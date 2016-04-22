Badana renkleri: Hangi rengi seçmeliyim?

Duvar renklerini seçerken muhafazakar olma eğilimindeyiz. Mobilya konusunda son derece marjinal seçimler yapabilenlerimiz dahi, iş duvar rengi seçimine gelince kırık beyaz ve şampanya tonlarından şaşmıyor ve bu tür renkler koşulsuz kabul edilmek zorundaymış gibi davranıyor. Duvarların evimizde çok çok geniş yüzeyler kapladığı aşikar; dolayısı ile duvarlarda yapılabilecek bir dekor hatası müthiş derecede göze çarpacak bir çirkinliğe neden olabilir. Bu da sanıyorum ki, duvar rengi konusunda tutucu olma konusundaki bir numaralı nedenimiz. Bizlere yıllar boyunca öğretilen bazı dekorasyon kuralları var ve bunların birçoğu belirli bir mantık silsilesine dayanıyor; açık renkli duvarların mekanları daha ferah göstereceği gibi… Ancak bazı mimari unsurlar değiştikçe, onu etkileyecek diğer mimari unsurların da değişmesi gerekirken, bu unsurlarda hiçbir değişiklik olmayabiliyor. Pencerelerin büyümesi ile evlerin zaten daha ferah hale gelmesi, bunun da duvar rengi seçimi konusunda bizi daha özgür bırakacağı, ancak buna rağmen hala açık renkli duvarları tercih etmemiz gibi. Yani birbiri ile ilişki içerinden olan bazı detaylar değişirken, bazıları olduğu gibi kalabiliyor. Günümüzde iç mimar ve dekoratörler çok şükür ki daha cesur tasarımlar yapmaya başladı ve duvarlardaki renk korkumuzu kırabilmemizi sağlayacak birçok örnek oluşmaya başladı. Bugün sizlere homify sayfalarından derlediğimiz değişik duvar rengi çalışmalarını göstereceğiz. Eğer renkli duvarlar konusunda kuşkunuz varsa, bu derleme umuyoruz ki, kuşkularınızı yok edecek.
Sarı tonları eve sıcak ve samimi bir hava katar. İnsanda mutluluk hissini uyandıran sarı rengini özellikle kuzeye bakan odalarda kullanabilirsiniz. Açık sarı tonlarını tercih edin ve beyaz dekorasyon ile kombine edin, sonuç şahane olacak!
Mat siyah tonları yalnızca geniş ve yüksek tavanlı mekanlarda değil, aksine oldukça küçük ve görece alçak tavanlı olan banyo gibi mekanlarda da mükemmel sonuçlar vermektedir. Parlak beyaz seramik banyo-tuvalet ünityeleri ve gümüş rengi batarya vs ile çok iyi uyum sağlar ve mekanlara müthiş bir elegans kazandırır.
Kırmızı, aktivite yoğunluğu olan, hareketli ve iyi ışık alan, güneye yönlenmiş mekanlar için uygun bir renktir. Çok yoğun bir renk olması sebebi ile yalnızca bir duvarda kullanılabilir. Yatak odasında yatak başının arkası ya da fotoğraftaki örnek gibi, mutfakta bir duvarda kullanılabilir.
Mavi rengi banyoda, yatak odasında ve hatta oturma odasında gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Koyu mavinin asil ve klasik bir havası vardır ve klasik tarzda, açık renkli mobilyalar ile mükemmel uyum sağlar. Saraylara benzeyen bir salon için maviyi fotoğraftaki Sönmez Mobi̇lya Avantgarde Bouti̇que Modoko ürünlerinin teşhirinde kullanılan tarzda, tek duvarda kullanabilirsiniz.
Gri son dönemin en popüler duvar renklerinin başında geliyor. Yerli ve yabancı dekorasyon dergilerine baktığınızda grinin sıklıkla kullanılmaya başlandığını göreceksiniz. Grinin en büyük özelliği, beraber kullanıldığı diğer renkleri harika bir şekilde ön plana çıkarması. Yani gri renk mükemmel bir arka plan diyebiliriz.
Işığı yansıtan ve ortama ferahlık kazandıran beyaz, parlak ve enerji verici bir renktir. Genelde beyaz renk badana konusunda da enteresan bir biçimde tutuculuk vardır ve beyaz renk illaki başka bir renk ile kırılır. Oysaki tıpkı gri gibi, beyaz da birlikte kullanılan diğer dekoratif objeleri ve mobilyaları çok güzel bir biçimde öne çıkarır ve çok iyi sonuçlar verir.
Pembe ile krem rengi arasındaki tonlara pudra tonları deniyor. Pudra rengi gri ve bej tonları ile son derece uyumludur ve hem fazla göze batmayan hem de değişik bir renk denemek isteyen okuyucularımız için uygun olabilir.
Ev dekorasyonunda renk konusunu işlediğimiz bir diğer sayfamız olan ’Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.