ahşap ve jüt gibi diğer doğal dokuların kahverengi tonlarının kullanıldığı dekorasyonları da modernize edilmiş Akdeniz tarzı evlerde görebiliyoruz. Hem rustik bir hava barındıran hem de oldukça sadeleştirilmiş bir tarza sahip olan bu dekorasyon örnekleri için eklektik stil de diyebiliriz.
Akdeniz'in daha çok Ege kısmının dekorasyonunu da eklemeden geçmeyelim. Beyaz ve mavinin bu muhteşem uyumunu sanıyorum ki, kim görse
Ege! diyecektir. İnsanda huzur, tatil, keyif, sükunet gibi hisler uyandıran mavi tonları Akdeniz ve Ege'nin muhteşem suyunun rengini simgeliyor. Akdeniz tarzı dekorasyonun olmazsa olması rustik detaylar ile de birleşince, ortaya şık, konforlu, samimi mekanlar çıkıyor.
Hem bahçe kapılarında hem de konutun dış ve iç kapılarında kemer kullanımı da Akdeniz tarzı mimaride sıklıkla karşımıza çıkan bir dekoratif unsur. Büyük ahşap kapılar, kemerli kapılar, başta begonvil olmak üzere kapı çevresini kaplayan çiçekli sarmaşık türleri Akdeniz mimarisinin tipik özeliklerinden.
Akdeniz tarzı ev dekorasyonunun olmazsa olmaz bir diğer özelliği ise ferforje korkuluk, pencere demiri ve hatta masa ve sandalye gibi unsurlar. Bu korkulukların klasik versiyonlarında asma yaprağı, üzüm, zeytin dalı gibi geleneksel motifler de sıklıkla kullanılmaktadır.
Fotoğraftaki örnekte Akdeniz tarzı dekorasyona sahip bir avlu görmekteyiz. Taş duvarlar, taş zeminler, ferforje korkuluk ve yemek masası ile sandalyeleri, büyük seramik küpler, begonvil de dahil olmak üzere yöresel Akdeniz bitkileri ile bu muhteşem örnek İbrahi̇m Topal Yapı & Mi̇marlık tarafından uygulanmış.
Modern Akdeniz tarzında en çok dikkat çeken özellik ise Akdeniz'in muhteşem manzarasını evin içine taşıyan geniş pencereler ve boydan boya cam kapılar. İç mekan ile dış mekan arasındaki ayrımı neredeyse yok eden, adeta ev dekorasyonunun bir parçası haline getirilmiş olan mavinin en muhteşem tonları Akdeniz tarzı dekorasyonun en can alıcı özelliklerinden biri. Üstelik, geniş pencere ve cam kapıların sağladığı doğal gün ışığından uzun saatler faydalanma imkanı da cabası.