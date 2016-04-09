Sıcak bir salon için 10 parlak fikir

Klasik tarz deyince daha şaşaalı örnekler görsek de günümüze uygun klasik stil oturma odaları da mevcut. Bu tasarım tarife uyan bir örnek. Beyazlarla birlikte yine yoğun bir ahşap kullanımı var. Ancak odanın yıldızı hiç kuşkusuz fıstık yeşili oturma grubu. Renk o kadar ilgi çekici ki bir görenin bir daha bakmaması imkansız.