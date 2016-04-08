Modern çizgisiyle şık ve konforlu bir ev

Geleneksel Avrupa mimarisi ile dizayn edilen modern bir ev projesi ile karşınızdayız. Proje kapsamında iç mekanda fonksiyonellik, estetik ve pratik çözümlere rastlayacağız. Yazlık olarak tasarlanan ve birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek proje, üç boyutlu çalışmaları ile fikir sahibi edinmek isteyenlere şık çözümler sunuyor. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG imzası taşıyan projenin iç ve dış mekan tasarımlarını incelemeye başlayabiliriz.
Yazlık olarak tasarlanan proje, ortak kullanım alanları için geniş açıklıklarda pencere ve kapı modelleri kullanımına yer veriyor. Özellikle aile dostu bir ev yaşantısı için, ortak yaşam alanlarının doğal ışığı muntazam alması bir avantajdır. Çatı katı odaları ile ekstra alanlar sunan proje, göze hitap eden bir çatı eğimi ile dikkat çekiyor. Avrupa evlerinin çatı arası kat ve odalarını barındıran çatı modelleri, doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş.
Nötr renklerin canlı ve sıcak renklerle kullanımına bir örnek. Gri çatı eğimi ve gri duvar bulunan cephe görünümünde modern çizgilere yer verilmiş. Ayrıca projede ev ahalisi için kullanıma açık bir garaj bulunuyor. Solda bulunan köşe pencere, mutfağı aydınlatıyor. Aynı zamanda yemek alanını aydınlatan bu pencere oldukça fonksiyonel. Çatıda bulunan simetrik pencere formları ise oldukça sevimli.
Lüks ve şık görünümüyle dikkat çeken oturma odası, çok fonksiyonlu çözümler sunuyor. Mutfak ve yemek alanını benzer zeminde buluşturan açık alan oldukça fonksiyonel. Nötr renklerle donatılan iç mekan tasarımı, sıcak ahşap dokusu ile buluşuyor. Nötr renklerle tasarım yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Sıcak renkler ya da ahşap dokuları ile buluşturulan griler, görsel denge sağlıyor. Aydınlatma unsurları simetri ile gelen modern çizgiler taşıyor. Konfor sunan gösterişli bir oturma alanı.
Binanın hacmi, formu ve büyüklüğü göz önünde. Çatı eğimin rahatlıkla gördüğümüz bu açıdan teras ve çatı arası kat odalarının pencereleri görünüyor. Tipik Avrupa evleri modelini teşkil ediyor. Diğer yandan proje, şık ve modern bir teras, göz alıcı bir yüzme havuzu barındırıyor.
Modern bir çizgiyle tasarlanan mutfak dizaynında, pratik kullanım amaçları içeren depolama sistemleri mevcut. Ahşabın ağır ve kasvetli renk tonları yerine, açık ve ferah bir etki yaratan tonları tercih edilmiş. Güneşi muntazam bir şekilde içeri alan köşe pencerenin iç mekan görünüşü bu görselde mevcut. Mutfak duvar dekorları ve aydınlatma unsurları ile estetik çözümler sunmaya devam ediyor. Doğa ile iç içe şahane ev projesinde, mutfak dekorasyonu için dekoratif bitki ve çiçeklere yer verilmiş. Modern ve şık çizgisinden ödün vermeyen projede, iç ve dış mekan uygulamalarında benzer renk ve doku örneklerine rastlıyoruz.
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