Tüm dünyadan nefes kesen taş evler

Hem kırsal bir görüntüde hem de ilgi çekici bir tarzı mı arıyorsunuz? Böyle bir arayışınız varsa ister yeni baştan inşa edilmiş, isterse de tamir edilmiş bir taş evin size göre olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarzı kullanan mimarlar, doğal malzemeler kullanmaya devam ederken aynı zamanda evleri günümüz yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerle donatıyorlar.
Bugün sizlerle dünyanın çeşitli yerlerinden ilginç taş ev örneklerinden bir seçki hazırladık. Siz de yazları serin, kışları ılık olan bu yapılara hayransanız vakit kaybetmeden yazının geri kalanını okuyun.
Taş ve ahşap gibi iki doğal malzemeden inşa edilen villa çevresiyle sonsuz bir uyum içinde görünüyor. Villanın hem iç hem de dış duvarlarında taş kullanılmış.
İtalya'da yer alan bu evin altında Brozzetti Adriano'nun imzası var. Evin kütüphanesi taş ve ahşabın mükemmel uyumuyla sıcacık bir hale gelmiş.
Bu gördüğümüz bir serap mı ya da gerçek mi? Bu evde kayrak taş, sıvalı beton, ahşap pergolalar ve çevredeki palmiye ağaçları insanı egzotik bir konfora götürüyor.
Evin birinci katında kayrak taşlarının hakimiyeti bulunuyor ve bu taş malzeme birinci katın devamındaki terata bulunan kolonlarda da kullanılmış.
Bu taş yatak odasında, taşın beyaz renkle nasıl da uyumlu olduğu gözler önüne serilmiş. Taş odadaki pencerelerin ahşap çerçevelerinden yatak örtüsüne, şifoniyerden abajura kadar her eşya da beyaz renk kullanılmış ve çok da iyi yapılmış.
Banyoda taş malzeme görmeye çok alışık değiliz ama bu resim taş bir banyonun ne kadar estetik olabileceğini bizlere gösteriyor. Taş banyo beyaz lavabo teknesi ve bembeyaz havlularla tamamlanmış.
Bu resimle sizi Japonya'ya götürüyoruz. Evin içinde taş çok şık ve esteteik bir biçimde kullanılmış. İkinci kata çıkan merdiven duvarı doğal taşlarla kaplanmış ve evin beyaza boyalı diğer duvarlarıyla son derece başarılı bir kombinasyon oluşturmuş. Merdiven basamaklarında ise bir diğer doğal taş olan mermer kullanılmış.
Taş binalar Meksika'da çok revaçta. Bu villada bahçeden eve kadar her yerde taş kullanılmış. Taş avlu çok başarılı bir şekilde aydınlatılmış ve etkileyici bir atmosfer yaratılmış.
Taştan bir terasta keyifli bir akşam yemeği yemenin tadına paha biçilemez sanırız. Bu taş terasta yemek masası ve mazlemeler ortama uygun biçimde ahşap ve kumaştan tasarlanmış. Ahşap sandalye iskeletlerindeki oturma ve sırtlık bölümlerinde kalınca bir kumaş kullanılmış.
Taşla villada modern bir görüntü elde etmek de mümkün. İşte size kanıtı. İtalya'daki bu villa da taş öyle bir biçimde kullanılmış ki ortaya modern bir sonuç çıkmış. Daha doğrusu modernle geleneği harmanlayan bir sonuç. Temelini gelenekten alıp moderne selam çakan bir sonuç.
Bu taş evin zemininde de doğal taş malzemeler kullanılmış. Geniş pencereler açık renklerin kullanıldığı odayı daha da ferah bir hale getiriyor.
Taş evler hoşunuza gidiyorsa bu yazıyı da muhakkak okuyun: