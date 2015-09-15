En güzel duvar dekoru örnekleri

Türkiye'de birçok eve baktığımızda bir eksik göze çarpıyor: Duvar dekorasyonu. Duvarlarımızı evin genel dekorunun dışında bırakma eğilimimiz var. Genelde badanayı yapıp bırakıyoruz. Üstelik badana renkleri konusunda da çok tutucuyuz. Ya da bazen evimizin dekorunun hiçbir kısmıyla alakası olmayan, alelade bir resmi asıp geçiyoruz. Oysaki odalarımızın dört tarafını saran, devasa bir alan var elimizde. İyi bir biçimde dekore edilirse evin karakterini belirleyebilecek olan duvarlarımızı dekorsuz, işlevsiz, kendi halinde bıraktığımızda mekanlarımızda devasa birer ölü alana sebebiyet verdiğimizi artık fark etmeliyiz. Minimalist bir prensibe sahipseniz, evlerinizi olabilecek en az eşyayla en sade şekilde döşüyorsanız ve duvarlarınızı bilerek boş bırakıyorsanız, elbette bu da bir tercih ve tarz meselesidir. Ancak mevzuubahis olan bu durum değilse, duvarlarınızı ev dekorasyonunuza ve kendi zevkinize uygun bir şekilde nasıl dekore etmeniz gerektiği konusunda ipuçlarına ihtiyacınız varsa, homify sayfalarınızı takip ederek duvar dekoru konusunda ilham alabilirsiniz.
Üç boyutlu duvar panelleri dekorasyon dünyasındaki son gelişmelerden biri. Değişik renk seçenekleri ve desenleri ile birçok ev ve iş yerinde tercih edilen bu üç boyutlu paneller duvarlarımıza oldukça sıra dışı bir hava katıyor, mekana zenginlik ve derinlik kazandırıyor. Hafif yapıları, kolay yapılan montajları ve kolayca temizlenebilir olmaları ile tercih edilen panelleri oturma odalarında ve yatak odalarında kullanabiliriz. Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından ithal edilen Triwol marka üç boyutlu duvar panellerinin farklı renk ve modellerini şu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Kendinden yapışkanlı doğal ahşap duvar kaplama panelleri olan WoodMyWall ürünleri duvarlara ahşap görüntüsü getirmek için bire bir. Onlarca farklı rengi bulunan, çevirimiçi olarak satılan ve kendimizin kolaylıkla uygulayabileceği bir malzeme olan ahşap duvar panelleri ise odalarımızın havasını komple değiştirebiliriz. Bu tür panellerin en iyi özelliklerinden biri de kolay yıpranmayan malzemede yapılmaları ve temizlik ve bakımının çok kolay olması. Bu paneller ile ister duvarlarınızın tamamını isterse de yalnızca bir kısmını (örneğin yatak arkası, televizyon arkası) kaplayarak güzel bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Tarihten günümüze kalmış ve halen devam ettirilen en güzel sanat çalışmalarından biridir mozaik. Çok şanslıyız ki Anadolu mozaiklerle dolu bir ülke, mozaik adeta Anadolu tarihinin ve artık bizim de kültürümüzün bir parçası. İlk örnekleri milattan önce 3000'li yıllarda Mezopotamya'da görülen, Antik Yunan mimarisinde de sıklıkla kullanılan, daha sonraları ise İslamiyet'te de sıkça görmeye başladığımız mozaik örneklerini hala yaptırmak mümkün. Ve elbette, bu çalışmalar eskiden olduğu gibi uzun zamanlar almıyor. Doğal taş firmaları önceden file üzerinde hazırladıkları mozaik çalışmalarını evlerimize kolayca döşeyebiliyor. Birçok seramik firması ise mozaik görünümlü fayanslar tasarlayıp imal ediyor.
Ünlü Fransız duvar kağıdı ve kumaş firması Elitis’in Türkiye temsilciliğini yapan LOT Duvarkağıdı ve Kumaş, markanın en yeni duvar kağıdı koleksiyonu Eldorado’yu tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de piyasaya sunmuş. Rafya ve ağaç kabuğu gibi bitkisel dokulardan ilham alınarak tasarlanan vinil duvar kağıtlarında natürel renkler ile sulu boya ve panita görünümü verilmiş. Üç farklı dokuda, toplam kırk üç farklı renk seçeneği olan koleksiyon 10 metrelik rulolar halinde satışa sunulmuş. Eldorado koleksiyonu, doğal dokusu ve renkleri ile banyo ve mutfak gibi ıslak ya da nemli ortamlar dahil, klasikten moderne her türlü mekanda farklılık yaratmak için ideal.
Mutlaka dikkatinizi çekmiştir: Son bir iki yılın en trendi duvar aksesuarlarından biri de büyük boyutlu harfler. Birer rölyef gibi kullanılan, değişik yazı tiplerine ait büyük ya da küçük harfler evlerin duvarları süslüyor. Bunun bir adım ötesi ise, duvara monte edebileceğimiz neon ışıklı harfler. Pop art sevenlerin özellikle beğeneceğini düşündüğüm bu neon aydınlatma detayları evlerimizin duvarlarına hem renk hem de kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl bir hava katıyor.
Duvarlarımızı değerlendirmenin en kullanışlı yollarından olan raflar, günümüzde her zevke ve dekorasyon prensibine uygun şekillerde tasarlanıp imal ediliyor. Raf dendi mi, dikdörtgen şeklindeki basit düzenekleri canlandırmayalım artık gözümüzde. Değişik şekillerde ve renklerde, farklı amaçlar için dizayn edilmiş yüzlerce raf örneği bulmak mümkün. homify sayfalarında duvar rafları ve kitaplıklarla ilgili birçok blog yazısı ve derleme bulabilirsiniz. Birkaç tanesini sizler için sıralayayım, linklere tıklayarak sayfaları ziyaret edebilirsiniz:
Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri
Pratik ve estetik ahşap raf modelleri
Sıra dışı raf ve kitaplık modelleri
Kullanışlı, zarif ve dekoratif raf modelleri
Çalışma odalarına özel kitaplık raf modelleri
Bir konsept dahilinde dekore edilen çocuk ve genç odalarına en güzel örneklerden biri, Niyazi Özçakar İçmimarlık tarafından bir genç odası için tasarlanmış olan bu gökyüzü temalı çalışma. Aydınlatma sistemi ile entegre bir şekilde tasarlanmış bu odada duvar ve tavan panelleri hem dekoratif hem de aydınlatma sayesinde işlevsel olarak kullanılmış. Huzur veren mavi renk üzerine beyaz bulutlar, sapsarı bir güneş ve odaya renk katan şahane bir gökkuşağı şeklinde tasarlanan oda, hem huzur hem de keyif veriyor.
Dicle Hokenek Architecture tarafından tasarlanan bu mutfağın duvarları harman tuğla görünümlü kaplama ise döşenmiş. Beyaz country mutfak ile birlikte kullanılan harman tuğla duvarlar, rabıta zemin ve işlenmemiş ahşap kesiti görünümlü yemek masası ile mükemmel bir uyum içerisinde.
Bu seferki harman tuğlalı duvar örneğimiz yine mutfaktan, ancak bu seferki değişiklik renkten geliyor. Beyaza boyalı harman tuğla görünümlü kaplama, açık raf sistemleri arkasında ustaca kullanılmış. En yeni trendlerinden biri olan mutfak için açık raf sistemlerini bu fotoğraftaki örnekte görmek mümkün. Mutfaktaki dekoratif objelerimizi, yemek kitaplarımızı, şık çanak çömleklerimizi, bardaklarımızı, fincanlarımızı ve kavanozlarımızı sergileyebileceğimiz kapaksız rafları önümüzdeki yıllarda sıkça görmeye başlayacağımız tüyosunu da vermeden geçmeyelim.
En sevdiğim duvar dekorlarının başında ise hem iç hem de dış mekanlara kolaylıkla uygulayabileceğimiz dikey bahçe tasarımları geliyor. Canlı bitki yetiştirmek için alanım yok mazeretine artık son! Duvarlarımıza uygun tertibat ile yerleştirebileceğimiz dikey bahçe sistemleri ile bahçeler artık evimizde. Dikey bahçe nasıl yapılır, Butik Bahçe sayfasından öğrenmek mümkün.