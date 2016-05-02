10 muhteşem köy fırını ve şömine

Bu sayfamızda birbirinden güzel şömine ve köy fırınlarını inceleyeceğiz. Apartman dairelerinde yaşayan birçok kimsenin hayali olan, müstakil evlerde yaşayan şanslı azınlığın ise yalnızca kimisinin sahip olduğu şömine ve köy fırınları dekoratif özellikleri ile gözlere bayram ettiriyor ancak yalnızca bununla kalmayıp gurme tatlardan hoşlananlara da kendi evlerinde, kendi bahçelerinde şahane fırın yemekleri yapma imkanı tanıyor. En lezzetli ekmeklerin, en güzel pidelerin ve/veya pizzaların hızlıca pişirilebileceği, etin ağır ağır pişip ağızda lime lime dağılacağı bu tuğladan örülme fırınlar günümüzde popülerleşerek köy bahçelerinden çıktı ve şehir kökenli insanların yaşadığı müstakil evlerin mutfaklarını ve bahçelerini süsler oldu. Şömineler ise eskiden müstakil evlerde ve sayfiye evlerinde çoğunlukla süs olsun diye odalara konur ancak birçoğu gerçekten ısıtmazdı, ancak dekoratif olarak mekanları süslerlerdi. Günümüzde ise demir döküm hazneli, evin kalorifer tesisatı ile entegre çalışan, iki ya da üç cepheli, camlı, doğalgazlı vs gibi birçok seçenek mevcut ve evleri sıcacık hale getirmek için yeterliler.
Farklı ülkelerde konumlanan ve homify'da çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerin köy fırını ve şömine tasarımlarını gelin hep birlikte inceleyelim.
Fotoğrafta mutfak içine örülmüş muhteşem bir köy fırını görüyoruz. Rustik ya da country (kırsal) stil için mükemmel bir seçenek olan ateş tuğla ile örülmüş fırın duvar kaplaması ile de uyumlu. Startejik bir şekilde tam köşeye yerleştirilmiş olan fırın hem ölü alanı değerlendirmiş hem de baca için iyi bir lokasyon oluşmasını sağlamış.
Yine iç mekanda bulunan bu çılgın model ise farklı malzmelerin bir arada kullanılması ile oluşturulmuş. Çılgın diyoruz, çünkü bünyesinde hem bir fırını hem de şişler için olukların dahi düşünüldüğü bir barbeküyü barındırıyor!
Yaşam alanının orta yerinde konumlanmış olan bu kuzine hem mekanı ısıtıyor hem de ocak ve fırın görevleri görüyor. Geometrik yapısı ve beyaz rengi ile son derece modern ve şık düzeneğin odunlar için bir gözü de bulunuyor.
Klasik döküm şömine sobaların en küçük boylarından olan bu model dört ayak üzerinde zarafet içerisinde yükseliyor. Mutfakta kullanılan bu şömine sobanın üstü ocak olarak kullanılıyor. Çevreye verdiği ısı nedneiyle şömine sobanın çevresine tuğladan duvar örülmüş.
Modern bir zemin ve son derece süslü, desenli seramik karoların bir arada kullanıldığı bu eklektik stildeki mutfak ahşap masa ve sandalyeleri ve dekoratif unsurları sayesinde tam bir Akdeniz atmosferine sahip. Izgara ve fırından oluşan düzenek tuğladan örülüp beyaz renge boyanmış.
Kahvaltı barı ile yemek odasından ayrılan bu mutfakta tuğladan örülmüş bir fırın ve yanı başında da döküm demir gibi görünen bir ocak yer alıyor. Modernize edilmiş rustik bir yapıda yer alan bu mutfak insanda tüm gün yemek pişirme istedi uyandırıyor!
Bu seferki örneğimiz son derece değişik bir tarzda. Yuvarlak hatlara sahip taşlar ile kaplanmış bir yüzey ve üç tarafı cam ile kaplanmış bir şömineye eşlik eden fırın şöminenin hemen arkasında görülebilir. Oldukça değişik ve cesur bu oda tasarımının için aynı enteresanlıkta bir şömine-fırın kombinasyonu.
Bir tanesi demir döküm hazneli ve cam kapaklı, diğeri ise açık alevli iki adet şömine yan yana gelecek şekilde yerleştirilmiş. Kapalı olan şömine evin ısı tertibatına bağlı ve evin tamamını ısıtıyor. Açık şömine ise göz keyfi için.
Fotoğrafta son yılların en popüler modellerinden biri olan üç taraflı, camlı şömine modellerinden bir örnek görmekteyiz. Duvar kenarına olduğu gibi, uygun baca tertibatı kurulursa odaların ortasında yerleştirilebilen bu şömineler hem şık görüntüleri hem de ısıyı odanın her yönüne eşit miktarda yaymaları ile tercih ediliyor.
Klasik şömine soba modelinin modernize edilmiş olan bu halinde bacaklar uzatılmış, cam kapak büyütülmüş, şöminenin şekline hafif bir eğim verilmiş. En güzel şömine ve döküm şömine sobalar için ’Tarzınıza uygun bir şömine tasarımı seçin’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Ayrıca, 1001 Keyif sayfasından da en güzel şömine soba modellerine ulaşmanız mümkün.