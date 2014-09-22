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Oturma gruplarında son trendler

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Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio Oturma Odası
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Yeni bir ev almışsak ya da evimizin dekorasyonunu elden geçiriyorsak, belki de en çok kafa yorduğumuz, üzerine titreyip bir türlü karar veremediğimiz konu başta evin salonu olmak üzere muhtelif köşelere yerleştireceğimiz oturma gruplarıdır. Takım mı olmalı, ayrı ayrı mı seçilmeli. Tekli koltuklar, sandalyeler, ikili ya da üçlü kanepelerden nasıl bir kombinasyon yapılmalı? Hangi renk, hangi kumaş, hangi stil seçilmeli ve nasıl yerleştirilmeli? Bu ve buna benzer sorular yeni ev döleyecek olan herkesin kafasında ciddi bir yer işgal eder. Elbette herkesin kişisel zevkleri ve ayrıca evinin biçimi, ışık alma şekli, büyüklüğü farklıdır, ama yine de oturma grubunu değiştirmek isteyen okurlarımıza ilham vermesi amacıyla bu alandaki son trend ve modalara şöyle bir göz atalım dedik. İşte size fikir ve ilham vermesi için derlediğimiz bazı oturma grubu fikirleri:

Klasik klasiktir

The Townhouse Collection, LuxDeco LuxDeco Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
LuxDeco

The Townhouse Collection

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

Türkiye'de klasik deyince aklınıza Kayseri işi oymalı-kakmalı, aşırı gösterişli bir oturma grubu geliyor olabilir, ama dünyadaki kullanılan anlamıyla klasik mobilya hiç de uzak durmanız gereken bir şey değil. Hattâ salonunuzun klasik bir havası varsa, hiç düşünmeden mobilya tercihini de buna göre yapmak gerekiyor.  

İşte size son derece çık bir klasik oturma grubu örneği. Evin duvarındaki desenden tutun da yerdeki halıya ve sehpanın üzerinde duran kâseye kadar evin tüm unsurlarıyla uyum sağlayan ve müthiş bir rahatlık hissi veren kanepe seçimi ve fıstık yeşili yastıklar ve kâsedeki meyvelerle sağlanan esinti: Müthiş bir zevk ve uyum örneği.

Modern bir yemek odası

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio Oturma Odası
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

Mutfakta da olsa, salonun bir köşesinde de olsa, yemek masası ve sandalyeler de yine hepimizin üzerine titrediği konulardan biridir. Özellikle de konukların ağırlanacağı geniş yemek masalarında bu hassasiyet daha da ön plana çıkar. 

Birkaç tarzın orijinal bir füzyon anlayışıyla bir araya getirildiği üstteki örnekte, modern unsurların duvar ve tavandaki klasik yaklaşımlar müthiş bir uyum içinde olduğunu görüyoruz. Zemindeki siyahla duvardaki beyazın yarattığı kontrast içinde, seçilen sandalye kumaşının yarattığı ferahlatıcı etkiye de dikkat.

Küçük salon şıklığı

Living Room | Punggol Field Honeywerkz Minimalist Oturma Odası
Honeywerkz

Living Room | Punggol Field

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

Salonumuz için oturma grubundan bahsederken, elbette son yıllarda yaygınlaşan stüdyo dairelerde oturanları ya da küçük ve sıcak bir salonu tercih edenleri de unutmamamız gerekiyor. 

Bu örnekte normalde riskli bir tercih olan beyazın küçük bir salonda ne kadar hayat kurtarıcı olabileceğiniz görüyoruz. Minimalist bir yaklaşımın kendini dayattığı böyle dar bir alanda, gerek tek kenarlı kanape, gerekse de bunun diğer mobilya parçalarıyla uyumu burayı tamamen iç açıcı bir oda haline getirmiş. Tabii o renkli yastıkları olmasaydı bu etki sağlanır mıydı orası da kuşkulu. O zaman bir ders daha çıkaralım, buradaki yastıkları gibi küçücük bir dokunuşla salonunuzun tüm çehresini değiştirebilirsiniz.

Desenli kumaşlar

Expanding Family Home, White Linen Interiors Ltd White Linen Interiors Ltd Modern Oturma Odası
White Linen Interiors Ltd

Expanding Family Home

White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd
White Linen Interiors Ltd

Elbette seçeceğimiz kanepe ya da koltuklar yekpare desenli ve tek renkli olacak diye bir kural yok. Mobilya ve dekorasyon konusunda daha maceracı ve cesur olanlar için de sayısız seçenek söz konusu. 

Örneğin bu ikiye bölünmüş salondaki kanepede riskli bir tercih yapılmış. Ama dikkat ederseniz kanepenin dikine desenleri arkasındaki kitaplık ve yerdeki halıyla uyum sağlıyor ve belirgin bir devamlılık hissine neden oluyor. Başka bir arka fonda bu kanepe korkunç bir tercih olabilirdi, ama buraya cuk oturduğu kesin. Yani bir kez daha başa dönüyoruz: Her kanepe her salona gitmez.

Moderne ne dersiniz?

B&B Italia armchair 3d visual homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

B&B Italia armchair 3d visual

homify
homify
homify

Dedik ya, mobilya ve dekorasyon işi son kertede bir zevk meselesidir. Türkiye'de egemen olan klasik mobilyalarla elbette muhtaç değilsiniz ve iş modern oturma gruplarına geldiğinizde önünüzde birçok seçenek var. 

Örneğin bunun gibi bir sandalye ve yanındaki sehpa işlevi gören küçük tabure, girdiği her salonun yıldızı olup, 'ben buradayım' diye bağırabilecek türden modern bir mobilya. Tabii bu örnekte gerek duvar kâğıdının deseni, gerekse de perdenin artırdığı geometri vurgusu ve metalik renklerin kusursuz uyuma neden olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. 

Oturma grubu konusunda siz neye dikkat ediyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın lütfen.

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