Kırmızıyla canlanan salonlar

Renklerin dilinin dekorasyondaki yeri yadsınamaz. Kırmızının yeri ise bambaşka. Tarihten bu yana geçmişin izlerini taşıyan dekorasyon örneklerinde de rastlayacağınız kırmızının birçok anlamı mevcut. Canlılık ve dinamizm katan bu renk; tutku, cesaret, güç, sağlık, mutluluk ve yer yer öfke ile tanımlanan anlamları mevcut. Kırmızının büyüsüne kapılanlar için, salon dekorasyonunda kullanılabilecek doğru ve ölçülü kırmızı kullanımı örneklerini derledik. Bu yazımızda sizlerle kırmızının cazibesi ile canlanan salon modellerini paylaşacağız.
Cesur renklere yer verirken duvar ve döşeme zeminlerinde dingin renk tonlarına yer verilmesi gerekebilir. Dolayısıyla cesur renkleri kullanmaya fırsat olacaktır. İç mekanda renklerin dilini kullanmayı sevenler için, aydınlatma aksesuarlarında renk ve form ile dikkat çeken bir salon modeli. Halı ve sehpalarda da renkli dil sürdürülüyor. Klasik koltuk modelleri iç mekanda en cesur renkleri taşıyor.
Açık duvar zemini canlı renklerin kullanımına olanak sağlıyor. Parlak renkleri kullanmaktan kimi zaman kaçınırız. Halbuki doğru ve ölçülü kullanım olanakları sağlandığında, canlı renkler iç mekanda içinizi aydınlatacaktır. Eğer parlak renkler ve kırmızının canlılığından faydalanmak istiyorsanız, duvar ve döşeme zemini için sade bir renk kullanmanızı tavsiye ederiz. Denge unsurunu açık renk tonu ile canlı renkleri bir araya getirerek sağlayabilirsiniz. Fark yaratmak isteyenler için kırmızı ve diğer parlak renklerin kullanımına şık bir örnek. Canlılığıyla dikkat çeken görseldeki salon modeli, BHAVİN TAYLOR DESİGN imzası taşıyor.
Klasik stil iddialıdır. Kırmızı ve benzer renk tonları da iddialıdır. İki cazibeli unsuru buluşturan salon modeli oldukça ilgi çeken ayrıntılar içeriyor. Şahane aksesuarlar, şömine detayları, taş duvar ve ahşabın kullanımı ile gelen doğal dokunuşlar göz alıcı. Klasik izler taşıyan salon dekorasyonunda sıcak renklere yer verilmiş. Ahşabın sıcak dokusu ve ilgi çeken lamba aksesuarı da bu güzel salon dekorasyonunu tamamlayan önemli unsurlardan birkaçı.
Yalın ve sade bir çizgi ile dekore edilen bir mekanda, tek bir renk dokunuşu ile canlılık katılmasına en güzel örneklerden biri. Sadece kırmızının varlığı ile iç mekanda büyük fark yaratıyor. Beyazlara bürünen bir iç mekan dekorasyonu, cesur renkler kullanmaya fırsat verir. Aydınlık ve doğa ile iç içe bir mekanda, doğanın yeşili ile sıcak kırmızıyı buluşturan hoş bir örnek.
Konfor sunan bir salon modelinde krem, kahve gibi natürel renklerin kullanımının yanı sıra, kırmızı, turuncu gibi sıcak renklerin buluştuğu bir iç mekan tasarımı ile karşı karşıyayız. Sade renkleri ile ütül perde kullanımının yanı sıra, uyumlu tonlarda mavi renk tonları içeren bir halı modeli ile şık bir sonuç elde edilmiş.
Siyah bir yemek masası ile kırmızı sandalyeleri bir araya getiren yaklaşım, tek canlı renk ile cesur çizgiler yakalamaya en güzel örneklerden biri. Eğer siz de salonunuzda cesur bir renge yer olduğunu düşünüyorsanız, dengeleyecek renklerle birlikte kullanma olanağı sunan kırmızı mobilya ve aksesuarlarla değerlendirebilirsiniz.
Nötr renklere bürünen bir salon dekorasyonu düşünün. Grilerin farklı tonları ile dizayn edilen mekanda dengeyi sağlamak için sıcak bir renge yer vardır. Kırmızı ise bu rengi sevenler ve rengin karakteristiğini yansıtmak isteyenler için nefis bir alternatif.
Aktif kullanım alanlarında kırmızıya yer verirken dikkat edilmesi gerekir. Oldukça dikkat çeken bir renk olan kırmızı, denge unsuru sağlayan renklerle birlikte kullanıldığında göz alıcı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Kırmızı rengi, diğer aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri ile dengeli ve ölçülü bir şekilde kullanılırsa iç mekanda fark yaratır.
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