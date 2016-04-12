Kırmızıyla canlanan salonlar

Aktif kullanım alanlarında kırmızıya yer verirken dikkat edilmesi gerekir. Oldukça dikkat çeken bir renk olan kırmızı, denge unsuru sağlayan renklerle birlikte kullanıldığında göz alıcı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Kırmızı rengi, diğer aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri ile dengeli ve ölçülü bir şekilde kullanılırsa iç mekanda fark yaratır.

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