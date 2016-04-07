80m² zemine yerleşen göz alıcı bir daire

Kentin ortasında villa konforunu kim yaşamak istemez ki? IMAGENSUBLİMİNAL imzası taşıyan bu projede, şahane terası ve havuzuyla rüyaları süsleyen bir ev projesine tanık olacaksınız. 80 metrekarelik zemin alanına yerleşen proje, 12. katta yer alıyor. Adeta bir tatil evinin tüm ihtiyaçlarını barındıran malikane, yaşamın keyfin çıkarmak isteyenlere örnek bir model oluyor. Dilerseniz çok fazla beklemeden şahane projemizin mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Evin içinden dışarı baktığınızda aydınlık ve ferah bir manzara görüyorsunuz. Geniş pencere ve kapıların sağladığı imkanlardan faydalanarak aydınlık bir iç mekan tasarımı söz konusu. Duvar zeminlerinde açık renk tonlarının kullanımı, bu ferah ev projesini dingin ve yalın bir çizgiye taşıyor. Balkondaki sandalyelerde oturup sevdiklerinizle kahve yudumlamak, günün stres ve yoğunluğunun ardından keyifli sohbet edebilmek için fırsatlar değerlendirilmelidir.
Şehrin göbeğinde ayrıcalıklı bir terasa sahip olmayı kim istemez? Havuz keyfini günün istenen saatlerine taşımak, güneşlenme keyfini sağlayan şık bir teras modeli ile karşılamak mümkün. Hızla geçen günler, yaşam akışına karşı keyifli bir gün geçirmek isteyenler için terasta havuz keyfi bambaşkadır. Ahşap zemin ve yeşili buluşturan teras modeli birçok kişinin hayallerini süsleyecek şekilde tasarlanmış.
Çalışma alanı modern çizgilerle ahşabın sıcak dokusunu buluşturuyor. Pratik bir biçimde katlar arası sirkülasyonu sağlayan döner merdiven tasarımı, estetik bir dille tasarlanmış. Aydınlık ve çalışma motivasyonunu arttıracak beyaz duvar zemini oldukça fonksiyonel. Beyaz ışık vasıtasıyla daha verimli bir çalışma atmosferi sahiplerini bekliyor.
Fonksiyonel ve estetik bir merdiven tasarımı olarak döner merdiven tasarımı oldukça dikkat çekiyor. Boş kalan alanları işlevsel ve çok amaçlı değerlendirmek, şanstan öte yaratıcı fikirlerin sonucu. Ahşabın sıcak dokusu ile yeşil dokuların uyumu ise sımsıcak bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Döner merdiven kullanım kolaylığı bakımından, az alan kaplamaktadır. 80 metrekarelik bir daire için fazla yer kaplamayan merdiven modellerinden birini teşkil ediyor.
Yalın bir çizgi yakalayarak göz alıcı ve modern bir banyo tasarlamak mümkün. Pencere pervazı ile ayna çerçevesi dışında geri kalan duvar zemini ve dekor ürünlerinde sade bir dil olarak beyaz renk tercih edilmiş. Küçük alanlarda dekoratif ayna ile genişlik kazandırılırken, şeffaf duş kabini modeli derinlik katıyor. Banyo aksesuarları ile göz yormayan bir tasarım anlayışı söz konusu.
Gündüz saatlerinde nefis bir manzarası olan terasın, gece manzarası yine rüya gibi. Gecenin ışıkları, gökyüzü ve havuz keyfinin yeri bambaşka. İster ailenizle yaşayın, ister sevdiklerinizi davet edin; rüya gibi bir teras modeline sahip olmayı istersiniz. Akşam keyfini şahane bir şehir manzarası eşliğinde havuz keyfi ile geçirmek isteyenlerin düşlerini süsleyecek bir teras modeli
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