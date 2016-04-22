Badana renkleri: Hangi rengi seçmeliyim?

Pembe ile krem rengi arasındaki tonlara pudra tonları deniyor. Pudra rengi gri ve bej tonları ile son derece uyumludur ve hem fazla göze batmayan hem de değişik bir renk denemek isteyen okuyucularımız için uygun olabilir.

Ev dekorasyonunda renk konusunu işlediğimiz bir diğer sayfamız olan ’Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.