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Tüm dünyadan nefes kesen taş evler

Aydin Sanli Aydin Sanli
Villa in Campagna ad Assisi, Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano Kırsal Oturma Odası
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Hem kırsal bir görüntüde hem de ilgi çekici bir tarzı mı arıyorsunuz? Böyle bir arayışınız varsa ister yeni baştan inşa edilmiş, isterse de tamir edilmiş bir taş evin size göre olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarzı kullanan mimarlar, doğal malzemeler kullanmaya devam ederken aynı zamanda evleri günümüz yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerle donatıyorlar. 

Bugün sizlerle dünyanın çeşitli yerlerinden ilginç taş ev örneklerinden bir seçki hazırladık. Siz de yazları serin, kışları ılık olan bu yapılara hayransanız vakit kaybetmeden yazının geri kalanını okuyun. 

Taş ve ahşaptan şık bir villa

Varese - Ristrutturazione villa privata, Studio Franco Segre Studio Franco Segre Kırsal Evler
Studio Franco Segre

Studio Franco Segre
Studio Franco Segre
Studio Franco Segre

Taş ve ahşap gibi iki doğal malzemeden inşa edilen villa çevresiyle sonsuz bir uyum içinde görünüyor. Villanın hem iç hem de dış duvarlarında taş kullanılmış. 

Eklektik bir karışım

Villa in Campagna ad Assisi, Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano Kırsal Oturma Odası
Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano

Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano
Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano
Studio di Bioarchitettura Brozzetti Adriano

İtalya'da yer alan bu evin altında Brozzetti Adriano'nun imzası var. Evin kütüphanesi taş ve ahşabın mükemmel uyumuyla sıcacık bir hale gelmiş. 

Taş, ahşap ve palmiyelerin şaşırtan uyumu

homify Tropikal Evler
homify

homify
homify
homify

Bu gördüğümüz bir serap mı ya da gerçek mi? Bu evde kayrak taş, sıvalı beton, ahşap pergolalar ve çevredeki palmiye ağaçları insanı egzotik bir konfora götürüyor. 

Evin birinci katında kayrak taşlarının hakimiyeti bulunuyor ve bu taş malzeme birinci katın devamındaki terata bulunan kolonlarda da kullanılmış. 

Bembeyaz bir yatak odası

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Rustik Yatak Odası
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Bu taş yatak odasında, taşın beyaz renkle nasıl da uyumlu olduğu gözler önüne serilmiş. Taş odadaki pencerelerin ahşap çerçevelerinden yatak örtüsüne, şifoniyerden abajura kadar her eşya da beyaz renk kullanılmış ve çok da iyi yapılmış. 

Beyazla güzelleşen taş banyo

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu Rustik Banyo
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Banyoda taş malzeme görmeye çok alışık değiliz ama bu resim taş bir banyonun ne kadar estetik olabileceğini bizlere gösteriyor. Taş banyo beyaz lavabo teknesi ve bembeyaz havlularla tamamlanmış. 

Daha fazla ayrıntı

The House creates open land scape, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Bu resimle sizi Japonya'ya götürüyoruz. Evin içinde taş çok şık ve esteteik bir biçimde kullanılmış. İkinci kata çıkan merdiven duvarı doğal taşlarla kaplanmış ve evin beyaza boyalı diğer duvarlarıyla son derece başarılı bir kombinasyon oluşturmuş. Merdiven basamaklarında ise bir diğer doğal taş olan mermer kullanılmış. 

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Bahçede taş

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos Rustik Evler
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

Taş binalar Meksika'da çok revaçta. Bu villada bahçeden eve kadar her yerde taş kullanılmış. Taş avlu çok başarılı bir şekilde aydınlatılmış ve etkileyici bir atmosfer yaratılmış. 

Taş teras

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Kırsal Bahçe
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Taştan bir terasta keyifli bir akşam yemeği yemenin tadına paha biçilemez sanırız. Bu taş terasta yemek masası ve mazlemeler ortama uygun biçimde ahşap ve kumaştan tasarlanmış. Ahşap sandalye iskeletlerindeki oturma ve sırtlık bölümlerinde kalınca bir kumaş kullanılmış. 

Geleneğin ötesinde

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Taşla villada modern bir görüntü elde etmek de mümkün. İşte size kanıtı. İtalya'daki bu villa da taş öyle bir biçimde kullanılmış ki ortaya modern bir sonuç çıkmış. Daha doğrusu modernle geleneği harmanlayan bir sonuç. Temelini gelenekten alıp moderne selam çakan bir sonuç.

Her yer taş

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Kırsal Oturma Odası
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Bu taş evin zemininde de doğal taş malzemeler kullanılmış. Geniş pencereler açık renklerin kullanıldığı odayı daha da ferah bir hale getiriyor. 

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