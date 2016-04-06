10 mükemmel aile evi

Aile dostu şık bir ev dizaynı için sıcak bir atmosfer ve kendinizi evinizde hissetmeniz önemlidir. Ortak yaşan alanlarını dizayn ederken iç mekanları koordine etmek, güvenliği oluşturmak ve olası engelleri önceden hesaplamak gerekebilir. Merdiven kullanımı çocuklu ve evcil hayvan besleyenler için göz önüne alınmalıdır. Çocukların kayıp düşmelerini engelleyecek detaylar incelenir. Bir yere asılması ve düşmesi durumunda olacakları önceden hesaplamak gerekir. Buna göre mobilya dizaynı oluştururken, aksesuarlar askılı ya da sabit olması durumuna göre tercih edilir. Bireylerin oturma alanları ile mutfak ilişkisi yakın plan göz önüne alınır. Ortak kullanım alanları mümkün olduğunca fonksiyonel ve konfor sunan özelliklere göre dizayn edilir. Aile dostu bir evde olması gerekenleri bazı başlıkları değerlendirdik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.