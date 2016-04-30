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İnsanın içini ısıtan 10 konut projesi

Özlem K. Özlem K.
SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Evler
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Bugün sizlerle homify sayfalarından derlediğimiz 10 muhteşem konut projesini gezeceğiz. Dünyanın farklı köşelerinde konumlanan ve farklı tarzlarda tasarlanıp inşa edilmiş olan bu konutların ortak noktası ise insanın içini ısıtan, sımsıcak hisler uyandıran ve Keşke benim olsa! diye düşündüren yapılar olmaları. Mimari üsluplarından kullanılan yapı malzemelerine, aydınlatmalarından peyzajlarına kadar her biri bir diğerinden şık ve samimi bu konutlar, müstakil evde yaşamayı planlayan okuyucularımız için harika birer ilham kaynağı da olabilir.

Ahşap cephe kaplamalı çağdaş bir yapı

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

İnsanda sıcak, samimi bir his uyandıran malzeme olan ahşap ile kaplanmış bu ev, tipik ahşap ya da ahşap kaplama evlerde görmeye alışık olmadığımız şekilde, minimalist bir görünüme sahip. Keskin ve köşeli hatlara sahip yapısı, tabandan tavana camları, düz çatısı ve bünyesinde yer alan kapalı otoparkı ile çağdaş ve konforlu bir yapı. Ukraynalı mimarlık firması Aleksandr Zhydkov Architect tarafından tasarlanan yapı kırsal bir bölgede konumlanıyor ve ahşap kaplı cepheleri sayesinde çevresiyle son derece uyumlu bir görünüme sahip.

Görkemli bir taş ev

SGNW House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Evler
Metropole Architects – South Africa

SGNW House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

İç ısıtan evler illa küçük olacak diye bir kural yok ya… Bu seferki örneğimiz görkemli yapısıyla öne çıkan muhteşem bir malikane. Güney Afrika'nın Zimbali şehrinde bulunan bu villa, Metropole Mimarlık Stüdyosu uzmanları ve mimarları tarafından hayata geçirilmiş. Villanın genel olarak her detayında en ince ayrıntısına göre ince düşünülmüş ve ihtişam olarak doruk noktasına çıkarılmış. Avangart hatlar, estetik çizgiler, taş, ahşap, terakota ve metal malzemeler müthiş bir uyum içinde kullanılarak villanın görkemli bir yapıya sahip olması sağlanmış.

Rustik ve kolonyal

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Brezilyalı RAC Mimarlık tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konut rustik özelliklere sahip ve cephesi harman tuğla ile kaplanmış. Özünde kolonyal tarzda inşa edilmiş olan bu güzel plaj evi, doğal formunda ahşap sütunlar gibi başka rustik özellikler de barındırıyor. Özenli bir çalışma yapılarak, maksimum dozda doğal malzemeler kullanılmış, bu da eve sıcak ve samimi bir hava katmış. Evin ön tarafında bir ahşap bir sundurma yapılmış, doğa ile iç içe bir ev yapılmış. 

Kuzeyden bir örnek

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Kırsal Evler
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Hollanda'nın Volendam şehrinde yer alan bu benzersiz mimariye sahip villa tarzı ev geniş aileler için bire bir. Aslında eski bir çiftlik evi olan bu bina  mimar Decoussemaecker imzası taşıyor.  Bu evin inşasında çiftlik sahiplerinin tek isteği olan eşsiz bir güzelliğe sahip olması, mimari tasarımın muhteşem görselliği ile sağlanmış. Ayrıca çatıya açılan yatay pencereler ile akşamları gök yüzüne ışık saçan bir uzay aracı gibi duruyor. 

Modern country

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Modern country (kırsal) tarzındaki yapı inşa edildiği Viyana'nın güneyinde yer alan Laxenburg bölgesinin en önemli mimari unsuruna sahip: Eğimli, kızıl kiremitli çatı. Yüzyıllardır bölgedeki tüm yapıların ortak noktasını oluşturan bu özellik bölgede mimari bir bütünlük oluşmasını sağlamış. Eğimli çatılar hem çok güzel bir görüntü oluşturuyor hem de iç mekanlarda country (kırsal) tarzın en önemli özelliği olan sıcak ve samimi havayı sağlıyor.

Tek katlı ve samimi

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Banliyönün göbeğinde yer alan, çim ve bahçe peyzajı ile refah bir ön bahçeye sahip olan bu ev doğayı yakından hissetmek isteyen aile için özel olarak tasarlanmış.  Evin ana giriş kapısı estetik bir tasarıma sahip ve çeşitli bitkiler ile dekore edilmiş, eğimli çatısının bir kısmı güneş panelleri ile kaplanmış. Göründüğünden daha büyük olan bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiyi ’Küçük bir aile için rüya gibi bir ev’ başlıklı yazımızdan alabilirsiniz. 

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Sıra dışı bir tasarım, samimi bir atmosfer

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Modern Balkon, Veranda & Teras
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Yaratıcılıkta sınır tanımayan mimarımız bu evi yarım kapsül şeklinde tasarlayarak ev sahiplerinin estetik açıdan çok kolay dekorasyon yapmalarına olanak sağlamış. İsviçre'de bulunan bu ev aynı zamanda çok eski bir yapının yenilenmesi ile yapılmış. eski harabe yapı yıkılarak yerine yaratıcı bir mimarın tasarımı ile bu ev inşa edilmiş. Minimalist bir tasarım ve minimalist bir dekorasyon ile zarif ve aynı zamanda zevkli bir ev dekorasyonu ortaya çıkarılarak evin zarafeti ön plana çıkarılmış.

Masal evi gibi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ormanın ortasında, ağaçların arasına saklanan ve enteresan çatı yapısı ile sevimli bir görünüme sahip olan bu ev son derece davetkar bir görünümde. Masal evlerini andıran bu yapı içimizi ısıtmakla kalmıyor, aynı zamanda merak uyandırıyor ve insanı kendine doğru adeta çekiyor.

Muhteşem bir peyzaj

PAPAYA NURSERY, ENVIRON PLANNERS ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS
ENVIRON PLANNERS

Usta bir ressamın elinden çıkmış bir  tablo gibi düzen ve intizam içinde dekore edilmiş, renklendirmeleri bir tablo gibi ustalıkla yapılmış olan bu villa, bahçesinin güzelliği, peyzajı, mimarisi ve sımsıcak aydınlatması ile ön plana çıkıyor. ’Bahçesi ve havuzu ile keyifli bir ev’ başlıklı yazımıza göz atarak bu evi daha yakından inceleyebilirsiniz.

Asyatik mimarinin ışıltısı

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Evler
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Japon mimarisinin ve bahçe düzenleme sanatının derinden etkilediği bu yapı konforlu alanları, huzur veren odaları ve modern tasarımı ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bahçe ile iç içe planlanan ve adeta açık ve kapalı alanlar arasında bir akışın oluştuğu bu yapı stili, size yepyeni kapılar açacak ve ilham kaynağı olacak.

Göz kamaştırıcı dağ evleri
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