6 tarz; 6 salon dekorasyonu

Yaratıcılığın ön planda olduğu İskandinav stil öğelerin kullanımı, beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanılmasıyla tanınır. Bunun yanı sıra, basit, yalın ve estetik kompozisyonlar değerlendirilerek şık bir tasarım sonucu elde edilebilir. İskandinav stil, isimden de anlaşılacağı üzere Danimarka, Finlandiya, ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinden doğmuştur.

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