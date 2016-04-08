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Türkiye'den 10 şahane bahçe düzenlemesi

Meral Eser Meral Eser
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
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Baharın mis kokularını içine çekeceğiniz Türkiye'den şık 10 bahçe düzenlemesi ile karşınızdayız. Yaza doğru açık alanlara yönelenlere bahçe dizaynı ve düzenlemeleri hakkında örnek teşkil edecek bazı modeller derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Bahçe yolu

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Evlerin içi kadar dışının tasarımının da önemli olduğuna işaret ederken, peyzaj tasarımı açısından estetik algının çevre ile ilgisi bulunmaktadır. Bahçe ile ev girişi arasındaki sirkülasyon, çimden, çiçeklere, süs bitkileri ve ağaçların konumuna göre hattını belirleyebilir. Örnek görselde gördüğünüz şık bahçe düzenlemesi, ASİS MİMARLIK PEYZAJ İNŞAAT A.Ş. imzası taşıyor.

Şık bir bahçe

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahar akşamlarının keyfini çıkarmak isteyenler için şık bahçe düzenlemeleri estetik ve işlevsel detaylarla tasarlanıyor. Herkesin bahçe düzenlemesi yaptıracak şansı olmasa da, ilginizi çeken bahçe düzenlemelerini takip edebilir, ileride sahip olmak istediğiniz bahçe düzenlemeleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bahçe düzenlemeleri ile ilgilenenler için, yazın sıcağında yeşil ile iç içe bir ev ve göze hitap eden peyzaj uygulamaları oldukça ilgi çekiyor. 

Gece ışıklandırması

ORANIO, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Bahçe
Voltaj Tasarım

ORANIO

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Bahçelerin dekorasyonuna önem verilirken gece ışıklandırması da unutulmamalıdır. Süs bitkileri ve çiçeklerin konumlanışı, oturma alanı ile ilişkisi, peyzaj ile ilgili ışıklandırma unsurları göz önüne alınmalıdır. Işıklandırma unsurları aynı şekilde duvar dekoru ya da oturma alanını aydınlatan dekoratif fikirler içerebilir.

Çimler

Pelican Hill Residance asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Asyatik Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Pelican Hill Residance

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Genel olarak peyzaj mimarisi ile ilgilenenler için geniş yelpazeye yayılan süs bitkileri, çiçekler ve ağaç modelleri bulunmaktadır. Çimlerle ilgili bakım önerilerini düzenli olarak yerine getirmeli, yaza ve bahara bahçenizi hazırlamanız gerekebilir.

Bahçe şöminesi

XL Bahçe Şöminesi Meda Home BahçeOcak & Barbekü
Meda Home

XL Bahçe Şöminesi

Meda Home
Meda Home
Meda Home

Bahçenizde kullanılabilecek işlevsel ve dekoratif öğeleri değerlendirebilirsiniz. Keyifli bir bahar akşamına renk katacak bahçe şömineleri bunlardan biridir.

Farklı tür süs bitkileri

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Taşlar ve süs bitkileri ile peyzaj tasarımına şık bir örnek. Yürüme yolunda aksları devam eden taşlar ve hatları belirleyen geçitler göze hitap eden farklı süs bitkilerini barındırıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Baharı davet eden bir bahçe

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Göz alıcı renkleri ile çiçek türlerini belli bir alanda değerlendirebilirsiniz. Yemek masası veya salıncak karşısında nefis bir manzaraya bakmak istiyorsanız peyzajın önemini göz ardı etmeyiniz.

Havuz keyfi

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Bahçe dizaynı deyince, bitkiler ve ağaçların yanı sıra havuz keyfini de düşleyenler mutlaka vardır. Sıcak yaz akşamlarını ferahlatan bir bahçe dizaynı modeli ile karşınızdayız. Özellikle ortak kullanım alanları için sunulan bahçe dizaynları için, havuzun bulunduğu konum ve açı önem teşkil edecektir. Ulaşım ve sirkülasyonu kolaylıkla sağlayan dinlenme alanları ve yeşil alan iç içe.

Göz alıcı bir bahçe

homify Klasik Sergi Alanları Ofis Alanları
homify

homify
homify
homify

İstanbul Kartal'da bulunan MSF Dizayn Peyzaj peyzaj ve kentsel tasarım çalışmalarından biri ile devam ediyoruz. Gölet, şelale ve saksı çeşitlerinin kullanıldığı bahçe düzenlemesi göz alıcı. Süs bitkileri ve ağaç türlerinde çeşitlilik bakımından zengin bir bahçe düzenlemesi. Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler için şık bir bahçe düzenlemesi alternatifi. Bu resimde gördüğünüz bahçe Sultanbeyli'de bir fabrikada bulunuyor. Doğal taşlarla düzenlenen bahçe yolu renkleri ile dikkat çekiyor.

Huzur veren yeşil alan

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

 Asis Mimarlık'a ait olan bu bahçe tasarımı göze hitap eden modellerden. Doğal taşlar ustalıkla kullanılıyor. Süs bitkileri, ağaçlar ve çimlerin kullanıldığı bahçe düzenlemesinde dinlenme alanları için bank ve çardak modelleri değerlendiriliyor. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den bazı bahçe düzenlemeleri örnekleri sunduk.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Göz kamaştıran bahçe tasarımları’ yazımız da ilginizi çekebilir.

İç mekanda nasıl yeşil dekorasyonlar yapabilirim ?
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