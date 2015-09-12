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Bir ailenin mutluluğu

Aydin Sanli Aydin Sanli
앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Modern Evler
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Bugün sizleri Güney Kore'ye götürüyoruz. Güney Kore'de bir ailenin sıfırdan yaptırdığı bir evi tanıtacağız. Evde Samganilmok mimarlık firmasının imzası var. Lafı fazla uzatmadan bu huzur dolu evdeki turumuza başlayalım. 

Göz alıcı tasarım

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Modern Evler
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Evi farklı katmanlardan oluşan bir mimariye sahip. Evin girişi yer seviyesinden sağlanmış ve doğal bir etki yaratılmış. Eve girmek için herhangi bir merdiven ya da rampa tırmanmıyorsunuz. Evin her tarafı beyazken pencerelerde koyu renk cam kullanılmış. Evin çatısı da Kore'de yaygın olarak kullanılan çatı sistemleriyle kaplanmış ve renk olarak koyu renk tercih edilerek evin beyazıyla hoş bir kontrast yaratmış. 

Evin açık otoparkında ev sahibi ailenin iki arabasının da park edebileceği kadar yer var. Evin bahçesi de hoş bir peyzaj çalışmasından geçirilmiş. Bahçede çeşitli Uzak Doğu bitkileri bulunuyor. 

Ahşap zeminli avlu

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Modern Evler
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Evin iç tarafındaki avluda doğal çimenle doğal ahşabın uyumunu görüyoruz. Çimenlik alanda kamp yapabilme imkanı sağlayan avlunun ahşap bölümünde ise sıcak yaz günlerinde akşam yemekleri yemek mümkün. Evin her yerinin sıvalı ve boyalı duvardan oluşmadığını da burada görebiliyoruz. Evin bazı bölümlerinde doğal taşlara yer verilmiş ve bu da estetik bir hava yaratmış.

Modern ahşap bir ev

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Modern Evler
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Evin ikinci katında yatak odası, banyo ve oturma odası yer alıyor. Evin iki katı da bembeyaz duvarları ve çok hoş ahşap zeminiyle dikkat çekiyor. Ahşabın rengi ve beyaz mükemmel bir uyum yaratmış. Evin ikinci katına çıkan merdiven boşluğunda beyaza boyalı metal trabzanlar kullanılmış 

Ev içinde ev

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Modern Evler
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Evde kapısız küçük bir kulübeye benzer bir ev daha bulunuyor. Burası okuma bölümü olarak kullanılmak üzere tasarlanmış. Bölmeye açılan ahşap pencere ise çocuk odasını çok daha keyifli hale getiren bir pencere. Pencerenin gerisinde evin çocuğunun odası bulunuyor. 

Ferah bir iç mekan

앵두집 (Cherry House), 삼간일목 (Samganilmok) 삼간일목 (Samganilmok) Modern Evler
삼간일목 (Samganilmok)

삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)
삼간일목 (Samganilmok)

Evin tavanları oldukça yüksek yapılmış. Ayrıca evde tercih edilen beyaz renk ve açık zemin kaplaması rengi evi daha da ferah göstermiş. Üstelik ev bolca da güneş ışığı alıyor. Bunun için pencereler mümkün olduğu kadar geniş yapılmış. 

Bu ev ev sahiplerinin 34 yıllık ev özlemine değmiş doğrusu. Daha fazla ev fikri için şu yazıya da bir göz atın:

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