Renkli bir ofis tasarımı

Dekorasyon ve tasarım denildiği zaman nedense aklımıza ilk olarak ev dekorasyonları gelir. Oysa hayatımızda geniş yer kaplayan yaşam alanları evlerimizle sınırlı değil. En az evlerimiz kadar, hatta belki daha fazla içinde bulunduğumuz iş yerlerimizin tasarımları ve dizaynları da gündelik hayatımızda büyük etkileri olan faktörlerden. Sıkıcı, boğucu, estetik yoksunu, düzensiz ya da sıradan bir ofiste çalışmayı kimse istemez değil mi? Çalıştığımız yerlerin tasarımları iş verimliliğimizden gündelik modumuza kadar pek çok şeyi derinden etkiliyor, bu yüzden de belki de ev dekorasyonlarından çok daha incelikli ve özenli bir şekilde dizayn edilmeleri gerekiyor ofislerin. Hem tüm çalışanların ve müşterilerin beğenisini kazanacak, hem konforlu ve verimliliği arttıracak, hem de sıkıcı ve sıradan olmayan bir ofis tasarlamak çok kolay değil elbette. Daha önce homify sayfalarında Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri başlıklı yazımızda pratik ve şık ofis dekorasyon önerileri ve örnekleri sunmuştuk. Bugün de her açıdan başarıyla dizayn edilmiş bir ofisi ziyaret edip örnek bir dekorasyonu sizlerle buluşturacağız.