10 muhteşem köy fırını ve şömine

Bu sayfamızda birbirinden güzel şömine ve köy fırınlarını inceleyeceğiz. Apartman dairelerinde yaşayan birçok kimsenin hayali olan, müstakil evlerde yaşayan şanslı azınlığın ise yalnızca kimisinin sahip olduğu şömine ve köy fırınları dekoratif özellikleri ile gözlere bayram ettiriyor ancak yalnızca bununla kalmayıp gurme tatlardan hoşlananlara da kendi evlerinde, kendi bahçelerinde şahane fırın yemekleri yapma imkanı tanıyor. En lezzetli ekmeklerin, en güzel pidelerin ve/veya pizzaların hızlıca pişirilebileceği, etin ağır ağır pişip ağızda lime lime dağılacağı bu tuğladan örülme fırınlar günümüzde popülerleşerek köy bahçelerinden çıktı ve şehir kökenli insanların yaşadığı müstakil evlerin mutfaklarını ve bahçelerini süsler oldu. Şömineler ise eskiden müstakil evlerde ve sayfiye evlerinde çoğunlukla süs olsun diye odalara konur ancak birçoğu gerçekten ısıtmazdı, ancak dekoratif olarak mekanları süslerlerdi. Günümüzde ise demir döküm hazneli, evin kalorifer tesisatı ile entegre çalışan, iki ya da üç cepheli, camlı, doğalgazlı vs gibi birçok seçenek mevcut ve evleri sıcacık hale getirmek için yeterliler.

Farklı ülkelerde konumlanan ve homify'da çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin köy fırını ve şömine tasarımlarını gelin hep birlikte inceleyelim.