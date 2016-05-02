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10 muhteşem köy fırını ve şömine

Özlem K. Özlem K.
Ausstellungsräume Feuerkultur Quetlich, Wandkult Wandkult MutfakMutfak Tezgâhları
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Bu sayfamızda birbirinden güzel şömine ve köy fırınlarını inceleyeceğiz. Apartman dairelerinde yaşayan birçok kimsenin hayali olan, müstakil evlerde yaşayan şanslı azınlığın ise yalnızca kimisinin sahip olduğu şömine ve köy fırınları dekoratif özellikleri ile gözlere bayram ettiriyor ancak yalnızca bununla kalmayıp gurme tatlardan hoşlananlara da kendi evlerinde, kendi bahçelerinde şahane fırın yemekleri yapma imkanı tanıyor. En lezzetli ekmeklerin, en güzel pidelerin ve/veya pizzaların hızlıca pişirilebileceği, etin ağır ağır pişip ağızda lime lime dağılacağı bu tuğladan örülme fırınlar günümüzde popülerleşerek köy bahçelerinden çıktı ve şehir kökenli insanların yaşadığı müstakil evlerin mutfaklarını ve bahçelerini süsler oldu. Şömineler ise eskiden müstakil evlerde ve sayfiye evlerinde çoğunlukla süs olsun diye odalara konur ancak birçoğu gerçekten ısıtmazdı, ancak dekoratif olarak mekanları süslerlerdi. Günümüzde ise demir döküm hazneli, evin kalorifer tesisatı ile entegre çalışan, iki ya da üç cepheli, camlı, doğalgazlı vs gibi birçok seçenek mevcut ve evleri sıcacık hale getirmek için yeterliler.

Farklı ülkelerde konumlanan ve homify'da çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin köy fırını ve şömine tasarımlarını gelin hep birlikte inceleyelim.

1. Rustik mutfaklara ideal

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Fotoğrafta mutfak içine örülmüş muhteşem bir köy fırını görüyoruz. Rustik ya da country (kırsal) stil için mükemmel bir seçenek olan ateş tuğla ile örülmüş fırın duvar kaplaması ile de uyumlu. Startejik bir şekilde tam köşeye yerleştirilmiş olan fırın hem ölü alanı değerlendirmiş hem de baca için iyi bir lokasyon oluşmasını sağlamış.

2. Fırın ve barbekü bir arada

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kırsal Mutfak
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Yine iç mekanda bulunan bu çılgın model ise farklı malzmelerin bir arada kullanılması ile oluşturulmuş. Çılgın diyoruz, çünkü bünyesinde hem bir fırını hem de şişler için olukların dahi düşünüldüğü bir barbeküyü barındırıyor!

3. Modern bir kuzine

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Kırsal Evler
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Yaşam alanının orta yerinde konumlanmış olan bu kuzine hem mekanı ısıtıyor hem de ocak ve fırın görevleri görüyor. Geometrik yapısı ve beyaz rengi ile son derece modern ve şık düzeneğin odunlar için bir gözü de bulunuyor.

4. Küçük ama güçlü

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Mutfak
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Klasik döküm şömine sobaların en küçük boylarından olan bu model dört ayak üzerinde zarafet içerisinde yükseliyor. Mutfakta kullanılan bu şömine sobanın üstü ocak olarak kullanılıyor. Çevreye verdiği ısı nedneiyle şömine sobanın çevresine tuğladan duvar örülmüş. 

5. Akdeniz stili

Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Rustik Balkon, Veranda & Teras
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Modern bir zemin ve son derece süslü, desenli seramik karoların bir arada kullanıldığı bu eklektik stildeki mutfak ahşap masa ve sandalyeleri ve dekoratif unsurları sayesinde tam bir Akdeniz atmosferine sahip. Izgara ve fırından oluşan düzenek tuğladan örülüp beyaz renge boyanmış.

6. Dağ evinde bir set

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Kahvaltı barı ile yemek odasından ayrılan bu mutfakta tuğladan örülmüş bir fırın ve yanı başında da döküm demir gibi görünen bir ocak yer alıyor. Modernize edilmiş rustik bir yapıda yer alan bu mutfak insanda tüm gün yemek pişirme istedi uyandırıyor!

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7. Cam ve taşın birlikteliği

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Rustik Mutfak
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Bu seferki örneğimiz son derece değişik bir tarzda. Yuvarlak hatlara sahip taşlar ile kaplanmış bir yüzey ve üç tarafı cam ile kaplanmış bir şömineye eşlik eden fırın şöminenin hemen arkasında görülebilir. Oldukça değişik ve cesur bu oda tasarımının için aynı enteresanlıkta bir şömine-fırın kombinasyonu.

8. İkili şömine

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

Bir tanesi demir döküm hazneli ve cam kapaklı, diğeri ise açık alevli iki adet şömine yan yana gelecek şekilde yerleştirilmiş. Kapalı olan şömine evin ısı tertibatına bağlı ve evin tamamını ısıtıyor. Açık şömine ise göz keyfi için.

9. Ultra-modern bir şömine

Ausstellungsräume Feuerkultur Quetlich, Wandkult Wandkult MutfakMutfak Tezgâhları
Wandkult

Wandkult
Wandkult
Wandkult

Fotoğrafta son yılların en popüler modellerinden biri olan üç taraflı, camlı şömine modellerinden bir örnek görmekteyiz. Duvar kenarına olduğu gibi, uygun baca tertibatı kurulursa odaların ortasında yerleştirilebilen bu şömineler hem şık görüntüleri hem de ısıyı odanın her yönüne eşit miktarda yaymaları ile tercih ediliyor.

10. Modernize şömine soba

LOOK Kaminofen, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Siyah
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Klasik şömine soba modelinin modernize edilmiş olan bu halinde bacaklar uzatılmış, cam kapak büyütülmüş, şöminenin şekline hafif bir eğim verilmiş. En güzel şömine ve döküm şömine sobalar için ’Tarzınıza uygun bir şömine tasarımı seçin’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Ayrıca, 1001 Keyif sayfasından da en güzel şömine soba modellerine ulaşmanız mümkün.

Tepenin hakimi
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