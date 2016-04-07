80m² zemine yerleşen göz alıcı bir daire

Gündüz saatlerinde nefis bir manzarası olan terasın, gece manzarası yine rüya gibi. Gecenin ışıkları, gökyüzü ve havuz keyfinin yeri bambaşka. İster ailenizle yaşayın, ister sevdiklerinizi davet edin; rüya gibi bir teras modeline sahip olmayı istersiniz. Akşam keyfini şahane bir şehir manzarası eşliğinde havuz keyfi ile geçirmek isteyenlerin düşlerini süsleyecek bir teras modeli

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