Evi gösteren antredir: En güzel örnekler

Bu yazımızda sizlere farklı tarzları bir araya getirerek birbirinden güzel antre modellerini derledik. Giriş holünü en iyi şekilde dizayn etmek, bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştıracağı gibi, misafirleri ağırlamada birincil önem karşılama unsuru göz önüne alınmalıdır. Davetkar bir atmosfer oluşturmak, antreyi göze hitap eden bir şekilde dizayn etmek için bazı stil ve tarz modellerinden faydalanabilirsiniz. Evi gösteren antredir, dolayısıyla ilk izlenim bir ev dekorasyonu için bir hayli önem taşımaktadır. Gelin, daha fazla beklemeden, sizin için derlediğimiz en güzel antre modellerini incelemeye başlayalım.
Görkemli bir antre dekorasyonu istiyorsanız klasik stilin asil çizgisinden vazgeçmemenizi öneririz. Gösterişli dokunuşlarla ayrıntılarda yakalanan zarif çizgiler mobilya ve aksesuar tercihlerine yansıyor. Ahşabın klasik stildeki vazgeçilmez yeri, orjinal objelerin bir araya getirilmesi ile göze hitap ediyor. Şık bir avize modeli ile tamamlanan antre dekorasyonunda klasik stile uygun halı unsuru da unutulmuyor.
Sadeliğin ve dinginliğin zarafetini gözler önüne seren bir örnekle başlıyoruz. Hem şık hem de göz yormayan bir tasarım anlayışı ile antrenizi dizayn edebilirsiniz. Döşeme zemini ile duvar ve tavan zeminlerindeki uyum, mobilya tercihlerine de yansımış. Bir antre için estetik çözümlerle depolama sitemlerinin yeri de ayrıdır. Örnek görselde gördüğünüz antre modeli, EKATERİNA DONDE DESİGN imzası taşıyor.
Kontrast renklerin yarattığı dinamik atmosferi daha da canlandırmak mümkün. Sıcak renk tonlarından birini tercih ederek, kontrast değerleri bir araya getirebilir, göze hitap eden modern ve şık bir antre dekorasyonu elde edebilirsiniz.
Natürel renk tonlarının dekorasyonda dingin bir atmosfer oluşturmasının yanı sıra, yeşile yer açılması ferah bir etki yaratabilir. Ruhunuza hitap eden stil ve tarzları seçin. Bitki ve çiçeklere yer verin. Doğal malzemelerle döşenmiş bir evin, ahşabın sıcaklığının yarattığı sıcak etkilerin yanı sıra bitkilerin sağlayacağı ahenk oldukça şık bir sonuç oluşturuyor.
Karakteristik öğelerle dizayn edilen bir evde, antre ile diğer mekanların ilişkileri unutulmamalıdır. Mobilya tercihleri ve yapı elemanlarında kullanılan materyal doku ve renk uyumu gibi benzerlik ilişkilerine odaklanabilirsiniz. Cam materyallerinin sarı rengi ile uyumu göz alıcı bir dekorasyon örneği.
Antrede bir diğer önemli unsur doğru ve ölçülü ışıklandırma. Misafirlerinizi içeri alırken yanlış ışık kullanımından ötürü, olumsuz bir etki sağlamak istemezsiniz. Göze hitap eden renk ve dokuları kullanırken, objeleri daha iyi yansıtacak ışıklandırma unsurlarını göz ardı etmemelisiniz. Örneğin duvara asılacak şık bir tablo veya sanat eserine yer verin. Sanat objelerini ön plana çıkaracak ve göz alıcı bir etki oluşturacak ışıklandırma detaylarına odaklanın.
Canlılık ve dinamizm sevenler için kontrast değerler paha biçilemez. Çarpıcı bir antre dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız; bunun en pratik yollarından biri kontrast renk değerlerini ön plana çıkarmak olacaktır. Kontrast değerlerle bir antre dekoru oluşturmaktan çekinmeyin. Doğru ışıklandırma unsurları ile capcanlı bir atmosfer oluşturmak oldukça kolay.
Tavan zemininden döşeme zeminine kadar, mobilya tercihlerindeki ayrıntılara kadar bir antre dekoru özen isteyebilir. Klasik tarzlara yakın hissedenler için bir başka şık antre modeli. Görkemli bir eve sahip olmak istiyorsanız, antre dekorasyonuna özen gösterin. Dekoratif ayna modelleri ile duvar dekorlarını süsleyebilirsiniz. Sanat objeleri ya da resim tabloları ile istediğiniz tarzı yansıtacak duvar dekorları oluşturabilirsiniz.
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