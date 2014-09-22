Mutfak sırları

Mutfak evin kalbidir. Hele de Türkiye'deki bir evin kalbi olmakla kalmaz, beyni de olur bazen. Mutfaklarımızı sadece yemek hazırlamak ve yemek için değil, önemli kararları almak, toplanıp konuşmak için de kullanır, günleri geceleri o küçücük mekânda geçiririz bazen.

Şöyle bir tarihine baktığımızda, tarihteki ilk mutfak alanlarının ocak ve fırın kalıntılarının etrafında bulunduğunu görüyoruz, ki o dönemin yegâne enerji kaynağı olan ateşe yakınlık şartı bunu gerektiriyordu. Ama o günden bugüne çok şey değişse de, temel prensip hâlâ aynı. Ocak ve fırın hâlen mutfağın temel unsurları olmayı sürdürüyorlar. Ama değişen şey elbette mutfakların tasarımı ve içindeki mobilyalar. Bu değişimin özellikle son yıllarda çok daha baş döndürücü bir hal almaya başladığını da söylemek gerekiyor. Öyle ki artık mutfaklar sahibinin yaratıcılığının birer aynası olarak görülen birer showroom'a dönüştü ve buna bağlı olarak piyasadaki seçenekler de inanılmaz çeşitlenmiş durumda.