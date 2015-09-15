En güzel duvar dekoru örnekleri

Türkiye'de birçok eve baktığımızda bir eksik göze çarpıyor: Duvar dekorasyonu. Duvarlarımızı evin genel dekorunun dışında bırakma eğilimimiz var. Genelde badanayı yapıp bırakıyoruz. Üstelik badana renkleri konusunda da çok tutucuyuz. Ya da bazen evimizin dekorunun hiçbir kısmıyla alakası olmayan, alelade bir resmi asıp geçiyoruz. Oysaki odalarımızın dört tarafını saran, devasa bir alan var elimizde. İyi bir biçimde dekore edilirse evin karakterini belirleyebilecek olan duvarlarımızı dekorsuz, işlevsiz, kendi halinde bıraktığımızda mekanlarımızda devasa birer ölü alana sebebiyet verdiğimizi artık fark etmeliyiz. Minimalist bir prensibe sahipseniz, evlerinizi olabilecek en az eşyayla en sade şekilde döşüyorsanız ve duvarlarınızı bilerek boş bırakıyorsanız, elbette bu da bir tercih ve tarz meselesidir. Ancak mevzuubahis olan bu durum değilse, duvarlarınızı ev dekorasyonunuza ve kendi zevkinize uygun bir şekilde nasıl dekore etmeniz gerektiği konusunda ipuçlarına ihtiyacınız varsa, homify sayfalarınızı takip ederek duvar dekoru konusunda ilham alabilirsiniz.