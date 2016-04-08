Türkiye'den 10 şahane bahçe düzenlemesi

Asis Mimarlık'a ait olan bu bahçe tasarımı göze hitap eden modellerden. Doğal taşlar ustalıkla kullanılıyor. Süs bitkileri, ağaçlar ve çimlerin kullanıldığı bahçe düzenlemesinde dinlenme alanları için bank ve çardak modelleri değerlendiriliyor. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den bazı bahçe düzenlemeleri örnekleri sunduk.

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