Süper modern, brüt beton kır evi

Konut, üzerinde yer aldığı toprakla aynı renkte olması sebebiyle zeminden kendiliğinden yükselmiş, onun tuhaf ancak doğal bir parçasıymış izlenimi yaratıyor; ova gibi düz bir alanda görebileceğimizi kaya yükseltileri gibi… Yapının cephesi beton haliyle bırakılmış, üzerine sıva ve boya yapılmamış. Brütal mimari adı verilen bu akım son birkaç yıldır yeniden piyasaya çıktı, üstelik eskisinden çok daha fazla yaygınlaşarak.

Brütal tasarım, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, strüktürü saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz. Daha fazla detay için ’Brütalist mimari’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın!