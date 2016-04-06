10 mükemmel aile evi

Aile dostu şık bir ev dizaynı için sıcak bir atmosfer ve kendinizi evinizde hissetmeniz önemlidir. Ortak yaşan alanlarını dizayn ederken iç mekanları koordine etmek, güvenliği oluşturmak ve olası engelleri önceden hesaplamak gerekebilir. Merdiven kullanımı çocuklu ve evcil hayvan besleyenler için göz önüne alınmalıdır. Çocukların kayıp düşmelerini engelleyecek detaylar incelenir. Bir yere asılması ve düşmesi durumunda olacakları önceden hesaplamak gerekir. Buna göre mobilya dizaynı oluştururken, aksesuarlar askılı ya da sabit olması durumuna göre tercih edilir. Bireylerin oturma alanları ile mutfak ilişkisi yakın plan göz önüne alınır. Ortak kullanım alanları mümkün olduğunca fonksiyonel ve konfor sunan özelliklere göre dizayn edilir. Aile dostu bir evde olması gerekenleri bazı başlıkları değerlendirdik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Hayalleri süsleyen evler, yetişkin ve çocuk ihtiyaçlarını muntazam karşılayan ve sizi sıcak atmosferi ile karşılayan bir evdir. Karşılama aile dostu bir ev için önemlidir. Eğer şanslı iseniz, dış cephesi ile göz alıcı bir eve sahip ya da düşlediğiniz evi dizayn etmek üzere olabilirsiniz. Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyenler için müstakil evlerin göze hitap eden modellerini inceleyebilir, size hitap eden stil ve tarzları inceleyebilirsiniz. Sıcak atmosferiyle dikkat çeken görselde gördüğünüz ev projesi, AMI ENVIRONMENT DESIGN imzası taşıyor.
Aile dostu bir ev için, giriş holü karşılaması önemlidir. Örneğin küçük alanlarda bile aile bireylerinin kullanım bölgelerinin ihtiyacı karşılar şekilde dizayn edilmesi gerekir. Renk uyumu ile ahenk yakalayan bu antre modeli ile göz alıcı bir giriş dekoru sağlamak mümkün. Antre ile ortak yaşam alanları ile geçiş ilişkisi ve sirkülasyon uygulanacak stil ve tarza uygun dizayn edilmelidir.
Daha geniş ve ferah bir atmosfer elde etmek istiyorsanız, balkon ve terasların dizaynına özen göstermelisiniz. Açık renk tonlarının mekanlara derinlik katan etkisi bilinir. Yeşile yer açarak göze hitap eden, aile dostu ve ferah bir balkon dekorasyonu dizayn edebilirsiniz.
Günümüzde tuğla duvar dekorları farklı renk ve dokuları ve dekoratif duvar kağıtları ile temin edilebilmektedir. Ahşap ile tuğla duvarı bir araya getiren doğal dokular, aile dostu bir ev için sıcak bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Kahverengi, bej veya krem renklerini yeşille buluşturarak natürel tonlarla iç mekanları dizayn edebilir, aile dostu bir ev atmosferi oluşturabilirsiniz.
Renklerin ve desenlerin uyum ve ahengini yakalamak mümkün. Size hitap eden stil ve tarzı bulduğunuz vakit, uyum yakalayan zemin kaplamaları, halılar perdeler ve mobilya dizaynını tercih edebilirsiniz. Ayrıca çarpıcı etkiler yaratmak istiyorsanız, uyum yakalamak zorunda değilsiniz. Farklı form ve dokuları, benzer stillerle bir araya getirerek tasarım anlayışınıza renk katabilirsiniz.
Göz alıcı bir oturma odası dizaynı için uyum ve ahenk kadar düzen de etkili bir yaklaşım oluşturacaktır. Dingin bir akşam yaşamayı tercih edenlere şık bir oturma odası modeli oluşturacağını düşünüyoruz.
Eğer şanslı iseniz geniş pencerelerin açıldığı güzel bir bahçeye bakan bir eve sahip olabilirsiniz. Aile fertlerinin göz ününde olacağı bu atmosfer, ferah etkisi ile görenleri büyülüyor.
Mutfak ve yemek alanı aile dostu bir ev için gözden kaçırılmaması gereken yerlerden biri. Güne güzel başlamak ve güzel sonlandırmak için ortak yaşam alanlarını, doğru ışıklandırma ölçüleri ile dizayn edin. Dinlendirici bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız doğal ışığa en yakın sarı ışıktan faydalanabilirsiniz. Aksi takdirde çalışma alanı dizayn etmek isteyenler için beyaz ışık kullanımı uygundur.
Çocuk odası dekorları için geniş yelpazeye yayılan, renkler, dokular ve desenlerden faydalanabilirsiniz. Hayali kahramanlar çocuk odalarının duvar dekorlarını süsleyebilir. Tematik çocuk odası dekorları ile renkli bir oda dekorasyonu düşünebilirsiniz.
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