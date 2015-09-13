Daha güzel bir salon için 10 fotoğraf, 10 fikir

Salon dekorasyonu evin en geniş ve en çok vakit geçirilen alanı olmasına rağmen genelde bir televizyon izleme odası gibi döşendiğine şahit oluyoruz. Kullanışlı, konforlu ve zevklerinizi yansıtan bir salon dekorasyonun televizyon izleme odasından çok daha nitelikli olması gerekiyor. Kişisel hobilerinize göre dekor edebileceğiniz ve her detayında size ait bir öge taşıyan özgün bir salon dekorasyonu için birbirinden ilham verici örnekler bu yazımızda olacak. Homify profesyoneller ekibi tarafından hazırlanmış onlarca yaratıcı dekorasyon örneği ile salon dekorasyonunuz kafanızı kurcalayan bir problem olmaktan çıkacak. İster evinizin diğer alanlarıyla aynı stil ve temada döşeyecek olun, isterseniz sadece salonunuza özgü bambaşka bir konsept belirleyin fark etmez, bu örnek tasarımlar ve eşsiz fikirlerle salon dekorunuza yenilikçi ve benzersiz bir hava katabilirsiniz.

Yatak odası, mutfak, banyo, bahçe, garaj gibi evinizdeki diğer alanlarla ilgili de tasarım önerilerine ihtiyacınız olacaksa sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca ev dekorasyon stilleri üzerine detaylı fikir ve örneklere ihtiyacınız varsa “Ev dekorasyon stilleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

10 farklı tasarım ile salonunuzu, iyi vakit geçirebileceğiniz, hobi ve kişisel ilgi alanlarınıza yer ayırabileceğiniz, misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayabileceğiniz, her detay ile sizi yansıtan bir salon haline nasıl getirebileceğinizi görmeye hazır mısınız?