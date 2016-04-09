현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sıcak bir salon için 10 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Akdeniz Oturma Odası
Loading admin actions …

Bugün size sıcak bir salon dekorasyonu oluştururken ilham verecek 10 tasarım fikri derledik. Her biri kendine özgü ve yaratıcı olan tasarım fikirlerine göz gezdirerek sizin için ideal olanı seçebilirsiniz.  

​Renkli mobilya

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Oturma Odası
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Klasik tarz deyince daha şaşaalı örnekler görsek de günümüze uygun klasik stil oturma odaları da mevcut. Bu tasarım tarife uyan bir örnek. Beyazlarla birlikte yine yoğun bir ahşap kullanımı var. Ancak odanın yıldızı hiç kuşkusuz fıstık yeşili oturma grubu. Renk o kadar ilgi çekici ki bir görenin bir daha bakmaması imkansız.

​Yaratıcı fikirlerle aydınlatma unsuru

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz klasik oturma odası dekorasyonu olmakla birlikte bir hayli dinamik ve hareketli. Romantik duvar kağıtlarından tutun da desenli kırmızı koltuklara ve de son olarak taş döşemeli şömineye dek her bir parça ayrı bir zenginlik barındırıyor. Yine de dekorasyonun yıldızı hangisi diye sorarsanız hayvan boynuzu andıran özgün lamba diyebiliriz.

​Dekoratif bir köşe hazırlayın

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Eklektik Oturma Odası
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Oturma odası tasarımını daha sıcak hale getirecek parlak fikirler yaratıcılığınıza ve nasıl bir salon arzuladığınıza göre değişir. Eğer bu fotoğraftaki gibi sade ve az sayıda mobilyalarınız varsa dekoratif objelerle davetkar ve iç açıcı bir salon dizayn etmeniz mümkün. Duvarda ilgi çekici bir resimle uyumlu olarak kanepe minderleri de rengarenk seçilmiş. Solda bir tırtılı andıran lamba tasarımı ile dekor kusursuz hale gelmiş.

​Renkli minderler kullanın

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası Rengarenk
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Eğer salonunuz nispeten küçükse ve daha ferah bir ortam sağlamak için hem duvarlarda hem mobilyalarda açık tonlar kullandıysanız dekorasyonu donukluktan kurtarıp sıcak bir etki yaratmak için bir parça renk kullanmanız gerekir. Bunun en iyi yolu fotoğrafta gördüğünüz gibi renkli objeler kullanmakla birlikte aynı zamanda koltukları canlandırmak için renkli minderler seçmekten geçer.

​Taş duvarlar ve şömine

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Kelimenin gerçek anlamıyla sıcak bir ortam arzuluyorsanız modern şömineler en iyi seçenek. Çünkü şömine yalnızca evi ısıtmakla kalmaz aynı zamanda dekoratif açıdan da mekanı estetik gösterir. Bu örnekte şömine ateşinin ortama sağladığı loş ışıklar taş duvarlarla birleşince oldukça sıcak bir salon meydana gelmiş.

​Dekorasyonu kuvvetlendiren halı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir duvarı tamamen perdesiz camlardan oluşan oturma odası oldukça aydınlık. Az sayıdaki modern mobilya ve oldukça alçak duran geniş sehpasıyla sıra dışı bir tarzı olan dekorasyon soluk renkleriyle iddiasız hale gelmiş. Hatta ne kadar özgün mobilyalar tercih edilse de salonda en dikkat çekici parça için uzun tüylü halı diyebiliriz. Çıplak ayakla temas ettiğinizi hayal edince bu halıya sahip olmak istiyorsunuz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Sanatsal objeler

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Oturma Odası Mozaik Beyaz
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Bembeyaz rengi ve basit tasarımıyla minimalist oturma odası turuncu rengin sıcaklığına sığınmış diyebiliriz. Eğer canlı ve dinamik bir renk olan turuncu ilave edilmeseydi çok daha sönük bir salon olurdu hiç şüphesiz. Turuncunun kullanıldığı eşyalardan biri olan duvardaki resimler mekana sanatsal bir dokunuş katarak dekorasyonu güçlendirmiş.

​Salonda hamak

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Akdeniz Oturma Odası
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

Her bir parçası kendine özgü olup sıcak iklimleri çağrıştıran mobilyalar oldukça eğlenceli. Dikkatli bakarsanız her bir eşyanın kendi başına bir şekli olduğunu ve uyum içinde olmadıklarını fark edersiniz. Ancak bir arada hiç de sırıtmıyorlar. En parlak fikir ise salonda hamak kullanmak.

Örnek salon Tato Design tasarımıdır.

​Işığın gücü

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio Kırsal Oturma Odası Ahşap rengi
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Alışılmadık bir mimarisi olan salonda her bir kolon aynı zamanda oturma grubu olup küçük adalar halinde dizayn edilmiş. Ahşap ağırlıklı olan tasarımda en ilgi çekici şey mobilya içinden yansıyan ışıklar. Eğer enteresan ışıklandırma sistemi olmasaydı tasarım yine sıra dışı olmakla birlikte şu anki kadar dikkat çekici bir salon olmayacaktı kuşkusuz.

Gösterişli avize

SCHONBEK, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Klasik Oturma Odası
Highlight Aydınlatma

SCHONBEK

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Alışık olduğumuz klasik tarz bir salon karşımızda. Eğer modern stil size uygun değilse ve ağırbaşlı bir mekan arzuluyorsanız yine de salonunuzu ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Koyu renklerin ve geleneksel mobilyaların hakim olduğu bu odayı davetkar ve gösterişli hale getirebilecek tek şey görkemli bir avize olabilirdi. Nitekim başarmış da.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Odaları pratik fikirlerle nasıl bölebiliriz?’ başlığına göz atabilirsiniz.

Modern çizgisiyle şık ve konforlu bir ev
Bu sıcak salon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler