Oyun evi gibi sevimli, modüler bir ahşap kulübe

Çağımız artık modüler yapıların çağı. Günümüzde bizim ülkemizde de gitgide yaygınlaşan modüler binalar, önceden imal edilmiş anlamına gelen prefabrik binalar olarak da anılmakta. Atölyelerde önceden imal edilen ve altyapı çalışması oluşturulmuş arsalara monte edilen bu modüler yapılar birçok insan tarafından türlü nedenler ile tercih ediliyorlar. Bir hafta, on gün gibi çok kısa sürelerde, evresel ve beşeri engellere takılmadan imal edilmeleri, iki-üç gün gibi sürelerde montajlarının yapılması, standartlarının belirli ve yüksek olması ve elbette estetik görünümleri prefabrik yapıların yaygınlaşmasındaki en büyük etken.

Prefabrik ev deyince birçok insanın aklına genelde aynı tip yapılar gelmektedir. Her ne kadar ülkemizde tipik prefabrik ev olarak bildiğimiz yapılar da çok güzel mimarilere sahip olsalar da, aslında çeşitler sandığımızdan oldukça fazla. Örneğin, tamamen ahşaptan yapılan evler Karadeniz yaylaları dışında çok yaygın olmadığı için ilk aklımıza gelen modeller içerisinde olmayabiliyor. Bugün homify 360 sayfamızda konuk ettiğimiz ev işte tam olarak böyle bir yapı: Rustik detaylara sahip, tamamen ahşaptan üretilme ve modüler yani prefabrik. İtalyan firma Case di Legno Sr tarafından tasarlanıp imal edilen birbirinden güzel ahşap, modüler kulübelerden birini gelin, yakından inceleyelim.