Oturma gruplarında son trendler

Türkiye'de klasik deyince aklınıza Kayseri işi oymalı-kakmalı, aşırı gösterişli bir oturma grubu geliyor olabilir, ama dünyadaki kullanılan anlamıyla klasik mobilya hiç de uzak durmanız gereken bir şey değil. Hattâ salonunuzun klasik bir havası varsa, hiç düşünmeden mobilya tercihini de buna göre yapmak gerekiyor.



İşte size son derece çık bir klasik oturma grubu örneği. Evin duvarındaki desenden tutun da yerdeki halıya ve sehpanın üzerinde duran kâseye kadar evin tüm unsurlarıyla uyum sağlayan ve müthiş bir rahatlık hissi veren kanepe seçimi ve fıstık yeşili yastıklar ve kâsedeki meyvelerle sağlanan esinti: Müthiş bir zevk ve uyum örneği.