Evi gösteren antredir: En güzel örnekler

Tavan zemininden döşeme zeminine kadar, mobilya tercihlerindeki ayrıntılara kadar bir antre dekoru özen isteyebilir. Klasik tarzlara yakın hissedenler için bir başka şık antre modeli. Görkemli bir eve sahip olmak istiyorsanız, antre dekorasyonuna özen gösterin. Dekoratif ayna modelleri ile duvar dekorlarını süsleyebilirsiniz. Sanat objeleri ya da resim tabloları ile istediğiniz tarzı yansıtacak duvar dekorları oluşturabilirsiniz.

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