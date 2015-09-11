Tüm dünyadan nefes kesen taş evler

Hem kırsal bir görüntüde hem de ilgi çekici bir tarzı mı arıyorsunuz? Böyle bir arayışınız varsa ister yeni baştan inşa edilmiş, isterse de tamir edilmiş bir taş evin size göre olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarzı kullanan mimarlar, doğal malzemeler kullanmaya devam ederken aynı zamanda evleri günümüz yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerle donatıyorlar.

Bugün sizlerle dünyanın çeşitli yerlerinden ilginç taş ev örneklerinden bir seçki hazırladık. Siz de yazları serin, kışları ılık olan bu yapılara hayransanız vakit kaybetmeden yazının geri kalanını okuyun.