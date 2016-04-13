6 tarz; 6 salon dekorasyonu

Karakteristik öğeler katarak farklı tarzları bir araya getirmek, salon dekorasyonu için şık ve estetik çözümlerden biridir. Aradığınız stil ve tarzı bulmaya, homify'da sizler için hazırladığımız derlemeler ve uzmanlar tarafından seçilen salon modellerini inceleyerek başlayabilirsiniz. 6 tarz ile 6 salon dekorasyonunu sunacağımız modellerimizi incelemeye başlayabiliriz.
Rustik stil salon dizaynı, erken 20. yüzyıl çiftlik evlerine benzer dokular barındırır. Doğal taş, mermer, tuğla ve ahşap gibi doğal materyallerin kullanımı ile sıcak bir atmosfer yakalanır. Eskitme ahşap mobilyalar ile salonun odak noktası objeler, stil sahibi bir çizgi yakalıyor. Günümüzde cazibesini koruyan rustik stil öğelerle, sıcak bir atmosfer ve göz alıcı bir salon dekorasyonu oluşturmak mümkün. Modern teknolojileri rustik stil cazibe ile buluşturabilir, karakteristik öğelerle salonunuzu benzersiz hale getirebilirsiniz.
Mutlaka klasik stilleri uygulamak zorunda değilsiniz. Çarpıcı ve ilgi çekici bir çizgi yakalamak için modern dokunuşlar da salonunuzu eşsiz hale getirebilir. Formlar, sıra dışı çizgiler, renkler ve dokularla modern etki tüm salon dekorasyonuna yayılabilir. Çarpıcı form ve renklerin yanı sıra, huzur veren göz alıcı bir salon dekorasyonu için de modern çözümler mevcut. Doğal ışığı muntazam içeri alan bir salon dekorasyonunda, modern öğeler, aksesuarlar ve belirlenen renk yelpazesine uygun açık renk tonları veya pastel renkler huzur veren bir atmosfer için değerlendirilebilir.
Ahşabın ağırlıklı olarak kullanıldığı country stili farklı stil ve tarzlarla bir arada kullanmak mümkün. Modern ile country stil zarafetini bir araya getirerek göz alıcı bir salon dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Dokulu kumaşlar, taş gibi materyallerin ahşap gibi doğal materyallerle buluşması ile country stil sıcaklığını yakalayabilirsiniz. Genellikle bahçeli evlerle bütünleşen pencerelerinin yanı sıra, salon dekorasyonu bakımından sıcak bir atmosfer oluşturur. Modern öğelerle bir araya getirilen country stil bir salonda şık bir şömine ve sıcak dokular dikkat çekebilir.
Yumuşak renk tonları ve karmaşa yaratmayan bir salon dekorasyonu anlayışı izlemek isteyenler için minimalist örnekler çözüm olabilir. Renklerin ve desenlerin göz yormayan akışı dingin bir atmosfer oluşturur. Yalın çizgilerle tasarlanan bir salonda, formların ve renklerin ahengine rastlarsınız. Göz yoran detaylara yer yoktur. Sakin ve dingin yaşam tarzını benimseyenler için çok fazla eşya ve aksesuara gerek bulunmamaktadır. Dingin atmosferi yansıtan ışıklandırma unsurları da unutulmamalı.
Tropikal stil bir salon dekorasyonu uygulamak isteyenler için, doğal motifler, palmiyeler, hayvan motifleri, tropik meyve desenleri kullanmak oldukça önemli ipuçları olacaktır. Sıcak renkler barındıran perde, halı, ya da mobilya sokuları değerlendirilebilir. Doğal renkleri bir arada bulunduran bir renk skalası değerlendirilebilir. Kahverengi, krem tonları ve yeşil rengi natürel tonlar arasında yer alır. Tropika etkiler yaratmak için, salonunuzun bir köşesinde Afrika etkisi hissettirmek üzere aksesuarlar değerlendirebilir, ya da salonun tamamına bu etkiyi yansıtabilirsiniz.
Yaratıcılığın ön planda olduğu İskandinav stil öğelerin kullanımı, beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanılmasıyla tanınır. Bunun yanı sıra, basit, yalın ve estetik kompozisyonlar değerlendirilerek şık bir tasarım sonucu elde edilebilir. İskandinav stil, isimden de anlaşılacağı üzere Danimarka, Finlandiya, ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinden doğmuştur.
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