En popüler duvar kaplama malzemeleri

Bugünkü konumuz duvarlar. Her odada genelde dört adet bulunan, en kısası bile iki buçuk metreyi aşan, devasa boyutlardaki boş alanlardan bahsediyoruz, evet. Evlerimizi dekore ederken göz ardı etme eğiliminde bulunduğumuz alanların başında geliyor duvarlar. Üstelik o kadar fazlalar ki, dört bir yanımızı sarmışlar. :) Şampanya rengi badanayı vur, geç devri bitti ve artık duvarlarımızı ev dekorasyonumuzun değerli bir parçası haline getirme zamanı geldi. Duvarlarımızı zevklerimize ve dekorasyon anlayışımıza uygun hale getirmek için birçok farklı seçenek var. Bunlardan biri de kaplama malzemeleri. Duvar kağıdından tutun da üç boyutlu panellere kadar seçenekleri sonsuz. Bu sayfada her zevke hitap edecek birçok farklı duvar kaplama malzemesi çeşidini derledik. Umuyoruz ki, sizler de ilham alacak bir örnek bulursunuz.
Harman tuğlanın giderek popülerleşmeye başladığından bahsettik. Ancak birçok insan gerçek haran tuğla ile duvarlarını kaplamayı son derece maliyetli ve meşakkatli bulduğundan, birçok firma tuğla görünümlü duvar yaratmak için yeni çözümler aramış, ve elbette bulmuş da: Tuğla duvar desenli duvar kağıdı veya paneller. Kullanılacak odanın dekorasyonuna ve renk skalasına uyumlu olması adına da tıpkı gerçek tuğla desenli duvarların boyanması gibi, bu duvar kağıdı ve panellerin de değişik renkleri mevcut.
Harman tuğla görünümlü duvarlar Avrupa'da ve Amerika'da uzun bir süredir moda ve bu moda nihayet ülkemize de geldi ve görünen o ki, epey de sevilip yaygınlaşacak. Eskiden endüstriyel bir tasarım unsuru olan tuğla duvarlar modern tasarımlar ile, eklektik tasarımlar ile hatta İskandinav tasarımları ile dahi kullanılmaya başlandı.
Eski taş binaları anımsatan taş kaplama duvar detayları da modern mimarinin sıklıkla kullandığı şahane bir detay. Beyazdan antrasit grisine, bejden kahverengi tonlarına kadar onlarca değişik doğal renge sahip taşların boyutları da birbirinden oldukça farklı. Her zevk ve dekorasyon anlayışı için uygun bir çeşidini bulabileceğiniz doğal taşları ister klasik ister modern mobilyalar ile kullanın, sonuç mükemmel olacaktır.
Duvar dekorasyonu deyince akla ilk gelen elementlerden biri de elbette duvar kağıtları. Binlerce farklı desen ve renk ile her dekorasyon stiline uygun bir modelin bulunabileceği duvar kağıtları suya dayanıklılık özellikleri ile banyolarda bile kullanılmaya başlandı! Duvar kağıdı dediğimize bakmayın, birçok farklı malzeme ile üretilen bu kaplamalar vinil veya kumaş dahi olabiliyor.
Eve sıcak bir hava katmanın en risksiz yolu ahşap kullanımıdır. Doğal rengindeki ahşap paneller ile minimalist bir oturma grubunun sağladığı dingin hava ile samimi bir mekan yaratmak mümkün. Yatak odalarında ise yatak başı yerine kullandığını gördüğümüz ahşap paneller hem çok şık hem de huzur verici bir atmosfer yaratıyor.
Fotoğraftaki örnekte Hakan Helvacıoğlu / H2C'nin her zamanki gibi mükemmel bir tasarımını görüyoruz. Kanepenin arkasında, iki aplik arasında altı adeta bakır levhadan özel olarak üretilmiş duvar kaplamasını görebilirsiniz. Eğer bu tür özel çalışmalar ilginizi çekiyorsa, siz de evinizin dekorasyonuna uygun özel duvar kaplaması çalışmaları yaptırabilirsiniz.
Son dönemin en popüler bir diğer duvar kaplama malzemesi ise üç boyutlu paneller. Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından ithal edilen üç boyutlu Triwol paneller ile duvarlarınıza doku ve boyut kazandırabilirsiniz. Birçok farklı renge ve desene sahip bu üç boyutlu paneller, başka hiçbir dekoratif unsur kullanma gereği duymadan başlı başına birer sanat eseri niteliğinde. Dayanıklılığı ve kolay temizlenmesi nedeniyle birçok işletme tarafından da tercih edilen bu panelleri evinizin her bir odasında kullanabilirsiniz.
Bir duvara en çok yakışan şeylerden biri de, okuduğunuz ve okumayı planladığınız kitaplarınızı yerleştirebileceğini kocaman bir kütüphaneden başkası değildir! Kapaklı ya da kapaksız modeller seçebilir, hatta evinizin ve duvarlarınızın boyutlarına uygun bir şekilde özel olarak tasarlayıp imal ettirebilirsiniz.
En güzel kütüphane modelleri için ’Aklınızı başınızdan alacak 11 kitaplık fikri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın!