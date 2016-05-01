Görülmeye değer bir tavan arası dönüşümü

homify 360'da birbirinden farklı tarz ve yapılardaki konutları sizlere tanıtıyor, bazen yeni inşa edilmiş bazense görülmeye değer tadilatlar geçirerek yenilenmiş en güzel evleri sergiliyoruz. Her iki türdeki tanıtımlarımızın da son derece ilgi çekici yönleri var ve her biri farklı okuyucularımıza hitap ediyor olabilir. Bugün sayfamıza taşınan konut da bazı okuyucularımız için fevkalade ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Son yıllarda yaygınlaşan bir trend var; o da şehirden kaçma isteği. Aslında buna trend diyerek haksızlık etmiş olabiliriz çünkü trendin zaman içerisinde modasının geçme olasılığı da var, oysaki artık dayanılmaz olan şehir hayatından kaçma isteği daha kalıcı ve ciddi bir konu. Şehirden komple taşınmak ya da tatil zamanlarında kaçma fırsatı oluşturmak isteyen birçok insan kırsal bölgelerde ya da sayfiye yerlerinde yeni ya da eski konutlar satın alırken, daha sıra dışı arayışlar içinde olan birçok insan da eski köy evlerini satın alarak büyük tadilatlar yaptırıyor. Yaşı çok büyük, eski olanaklar ile inşa edilmiş ancak yöresel mimari özellikleri ile göz dolduran birçok bakımsız ve yıpranmış ev, muhteşem dönüşümler yaşıyor ve şehirli hayatlarımızda alıştığımız konfor ve olanakları bizlere mükemmel yöresel mimariler ve kırsal ortamlar içinde sunuyor. Tıpkı bugün sayfamıza taşıdığımız, Fransa'nın kuzey batısındaki Kervignac bölgesindeki bu eski konut gibi.
Yapının oldukça dik eğimli bir çatı konstrüksiyonu var. Kervignac'lı inşaat firması BCM tarafından gerçekleştirilen renovasyon çalışmasında bu döküntü halindeki çatı katı evin çocukları için muhteşem bir oyun alanına dönüştürülmüş. Bu dönüştürme yapılırken çatının bu güzel detayları nasıl korunmuş, hep birlikte görelim…
Konutun yalnızca çatısı değil, elbette kat aralarında da geniş çaplı yenileme işlemleri yapılmış. Ahşap yapının yıpranmış kısımları olduğu gibi değiştirilmiş ve izolasyonu yapılmış. Eski zemin kaplaması olan rabıtalar komple kaldırılmış ve yerine, aşağıdaki fotoğraflarda da göreceğiniz üzere açık renkli ahşap parkeler yerleştirilmiş.
Geniş çatı pencereleri sayesinde doğal ışık alabilen bu muhteşem çatı katı, evin çocukları için harika bir oyun alanına dönüştürülmüş. İki farklı zemin yüksekliğine sahip olan bu katta aradaki bağlantı bir adet merdiven ve çocuklar için büyük bir eğlence kaynağı olan kaydırak ile sağlanmış. Rustik bir görünüme sahip olan yapı, bakın canlı renklere sahip çocuk mobilyaları yerleştirilince nasıl da cıvıl cıvıl, neşeli ve genç işi bir hal almış.
Çatı katının komple çocuk oyun alanı olarak düzenlendiğinden bahsetmiştik. İki ayrı yükseklikteki zemin üzerinde yer alan mekanlar arasına çocukların güvenliği için sağlam bir korkuluk yerleştirilmiş. Kot farkı yaklaşık elli santimetre kadar da olsa, özellikle çocuklar için bu yükseklik oldukça fazla ve tehlikeli olabilir.
Tadilat masrafı seksen dört bin lira olan bu oda kırk metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Çatının dik bir şekilde durmasını sağlayan mertekler, kuşaklama, göğüsleme ve dikme türü yapı elemanları* gözler önüne serilecek şekilde yapılan yenileme sonrasında ortaya bu muhteşem oyun odası çıkmış. Çocuklar büyüyünce eve gelecek arkadaşlarla harika vakit geçirilecek bu alan, hepimizin rüyalarını süsleyecek güzellikte.
Sizin de bir tavan aranız mı var? Cevap evetse, ’Tavan arasında yaşanılabilir bir mekan nasıl yaratabilirim?’ başlıklı yazımız tam size göre!