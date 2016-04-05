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Evi gösteren antredir: En güzel örnekler

Meral Eser Meral Eser
miniszyk, unikat:lab unikat:lab Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
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Bu yazımızda sizlere farklı tarzları bir araya getirerek birbirinden güzel antre modellerini derledik. Giriş holünü en iyi şekilde dizayn etmek, bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştıracağı gibi, misafirleri ağırlamada birincil önem  karşılama unsuru göz önüne alınmalıdır. Davetkar bir atmosfer oluşturmak, antreyi göze hitap eden bir şekilde dizayn etmek için bazı stil ve tarz modellerinden faydalanabilirsiniz. Evi gösteren antredir, dolayısıyla ilk izlenim bir ev dekorasyonu için bir hayli önem taşımaktadır. Gelin, daha fazla beklemeden, sizin için derlediğimiz en güzel antre modellerini incelemeye başlayalım.

Klasik ihtişam

Country House in Tenterden, Bandon Interior Design Bandon Interior Design Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Bandon Interior Design

Country House in Tenterden

Bandon Interior Design
Bandon Interior Design
Bandon Interior Design

Görkemli bir antre dekorasyonu istiyorsanız klasik stilin asil çizgisinden vazgeçmemenizi öneririz. Gösterişli dokunuşlarla ayrıntılarda  yakalanan zarif çizgiler mobilya ve aksesuar tercihlerine yansıyor. Ahşabın klasik stildeki vazgeçilmez yeri, orjinal objelerin bir araya getirilmesi ile göze hitap ediyor. Şık bir avize modeli ile tamamlanan antre dekorasyonunda klasik stile uygun halı unsuru da unutulmuyor.

Sade ve çarpıcı

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Sadeliğin ve dinginliğin zarafetini gözler önüne seren bir örnekle başlıyoruz. Hem şık hem de göz yormayan bir tasarım anlayışı ile antrenizi dizayn edebilirsiniz. Döşeme zemini ile duvar ve tavan zeminlerindeki uyum, mobilya tercihlerine de yansımış. Bir antre için estetik çözümlerle depolama sitemlerinin yeri de ayrıdır. Örnek görselde gördüğünüz antre modeli, EKATERİNA DONDE DESİGN imzası taşıyor.

Göz alıcı

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

Modern ve şık

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Kontrast renklerin yarattığı dinamik atmosferi daha da canlandırmak mümkün. Sıcak renk tonlarından birini tercih ederek, kontrast değerleri bir araya getirebilir, göze hitap eden modern ve şık bir antre dekorasyonu elde edebilirsiniz.

Yeşile yer açın

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Natürel renk tonlarının dekorasyonda dingin bir atmosfer oluşturmasının yanı sıra, yeşile yer açılması ferah bir etki yaratabilir. Ruhunuza hitap eden stil ve tarzları seçin. Bitki ve çiçeklere yer verin. Doğal malzemelerle döşenmiş bir evin, ahşabın sıcaklığının yarattığı sıcak etkilerin yanı sıra bitkilerin sağlayacağı ahenk oldukça şık bir sonuç oluşturuyor.

Materyal ilişkisi

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Karakteristik öğelerle dizayn edilen bir evde, antre ile diğer mekanların ilişkileri unutulmamalıdır. Mobilya tercihleri ve yapı elemanlarında kullanılan materyal doku ve renk uyumu gibi benzerlik ilişkilerine odaklanabilirsiniz. Cam materyallerinin sarı rengi ile uyumu göz alıcı bir dekorasyon örneği.

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Doğru ışıklandırma

Beykent Konutları Ablok Girişi homify Rustik Koridor, Hol & Merdivenler apartman,giriş,tasarım,içmimarlık,rustik,3dmax
homify

Beykent Konutları Ablok Girişi

homify
homify
homify

Antrede bir diğer önemli unsur doğru ve ölçülü ışıklandırma. Misafirlerinizi içeri alırken yanlış ışık kullanımından ötürü, olumsuz bir etki sağlamak istemezsiniz. Göze hitap eden renk ve dokuları kullanırken, objeleri daha iyi yansıtacak ışıklandırma unsurlarını göz ardı etmemelisiniz. Örneğin duvara asılacak şık bir tablo veya sanat eserine yer verin. Sanat objelerini ön plana çıkaracak ve göz alıcı bir etki oluşturacak ışıklandırma detaylarına odaklanın.

Kontrast çizgiler

Sunflower Villa homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,projesi,siyah beyaz,uyumu,giris,hol,mermer zemin
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Canlılık ve dinamizm sevenler için kontrast değerler paha biçilemez. Çarpıcı bir antre dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız; bunun en pratik yollarından biri kontrast renk değerlerini ön plana çıkarmak olacaktır. Kontrast değerlerle bir antre dekoru oluşturmaktan çekinmeyin. Doğru ışıklandırma unsurları ile capcanlı bir atmosfer oluşturmak oldukça kolay.

Zarafet

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Tavan zemininden döşeme zeminine kadar, mobilya tercihlerindeki ayrıntılara kadar bir antre dekoru özen isteyebilir. Klasik tarzlara yakın hissedenler için bir başka şık antre modeli. Görkemli bir eve sahip olmak istiyorsanız, antre dekorasyonuna özen gösterin. Dekoratif ayna modelleri ile duvar dekorlarını süsleyebilirsiniz. Sanat objeleri ya da resim tabloları ile istediğiniz tarzı yansıtacak duvar dekorları oluşturabilirsiniz. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Türkiye’den ilham verici 10 antre örneği’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Küçük odalar için dekorasyon fikirleri
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