Görülmeye değer bir tavan arası dönüşümü

Tadilat masrafı seksen dört bin lira olan bu oda kırk metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Çatının dik bir şekilde durmasını sağlayan mertekler, kuşaklama, göğüsleme ve dikme türü yapı elemanları* gözler önüne serilecek şekilde yapılan yenileme sonrasında ortaya bu muhteşem oyun odası çıkmış. Çocuklar büyüyünce eve gelecek arkadaşlarla harika vakit geçirilecek bu alan, hepimizin rüyalarını süsleyecek güzellikte.

Sizin de bir tavan aranız mı var? Cevap evetse, ’Tavan arasında yaşanılabilir bir mekan nasıl yaratabilirim?’ başlıklı yazımız tam size göre!