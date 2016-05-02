Süper modern, brüt beton kır evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu Meksika'nın Yucatan bölgesinden, Mérida'da konumlanmış tek katlı bir ev. Bir anaokulun deposu iken yapılan muhteşem bir dönüşüm çalışması ile hayat dolu bir eve dönüen bu yapı brüt beton dış cephesi ve sade, geometrik çizgisi ile ön plana çıkıyor. Taco Taller De Arqui̇tectura Contextual tarafından gerçekleştirilen tadilatta Reyes Rios + Larrain Architects ile birlikte, ortak çalışma yapılmış. Sade, mütevazi, ancak diğer bir bakış açısıyla aslında son derece sıra dışı ve çılgın olan bu tek katlı evi gelin hep birlikte gezelim.
Konut, üzerinde yer aldığı toprakla aynı renkte olması sebebiyle zeminden kendiliğinden yükselmiş, onun tuhaf ancak doğal bir parçasıymış izlenimi yaratıyor; ova gibi düz bir alanda görebileceğimizi kaya yükseltileri gibi… Yapının cephesi beton haliyle bırakılmış, üzerine sıva ve boya yapılmamış. Brütal mimari adı verilen bu akım son birkaç yıldır yeniden piyasaya çıktı, üstelik eskisinden çok daha fazla yaygınlaşarak.
Brütal tasarım, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, strüktürü saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz. Daha fazla detay için ’Brütalist mimari’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın!
Dış cephenin soğuk ve endüstriyel görünümü iç mekanlara adım atar atmaz kırılıyor. Fıstık yeşili bir duvar beton grisine boyanmış duvarlara eşlik ediyor. Desenli, geleneksel seramik karolar belirli alanlarda kullanılarak mekana dikkat çekici bir özellik kazandırmış. Ahşap sehpa ve sandalyeler de aynı şekilde son derece sıcak ve samimi bir hava veriyor.
Mutfak alanının hemen karşısında hem yemek alanı hem de oturma lanı olarak hizmet eden bir kısım bulunuyor. Tamamen duvara yapışık duran, ayaksız, beton oturma yeri / bank ile oluşturulan bu alanınü zerine minderler konularak şekil verilmiş. Geniş, yatay bir pencereye sahip olan bu mekan muhteşem bir şekilde doğal gün ışığı alıyor. Ayrıca, duvarda iki kenarda yer alan pencere detaylarına da dikkat!
Gri ve fıstık yeşili duvarlara kırmızı yatak başı ve geleneksek, muhteşem seramik karolar eşlik ediyor. Bu evin her bir odasında sofistike zevkler kendini gösteriyor. Zeminin seramik karo olmayan kısımları ise epoksi cila ile kaplanmış beton. Seramik karolar tıpkı yatak altına koyacağımız geniş bir halı gibi döşenmiş. Dekorasyonda kullanılan mobilya ve eşyaların tamamı son derece çağdaş fakat aynı zamanda sıcak ve sevimli.
Betonun soğuk, sert havası bol bol ahşap kullanılarak kırılmış. Hem mobilyalar hem de konutun giriş kapısı doğal renginde ahşaptan yapılma. Bu kontrast hem betonun soğukluğunu kırmış hem de yapıya artistik bir hava kazandırmış. Kapının üstünde yer alan seramik de içeride neyle karşılaşacağımızın habercisi niteliğinde.
Keskin hatlara sahip modern yapılarda genellikle sarının en sıcak tonlarında ışık veren aydınlatmalar tercih ediliyor. Bu tür sarı aydınlatmalar mekanlarda sıcak, samimi ve davetkar bir atmosfer yaratıyor, soğuk, endüstriyel görünümlü yapıları sımsıcak, yaşayan, yaşayan evlere dönüştürüyor.
Bu tür beton görünümlü evler ilginizi çekiyorsa, ’Beton dekor güzelliği ile stil sahibi bir ev!’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmalısınız. Bu yazımızda benzer özelliklere sahip ancak çok daha geniş bir ev göreceksiniz.