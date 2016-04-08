Türkiye'den 10 şahane bahçe düzenlemesi

Baharın mis kokularını içine çekeceğiniz Türkiye'den şık 10 bahçe düzenlemesi ile karşınızdayız. Yaza doğru açık alanlara yönelenlere bahçe dizaynı ve düzenlemeleri hakkında örnek teşkil edecek bazı modeller derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Evlerin içi kadar dışının tasarımının da önemli olduğuna işaret ederken, peyzaj tasarımı açısından estetik algının çevre ile ilgisi bulunmaktadır. Bahçe ile ev girişi arasındaki sirkülasyon, çimden, çiçeklere, süs bitkileri ve ağaçların konumuna göre hattını belirleyebilir. Örnek görselde gördüğünüz şık bahçe düzenlemesi, ASİS MİMARLIK PEYZAJ İNŞAAT A.Ş. imzası taşıyor.
Bahar akşamlarının keyfini çıkarmak isteyenler için şık bahçe düzenlemeleri estetik ve işlevsel detaylarla tasarlanıyor. Herkesin bahçe düzenlemesi yaptıracak şansı olmasa da, ilginizi çeken bahçe düzenlemelerini takip edebilir, ileride sahip olmak istediğiniz bahçe düzenlemeleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bahçe düzenlemeleri ile ilgilenenler için, yazın sıcağında yeşil ile iç içe bir ev ve göze hitap eden peyzaj uygulamaları oldukça ilgi çekiyor.
Bahçelerin dekorasyonuna önem verilirken gece ışıklandırması da unutulmamalıdır. Süs bitkileri ve çiçeklerin konumlanışı, oturma alanı ile ilişkisi, peyzaj ile ilgili ışıklandırma unsurları göz önüne alınmalıdır. Işıklandırma unsurları aynı şekilde duvar dekoru ya da oturma alanını aydınlatan dekoratif fikirler içerebilir.
Genel olarak peyzaj mimarisi ile ilgilenenler için geniş yelpazeye yayılan süs bitkileri, çiçekler ve ağaç modelleri bulunmaktadır. Çimlerle ilgili bakım önerilerini düzenli olarak yerine getirmeli, yaza ve bahara bahçenizi hazırlamanız gerekebilir.
Bahçenizde kullanılabilecek işlevsel ve dekoratif öğeleri değerlendirebilirsiniz. Keyifli bir bahar akşamına renk katacak bahçe şömineleri bunlardan biridir.
Taşlar ve süs bitkileri ile peyzaj tasarımına şık bir örnek. Yürüme yolunda aksları devam eden taşlar ve hatları belirleyen geçitler göze hitap eden farklı süs bitkilerini barındırıyor.
Göz alıcı renkleri ile çiçek türlerini belli bir alanda değerlendirebilirsiniz. Yemek masası veya salıncak karşısında nefis bir manzaraya bakmak istiyorsanız peyzajın önemini göz ardı etmeyiniz.
Bahçe dizaynı deyince, bitkiler ve ağaçların yanı sıra havuz keyfini de düşleyenler mutlaka vardır. Sıcak yaz akşamlarını ferahlatan bir bahçe dizaynı modeli ile karşınızdayız. Özellikle ortak kullanım alanları için sunulan bahçe dizaynları için, havuzun bulunduğu konum ve açı önem teşkil edecektir. Ulaşım ve sirkülasyonu kolaylıkla sağlayan dinlenme alanları ve yeşil alan iç içe.
İstanbul Kartal'da bulunan MSF Dizayn Peyzaj peyzaj ve kentsel tasarım çalışmalarından biri ile devam ediyoruz. Gölet, şelale ve saksı çeşitlerinin kullanıldığı bahçe düzenlemesi göz alıcı. Süs bitkileri ve ağaç türlerinde çeşitlilik bakımından zengin bir bahçe düzenlemesi. Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler için şık bir bahçe düzenlemesi alternatifi. Bu resimde gördüğünüz bahçe Sultanbeyli'de bir fabrikada bulunuyor. Doğal taşlarla düzenlenen bahçe yolu renkleri ile dikkat çekiyor.
Asis Mimarlık'a ait olan bu bahçe tasarımı göze hitap eden modellerden. Doğal taşlar ustalıkla kullanılıyor. Süs bitkileri, ağaçlar ve çimlerin kullanıldığı bahçe düzenlemesinde dinlenme alanları için bank ve çardak modelleri değerlendiriliyor. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den bazı bahçe düzenlemeleri örnekleri sunduk.
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