Oyun evi gibi sevimli, modüler bir ahşap kulübe

Çağımız artık modüler yapıların çağı. Günümüzde bizim ülkemizde de gitgide yaygınlaşan modüler binalar, önceden imal edilmiş anlamına gelen prefabrik binalar olarak da anılmakta. Atölyelerde önceden imal edilen ve altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen bu modüler yapılar birçok insan tarafından türlü nedenler ile tercih ediliyorlar. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etken.
Prefabrik ev deyince birçok insanın aklına genelde aynı tip yapılar gelmektedir. Her ne kadar ülkemizde tipik prefabrik ev olarak bildiğimiz yapılar da çok güzel mimarilere sahip olsalar da, aslında çeşitler sandığımızdan oldukça fazla. Örneğin, tamamen ahşaptan yapılan evler Karadeniz yaylaları dışında çok yaygın olmadığı için ilk aklımıza gelen modeller içerisinde olmayabiliyor. Bugün homify 360 sayfamızda konuk ettiğimiz ev işte tam olarak böyle bir yapı: Rustik detaylara sahip, tamamen ahşaptan üretilme ve modüler yani prefabrik. İtalyan firma Case di Legno Sr tarafından tasarlanıp imal edilen birbirinden güzel ahşap, modüler kulübelerden birini gelin, yakından inceleyelim.
Prefabrik ahşap kulübe iki kattan oluşuyor. Alt katında oturma odası, mutfak ve ufak bir banyo var, üst katta ise iki adet yatak odası bulunuyor. Toplam yetmiş iki metrekare büyüklüğünde olan iki yatak odalı bu ahşap kulübe altı yetişkin, iki adet de çocuğun kalabileceği donanıma sahip.
Seçilen siyah renkli kiremitler ile modernize edilmiş bir rustik görünümüne sahip olan ahşap kulübede rustik klasik rustik mimari detaylar da kullanılmış, bu da konuta masallarda anlatılan sevimli evlerin görüntüsünü vermiş. Ahşap halihazırda çok sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturmak için yeterliyken, sevimli panjurlar da tasarımı iyice desteklemiş.
Verandanın korkuluklu ya da korkuluksuz olması alıcının isteklerine bağlı, her iki türlü üretim de yapılıyor. Bir önceki fotoğrafta açık verandalı bir model görmüştük, burada ise korkuluk ile kaplanmış verandalı bir model görüyoruz. Malzemenin ahşap olması ve önceden üretilmesi alıcı için bu tür olanaklar sağlamakla kalmıyor, sonradan eklenebilecek bazı unsurlara da kolaylık sağlıyor.
Beton ve taş gibi yapılara göre çok daha hafif olan ahşap evler, sağlamlıkları, muhteşem görüntülerinin ve bunların yanı sıra harika izolasyonları ile de öne çıkıyor.
Prefabrik, ahşap bir ev yaptıracağınız zaman hem arzu ettiğiniz ahşap türünü, hem evin modelini hem de ahşabın cilasını ya da boyasını seçme imkanına sahipsiniz. Yüzyıllar süren ömre sahip olan prefabrik ahşap kulübeler aynı zamanda çok önemli bir özellik daha barındırıyorlar: Depreme karşı muazzam bir dayanıklılık.
Ahşap kulübenin iç dekorasyonu için rustik ya da country (kırsal) stilde mobilyalar ve dekoratif unsurlar tercih edebileceğiniz gibi, fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere tamamen çağdaş ve sade seçenekler üzerinde de durabilirsiniz. Açılıp çift kişilik bir yatağa dönüşebilen bu köşe koltuk hem konukları ağırlamak için hem de mekana çağdaş ve şık bir hava vermek için ideal bir seçim olmuş.
Köşe koltuk takımları ile ilgili ’Salonlarınızı zenginleştirecek köşe takımı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.