En güzel müstakil evler

Apartman dairelerinde yaşayan bir çoğumuzun gıpta ile baktığı ve günün birinde kavuşma hayali kurduğu müstakil evler güzel mimari yapıları, sundukları yapışık komşusuz özgür ortamları, birçoğunun sahip olduğu bahçeleri ile bugünkü sayfamızı süslüyor. Farklı mimari prensipler ile tasarlanıp inşa edilmiş, farklı zevklere hitap eden bu evleri en güzel fotoğrafları ile derledik. İleride kendi evinizi inşa ettirme imkanınız olursa ya da halihazırda müstakil bir evde yaşayan o şanslı azınlıktansanız ve komple bir tadilata girişmeyi planlıyorsanız, homify sayfalarında göreceğiniz, dünyanın dört bir tarafından müstakil evler, sizlere ilham verebilir ve kendiniz için en uygun, en güzel ev tasarımını gerçekleştirmenizde fayda sağlayabilir. Öte yandan, hiç bu taraklarda beziniz yoksa bile, bu muhteşem müstakil evlerin fotoğraflarına bakmak ile son derece eğlenceli ve ufuk açıcı.
Avrupa tarzı minimalizm ile Japon sadeliğinin harmanlandığı bu ev, farklı malzemeleri bir arada uyum içerisinde kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Yapıda hem geleneksel hem de modern ögeleri görmek mümkün. Yapı standart Japon evlerine göre oldukça geniş; bu da şehirde değil, kırsal bölgede konumlanmasının avantajı. Orman içindeki düzlük bir alanda yer alan yerleşim bölgesi, arkadaki yemyeşil dağlar ile panoramik, güzel manzaralar sunuyor. Bu kır evi Space Architecture tarafından inşa edilmiş. Tüm yapılarında modern çizgileri geleneksel ögeler ile harmanlayan firma, tasarladığı şık, sade, konforlu ve ferah konutları ile meşhur.
Geniş bahçesi, klasik mimarisi, bol sayıda odası ve muhteşem dekorasyonu ile bu ev hayallerinizi süsleyebilir. İtalya'da bulunan Archbcstudio adlı mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bu ev geniş bahçeli konakları sevenler için ideal. Natürel özelliklerin ve lüksün buluştuğu bu ev hem dekorasyonu hem de mimari yapısı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip.
Mimarlık firması Aquiles Nícolas Kílaris tarafında tasarlanıp inşa edilen yapı hem ihtişamıyla hem de ince zevklere hitap eden zarafetiyle dikkatleri üzerine topluyor. Kıvrımlı yapısı ve bol bol kullanılan cam ve çelik gibi çağdaş malzemeleri ile son derece modern, öte yandan zarif ve lüks görünümlü iç dekorasyonu ile klasiğe göz kırpan bu villa Brezilya'nın Americana kentinde konumlanmış.
Brezilya'nın Passos kentinde yer alan bu konut iki adet caddeye bakacak şekilde köşeye konumlanmış. Kaleleri andıran yapısı ile muhteşem bir ses ve görüntü izolasyonu sağlayan yapı, sert hatlara sahip çizgileri, stratejik olarak yerleştirilmiş pencereleri ve aynı renklere ancak farklı malzemelere ve dolayısıyla farklı dokulara sahip yüzeyleri ile adeta bir başyapıt.
Çevresi ile bütünleşmiş, görsel açıdan mükemmel bir güzelliğe sahip olan bu ev, ahşapların modüler olarak birbiri üzerine bindirilmesi ile inşa edilmiş. Modüler bir evin ne kadar estetik bir mimariye sahip olacağını, görsellik ve şıklık olarak ne kadar üst düzey bir ev ortaya çıkarılabileceğinin kanıtı olan bu ev 120 metre kare bir alan üzerine kurulu.
Viyana'nın güneyinde yer alan Laxenburg'ta konumlanmış olan geniş, müstakil bu konutun aynı zamanda oldukça da geniş bir arazisi bulunuyor; tam olarak 5288 metrekare! Viyanalı Wunschhaus Mimarlık firması ile anlaşan mülk sahipleri bu arazi için, modern olanaklara sahip ancak bölgenin mimarisine de uyum sağlayacak bir konut istemişler. Profesyonellerimizin ortaya çıkardığı tasarım ise tüm istekleri muhteşem bir şekilde karşılamış. Modern country (kırsal) tarzındaki yapı bölgenin en önemli mimari unsuruna sahip: Eğimli, kızıl kiremitli çatı. Yüzyıllardır bölgedeki tüm yapıların ortak noktasını oluşturan bu özellik bölgede mimari bir bütünlük oluşmasını sağlamış. Eğimli çatılar hem çok güzel bir görüntü oluşturuyor hem de iç mekanlarda country (kırsal) tarzın en önemli özelliği olan sıcak ve samimi havayı sağlıyor.
Dekoratif ögelerle dizayn edilen ev, André Pacheco Arquitetura imzası taşıyor. İç mekan dizaynından, dış mekanda peyzaja kadar özenle tasarlanan proje modern çizgiler taşıyor. Zarafet, konfor ve sıcak bir atmosfer sunan projede fonksiyonel bir havuz da mevcut. Şık ve göz alıcı dizaynı ile doğal ışığı muntazam alan atmosfere sahip bu evde, modernist ve minimalist bir arada kullanımına rastlıyoruz.
Arka cehpesinde bulunan bahçeli yapısıyla şehir hayatının tam göbeğinde yer alan bu huzur ev Portekiz'in Torres Verdas şehrinde konumlanmış. Belgas Constroi adlı mimarlık firması tarafından tasarlanıp yenilenmiş olan yapı geniş pencereleri, dik çatısı, Fransız balkonları ve muhteşem renk seçimleri ile öne çıkıyor. homify sayfalarında görebileceğimiz en muhteşem yapılardan biri olan bu malikane hem kent yaşamından vazgeçemeyen hem de müstakil konut keyfi çıkarmak isteyen okuyucularımızın özellikle dikkatini çekecektir.
Almanya'nın kuzeybatısında yer alan Kuzey Frisian Adalarından biri olan Sylt'te konumlanan bu ev tipik bir country mimarisine sahip. Sylt adasının kendine has bir mimarisi var. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllardan kalma evler günümüzde yapılan renovasyon ve restorasyonlar sayesinde hala çoğu özelliklerini koruyor. Adadaki yapıların en büyük özelliği ise saz çatıları. Bu konutun da çatısı bölgenin geleneksel kır evi çatı kaplama malzemesi olan sazla kaplanmış. Böylece, bina çevresiyle uyumlu olmakla kalmamış, aynı zamanda harika bir izolasyona da sahip olmuş. Saz çatının (ve yapıların) en önemli özelliği ısı yalıtımı. Kırk beş santimetrelik yığma saman çatılar eşsiz bir ısı izolasyonu sağlar.
Sıra dışı çatı modelleri ilginizi çekiyorsa, ’Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.