Sıcak bir salon için 10 parlak fikir

Bugün size sıcak bir salon dekorasyonu oluştururken ilham verecek 10 tasarım fikri derledik. Her biri kendine özgü ve yaratıcı olan tasarım fikirlerine göz gezdirerek sizin için ideal olanı seçebilirsiniz.
Klasik tarz deyince daha şaşaalı örnekler görsek de günümüze uygun klasik stil oturma odaları da mevcut. Bu tasarım tarife uyan bir örnek. Beyazlarla birlikte yine yoğun bir ahşap kullanımı var. Ancak odanın yıldızı hiç kuşkusuz fıstık yeşili oturma grubu. Renk o kadar ilgi çekici ki bir görenin bir daha bakmaması imkansız.
İlk örneğimiz klasik oturma odası dekorasyonu olmakla birlikte bir hayli dinamik ve hareketli. Romantik duvar kağıtlarından tutun da desenli kırmızı koltuklara ve de son olarak taş döşemeli şömineye dek her bir parça ayrı bir zenginlik barındırıyor. Yine de dekorasyonun yıldızı hangisi diye sorarsanız hayvan boynuzu andıran özgün lamba diyebiliriz.
Oturma odası tasarımını daha sıcak hale getirecek parlak fikirler yaratıcılığınıza ve nasıl bir salon arzuladığınıza göre değişir. Eğer bu fotoğraftaki gibi sade ve az sayıda mobilyalarınız varsa dekoratif objelerle davetkar ve iç açıcı bir salon dizayn etmeniz mümkün. Duvarda ilgi çekici bir resimle uyumlu olarak kanepe minderleri de rengarenk seçilmiş. Solda bir tırtılı andıran lamba tasarımı ile dekor kusursuz hale gelmiş.
Eğer salonunuz nispeten küçükse ve daha ferah bir ortam sağlamak için hem duvarlarda hem mobilyalarda açık tonlar kullandıysanız dekorasyonu donukluktan kurtarıp sıcak bir etki yaratmak için bir parça renk kullanmanız gerekir. Bunun en iyi yolu fotoğrafta gördüğünüz gibi renkli objeler kullanmakla birlikte aynı zamanda koltukları canlandırmak için renkli minderler seçmekten geçer.
Kelimenin gerçek anlamıyla sıcak bir ortam arzuluyorsanız modern şömineler en iyi seçenek. Çünkü şömine yalnızca evi ısıtmakla kalmaz aynı zamanda dekoratif açıdan da mekanı estetik gösterir. Bu örnekte şömine ateşinin ortama sağladığı loş ışıklar taş duvarlarla birleşince oldukça sıcak bir salon meydana gelmiş.
Bir duvarı tamamen perdesiz camlardan oluşan oturma odası oldukça aydınlık. Az sayıdaki modern mobilya ve oldukça alçak duran geniş sehpasıyla sıra dışı bir tarzı olan dekorasyon soluk renkleriyle iddiasız hale gelmiş. Hatta ne kadar özgün mobilyalar tercih edilse de salonda en dikkat çekici parça için uzun tüylü halı diyebiliriz. Çıplak ayakla temas ettiğinizi hayal edince bu halıya sahip olmak istiyorsunuz.
Bembeyaz rengi ve basit tasarımıyla minimalist oturma odası turuncu rengin sıcaklığına sığınmış diyebiliriz. Eğer canlı ve dinamik bir renk olan turuncu ilave edilmeseydi çok daha sönük bir salon olurdu hiç şüphesiz. Turuncunun kullanıldığı eşyalardan biri olan duvardaki resimler mekana sanatsal bir dokunuş katarak dekorasyonu güçlendirmiş.
Her bir parçası kendine özgü olup sıcak iklimleri çağrıştıran mobilyalar oldukça eğlenceli. Dikkatli bakarsanız her bir eşyanın kendi başına bir şekli olduğunu ve uyum içinde olmadıklarını fark edersiniz. Ancak bir arada hiç de sırıtmıyorlar. En parlak fikir ise salonda hamak kullanmak.
Örnek salon Tato Design tasarımıdır.
Alışılmadık bir mimarisi olan salonda her bir kolon aynı zamanda oturma grubu olup küçük adalar halinde dizayn edilmiş. Ahşap ağırlıklı olan tasarımda en ilgi çekici şey mobilya içinden yansıyan ışıklar. Eğer enteresan ışıklandırma sistemi olmasaydı tasarım yine sıra dışı olmakla birlikte şu anki kadar dikkat çekici bir salon olmayacaktı kuşkusuz.
Alışık olduğumuz klasik tarz bir salon karşımızda. Eğer modern stil size uygun değilse ve ağırbaşlı bir mekan arzuluyorsanız yine de salonunuzu ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Koyu renklerin ve geleneksel mobilyaların hakim olduğu bu odayı davetkar ve gösterişli hale getirebilecek tek şey görkemli bir avize olabilirdi. Nitekim başarmış da.
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