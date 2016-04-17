Akdeniz tarzı ev dekorasyonu

Akdeniz tarzı ev dekorasyonunda en sık karşımıza çıkan detaylardan biri terakota (terracotta) yani pişmiş topraktan yapılan zemin karoları. İspanyol ve Portekiz yapılarında özellikle karşımıza çıkan terakota zeminler yer yer çinili seramik fayanslarla da kombine ediliyor.

Farklı zemin kaplama çeşitleri için ’Zemin kaplamasında hangi seçenekler var?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.