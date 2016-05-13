Türkiye'den yazlık evler

Bahçe için süs bitkileri, bahçe mobilyaları, oyun alanı, havuz alanı gibi bahçe aksesuarları da estetik bir dil yakalamanızı sağlayabilir. Şık ve kullanışlı bir bahçe dizaynı ile keyifli bir yaz tatili geçirmek mümkün.

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