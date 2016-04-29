En popüler duvar kaplama malzemeleri

Bir duvara en çok yakışan şeylerden biri de, okuduğunuz ve okumayı planladığınız kitaplarınızı yerleştirebileceğini kocaman bir kütüphaneden başkası değildir! Kapaklı ya da kapaksız modeller seçebilir, hatta evinizin ve duvarlarınızın boyutlarına uygun bir şekilde özel olarak tasarlayıp imal ettirebilirsiniz.

En güzel kütüphane modelleri için ’Aklınızı başınızdan alacak 11 kitaplık fikri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın!