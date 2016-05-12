Renkli bir ofis tasarımı

Dekorasyon ve tasarım denildiği zaman nedense aklımıza ilk olarak ev dekorasyonları gelir. Oysa hayatımızda geniş yer kaplayan yaşam alanları evlerimizle sınırlı değil. En az evlerimiz kadar, hatta belki daha fazla içinde bulunduğumuz iş yerlerimizin tasarımları ve dizaynları da gündelik hayatımızda büyük etkileri olan faktörlerden. Sıkıcı, boğucu, estetik yoksunu, düzensiz ya da sıradan bir ofiste çalışmayı kimse istemez değil mi? Çalıştığımız yerlerin tasarımları iş verimliliğimizden gündelik modumuza kadar pek çok şeyi derinden etkiliyor, bu yüzden de belki de ev dekorasyonlarından çok daha incelikli ve özenli bir şekilde dizayn edilmeleri gerekiyor ofislerin. Hem tüm çalışanların ve müşterilerin beğenisini kazanacak, hem konforlu ve verimliliği arttıracak, hem de sıkıcı ve sıradan olmayan bir ofis tasarlamak çok kolay değil elbette. Daha önce homify sayfalarında Verimliliğinizi arttıracak ofis dekorasyon çözümleri başlıklı yazımızda pratik ve şık ofis dekorasyon önerileri ve örnekleri sunmuştuk. Bugün de her açıdan başarıyla dizayn edilmiş bir ofisi ziyaret edip örnek bir dekorasyonu sizlerle buluşturacağız.
Plano Mimarlık ve Teknoloji isimli firma tarafından dizayn edilen bu şık ve modern ofisin en önemli özelliği yaşam alanlarında canlı ve enerjik bir estetiğin hakim olması. Burası aslında basit bir ofis değil, tıbbi bir klinik. Dolayısıyla da dekorasyonunda ekstra dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar söz konusu: Örneğin hastaların kendini güvende ve huzurlu hissedeceği bir atmosfer yaratabilmek; doktorların enerjisini yüksek tutacak bir tarz yaratmak ve kliniği soğuk hastane ve kliniklerin imajından kurtaracak canlı ve modern bir enerji oluşturabilmek. Plano Mimarlık bu konuda oldukça başarılı olmuş elbette. Bunu daha bekleme odasındaki renkli ve rahat oturma alanı ile fark edebiliyoruz.
Bekleme odası oldukça geniş bir alandan oluşuyor ve farklı renklerde modern tasarımlı rahat koltuklar kullanılmış. Endirekt aydınlatma unsurları ile aydınlatılan bu alan geniş camlar sayesinde gün ışığından da olabildiğince faydalanabiliyor ve bu da içeriye ferahlık katıyor.
Aydınlık ve modern bekleme odasının bir diğer göze çarpan özelliği ise ahşap yer döşemelerinin doğal ve samimi bir sıcaklık yaratması. Bu sıcaklık duvarlardaki renkli sanat eserleri ile de sofistike bir değer kazanıyor.
Doktorun ofisinde ise son derece sofistike ve şık bir tasarım hakim. Ahşabın baş rolde olduğu ofiste geniş ve görkemli bir masanın yanı sıra modern ve rahat koltuklar tercih edilmiş. Arkada bulunan ahşap kitaplık da odadaki şık ve sofistike iklimi perçinleyen bir tasarıma sahip.
Medikal bir kliniğin tuvaletinin elbette son derece hijyenik olması ve bu hijyeni sergileyen bir tasarımla dizayn edilmesi gerekir. Açık renkli duvarlar, çerçevesiz ama aydınlatmalı ayna ve beyaz lavabo ünitesi ile tuvalette son derece temiz ve düzenli bir tarz yaratılmış. Duvar aksesuarı ve tezgahın üzerindeki çiçekler ise iyi hissettiren şık unsurlar olarak öne çıkıyor.