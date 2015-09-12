Bir ailenin mutluluğu

Evi farklı katmanlardan oluşan bir mimariye sahip. Evin girişi yer seviyesinden sağlanmış ve doğal bir etki yaratılmış. Eve girmek için herhangi bir merdiven ya da rampa tırmanmıyorsunuz. Evin her tarafı beyazken pencerelerde koyu renk cam kullanılmış. Evin çatısı da Kore'de yaygın olarak kullanılan çatı sistemleriyle kaplanmış ve renk olarak koyu renk tercih edilerek evin beyazıyla hoş bir kontrast yaratmış.

Evin açık otoparkında ev sahibi ailenin iki arabasının da park edebileceği kadar yer var. Evin bahçesi de hoş bir peyzaj çalışmasından geçirilmiş. Bahçede çeşitli Uzak Doğu bitkileri bulunuyor.