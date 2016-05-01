En güzel müstakil evler

Apartman dairelerinde yaşayan bir çoğumuzun gıpta ile baktığı ve günün birinde kavuşma hayali kurduğu müstakil evler güzel mimari yapıları, sundukları yapışık komşusuz özgür ortamları, birçoğunun sahip olduğu bahçeleri ile bugünkü sayfamızı süslüyor. Farklı mimari prensipler ile tasarlanıp inşa edilmiş, farklı zevklere hitap eden bu evleri en güzel fotoğrafları ile derledik. İleride kendi evinizi inşa ettirme imkanınız olursa ya da halihazırda müstakil bir evde yaşayan o şanslı azınlıktansanız ve komple bir tadilata girişmeyi planlıyorsanız, homify sayfalarında göreceğiniz, dünyanın dört bir tarafından müstakil evler, sizlere ilham verebilir ve kendiniz için en uygun, en güzel ev tasarımını gerçekleştirmenizde fayda sağlayabilir. Öte yandan, hiç bu taraklarda beziniz yoksa bile, bu muhteşem müstakil evlerin fotoğraflarına bakmak ile son derece eğlenceli ve ufuk açıcı.