İnsanın içini ısıtan 10 konut projesi

Banliyönün göbeğinde yer alan, çim ve bahçe peyzajı ile refah bir ön bahçeye sahip olan bu ev doğayı yakından hissetmek isteyen aile için özel olarak tasarlanmış. Evin ana giriş kapısı estetik bir tasarıma sahip ve çeşitli bitkiler ile dekore edilmiş, eğimli çatısının bir kısmı güneş panelleri ile kaplanmış. Göründüğünden daha büyük olan bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiyi ’Küçük bir aile için rüya gibi bir ev’ başlıklı yazımızdan alabilirsiniz.