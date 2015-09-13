Daha güzel bir salon için 10 fotoğraf, 10 fikir

Salon dekorasyonu evin en geniş ve en çok vakit geçirilen alanı olmasına rağmen genelde bir televizyon izleme odası gibi döşendiğine şahit oluyoruz. Kullanışlı, konforlu ve zevklerinizi yansıtan bir salon dekorasyonun televizyon izleme odasından çok daha nitelikli olması gerekiyor. Kişisel hobilerinize göre dekor edebileceğiniz ve her detayında size ait bir öge taşıyan özgün bir salon dekorasyonu için birbirinden ilham verici örnekler bu yazımızda olacak. Homify profesyoneller ekibi tarafından hazırlanmış onlarca yaratıcı dekorasyon örneği ile salon dekorasyonunuz kafanızı kurcalayan bir problem olmaktan çıkacak. İster evinizin diğer alanlarıyla aynı stil ve temada döşeyecek olun, isterseniz sadece salonunuza özgü bambaşka bir konsept belirleyin fark etmez, bu örnek tasarımlar ve eşsiz fikirlerle salon dekorunuza yenilikçi ve benzersiz bir hava katabilirsiniz.
Yatak odası, mutfak, banyo, bahçe, garaj gibi evinizdeki diğer alanlarla ilgili de tasarım önerilerine ihtiyacınız olacaksa sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca ev dekorasyon stilleri üzerine detaylı fikir ve örneklere ihtiyacınız varsa “Ev dekorasyon stilleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
10 farklı tasarım ile salonunuzu, iyi vakit geçirebileceğiniz, hobi ve kişisel ilgi alanlarınıza yer ayırabileceğiniz, misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayabileceğiniz, her detay ile sizi yansıtan bir salon haline nasıl getirebileceğinizi görmeye hazır mısınız?
Hemen her stilin baş tacı olan ahşap dekor malzemeleri bu tasarımda da kendini göstermiş. Eğer ahşabı dekorasyonunuzda kullanmayı seviyorsanız bu dekora uygulanan duvar boyu televizyon ünitesini düşünebilirsiniz. Hem dekorasyonun çizgisine çok uygun hem de kullanışlı ve şık.
Sleek yüzeylerin bolca ama dengeli bir şekilde kullanıldığı bu dizaynın odak noktasında pembe chesterfield koltuk var. Odanın renk skalasının biraz dışında kalan ve bu özelliğiyle de stili canlandıran koltuk odanın metal ve ahşap yüzeyleri ile oldukça uyumlu. Aydınlatmanın, cam ve ayna malzemelerin ustaca kullanıldığı dekorda aksesuarlar da doğru seçilmiş. Bunların yanında odanın en büyük özelliği duvarlarda kullanılan birden çok kaplama malzemesinin olmasıdır. Odanın sadece duvarları için bile ahşap, beton, cam ve metal kaplama malzemeleri cömertçe kullanılmış. Origami Mobilya imzası taşıyan bu tasarım eklektik stilin hakkını vermiş.
Salonunuzu hangi stilde döşerseniz döşeyin salona yerleştireceğinizi hobi ekipmanlarınız dekorunuza artı değer katacaktır. Müzik, resim, fotoğraf, heykel, bahçecilik hatta yoga gibi hangi hobi alanıyla ilgileniyor olursanız olun dekorunuza ekleyecek ilgili bir obje bulabilirsiniz, ve bu hem odanızı daha kullanışlı bir hale getirir hem de kişiliğinizi yansıtan bir dekorasyon sahibi olmuş olursunuz. Örnek dekorda kullanılan enstrümanlar stil içerisinde hiç yabancı kalmadığı gibi tasarımın son derece uyumlu birer parçası olmuş. Siyah, metalik gri, beyaz, ve toprak renklerinin kullanıldığı dekorda deri, ahşap, cam ve metal yüzeylere de yer verilmiş. Aynalarla mekanın genişletildiği dekorda, chester kanepe ve etnik desenli kilim uyumlu bir çeşitlilik yaratmış.
Odanızı nostaljik ve klasik ögelerden çok uzak bir stilde dekor etmiş olsanız bile, dekora ekleyeceğiniz birkaç eski görünümlü, nostaljik öge stilinizi bozmadan sıcak ve farklı bir hava katacaktır. Modern stilde döşenmiş odaya konulan bir gramofon veya iskandinav stilde döşenmiş odaya kurulacak odun sobası veya sedir fikir olarak uç nokta gibi görünse de yaratıcı dekorasyonun ve eklektik dizaynın da özünü oluşturur. Bu dekorda kullanılan bütün eski ögeler bir araya gelince, daha çok bir dağ evi dizaynı yaratmış ancak modern dekorları aratmayacak kadar konforlu ve sanatsal.
Dar bir oturma odası için uygulanabilecek en uygun stil bol bol ayna, ışığı yansıtan sleek yüzey ve ışıklandırmanın kullanılabileceği modern tarzlar olacaktır. Bu dekorda kullanılan ışıklı ayna tavan uygulaması ve yine arka duvara uygulanan ayna, sleek yüzey ve ışıklandırma grubu mekanı son derece ferah ve geniş göstermenin en uygun yolunu gösteriyor. Bej ve krem tonlarındaki fon üzerine yerleştirilen siyah deri koltuk grubu da odanın renk dengesini oturtmuş.
Açık mutfağın en güzel uygulama şekillerinden birine sahip olan bu dizaynda, mutfak, yemek odası ve oturma odası şeklinde sıralanan dekor göz kamaştırıcı bir estetiğe sahip. Bu üç odanın bulunacağı bir mekan için en uygun kullanım kesinlikle bu olmalı. Dekorun detaylarına gelince; şömine duvarına uygulanan taş duvar sistemi hem rengi hem modeli ile odanın odağı olmuş durumda. Zaten salon dekorasyonunun en önemli detaylarından biri, alanda bir merkez oluşturmaktır. Özellikle şömineli salonlarda şömine etrafına konumlanacak oturma grubu mekanın merkezini belirleyecek ve stilin daha derli toplu görünmesini sağlayacaktır. L oturma grupları da bu merkez oluşturma işine büyük katkı sağlıyor. Minimalist stile yakın ve antrasit tonlarının yoğunlukta kullanıldığı dekor renk dengesi konusunda da oldukça başarılı.
Dekorasyonunuzu hangi stilde, ne renkte ya da hangi objelerle oluşturursanız oluşturun, oturma grubu olarak en uygun seçimlerden biri her zaman sofalar olacaktır. Rahatlığın ve konforun koltuk takımına uyarlanmış hali olan sofalar birçok renk ve doku seçeneğiyle salonlarınızı güzelleştirmek için muhteşem bir seçim. Bu dekorda kullanılan beyaz, ahşap ve beton duvarın üçüne de uyum sağlayan koltuklar oldukça modern bir görüntüye de sahip.
İskandinav stilin son derece başarılı bir örneği olan bu tasarım beyaz ve gri tonlarıyla mükemmel bir salon yaratmış. Beyaz kiremit görünümlü yan duvarı, kartonpiyerleri, dengeli renk dağılımı, kumaş ve yolluk seçimi ile stilin hakkını veren tasarımın en başarılı detayı ise aydınlatmada gizli. Salon dekorasyonu yaparken aydınlatma için birden fazla seçeneğin olması gerekir. Televizyon izlerken, kitap okurken veya yemek yerken aynı ışığı kullanamayabilirsiniz. Okuma köşenize yerleştireceğiniz bir okuma lambası, yemek masasının üzerine büyük bir lamba, salon merkezinin tavanına güzel bir avize ve duvarlara dekoratif aplikler ile salon aydınlatmanızı daha dengeli ve kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Kullandığınız heykel ve tablolara direkt yansıyacak vurgu aydınlatma ile objelerinizi ön plana çıkarabilir veya odada daha loş alanlar belirleyebilirsiniz. Doğru planlanmış bir endirekt aydınlatma ile salonunuz çok daha kullanışlı olacaktır. Bu dekorda aydınlatma detayının ne kadar iyi düşünüldüğünü açıkça görebilirsiniz.
Modern stili ile ilham verecek onlarca detay içeren bu dekor renkli aydınlatması ile dikkat çekiyor. Odanın sade ve son derece güzel düşünülmüş dekoruna canlılık katan aydınlatması ve renk dağılımı oldukça başarılı. Kullanılan kumaş ögelerin doku ve desenleri modern çizginin dışına çıkmamış.
Kullanıldığı her stil ve her alanda mutlak bir modern görüntü sağlayan beton dekor ögesi bu dekorun da odağını oluşturmuş. Duvardaki geometrik desen uygulamalarının sehpayla olan uyumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Minimalist stilde döşenmiş alanda objelerin dağılımı, aksesuarların birbiriyle uyumu ve mobilyaların renk dengesi dekoru kusursuzlaştıran detaylar.