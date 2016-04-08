Modern çizgisiyle şık ve konforlu bir ev

Modern bir çizgiyle tasarlanan mutfak dizaynında, pratik kullanım amaçları içeren depolama sistemleri mevcut. Ahşabın ağır ve kasvetli renk tonları yerine, açık ve ferah bir etki yaratan tonları tercih edilmiş. Güneşi muntazam bir şekilde içeri alan köşe pencerenin iç mekan görünüşü bu görselde mevcut. Mutfak duvar dekorları ve aydınlatma unsurları ile estetik çözümler sunmaya devam ediyor. Doğa ile iç içe şahane ev projesinde, mutfak dekorasyonu için dekoratif bitki ve çiçeklere yer verilmiş. Modern ve şık çizgisinden ödün vermeyen projede, iç ve dış mekan uygulamalarında benzer renk ve doku örneklerine rastlıyoruz.

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