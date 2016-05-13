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Türkiye'den yazlık evler

Meral Eser Meral Eser
House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
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Yaz yaklaşırken, tatil planları yapmaya başladınız belki de. Çalışanlar için senenin yorgunluk ve stresini atmak için tatil fırsatlarını iyi değerlendirmek gerek. Verimli ve dinlendirici bir tatil için mekan seçimi oldukça önemlidir.  Konfor sunan otel hizmetlerinden faydalananların yanı sıra, yazlık evlerde tatilini geçirmek ve ev konforunu hissetmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu yazımızda sizlere Türkiye'de bulunan birbirinden cazip yazlık evleri tanıtacağız, dilerseniz fazla beklemeden içinizi açacak manzaralara göz gezdirelim.

Doğa ile iç içe uyum

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ferahlatan atmosferiyle doğa ile iç içe bir yazlık cephesi ile başlıyoruz. Doğal taş kaplama ile cephenin görünümünü doğa ile uyumlu hale getirmek mümkün. Teras keyfini sağlayacak mobilya düzeni ve dekorasyon kadar, bahçe düzeni de önemli yer teşkil etmektedir. Manzaraya karşı oturup akşam keyfi yapmak için, iç mekan dekoru kadar teras, peyzaja da önem gösterilmelidir. Göz alıcı cephesi ile dikkatleri çeken yazlık ev projesi,  ENGEL & VÖLKERS BODRUM imzası taşıyor.

Terastan görünüm

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Tasarımı ve mimarisi ile bulunduğu çevreye uyum sağlayan, şık bir teras manzarası. Yaz tatili anlayışı kişiden kişiye değişebilir. Fakat keyifli bir teras dekorasyonu ve dinlendirici bir gün yaşamak pek çok kişinin hayalidir. Teras ve bahçeler için dekorasyon ve mobilya düzenini farklı zemin kotları ile kullanım amaçlarına göre düzenlemek mümkün. Pratik yaklaşımlarla kullanım amaçlarına göre açık ve kapalı alanları farklı zemin kotları ile ayırabilirsiniz.

Havuz

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

Yalikavak Ev

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Yazlık evler için arzulanan bir başka eğlence unsuru havuz teminidir. Tatil günlerini hayallerini süsleyen bir ev ve havuz keyfi ile geçirmek isteyenlere şahane bir örnek. Aile ve yakınları ile keyifli bir tatil geçirmek isteyenlere havuzlu yazlık evler oldukça cazip bir alternatif.

Mavi düş

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

Yalikavak Ev

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Hayalleri süsleyen bir tatilin renkleri arasında turkuaz, mavi, yeşil, beyaz ve tüm natürel renk tonları gelir. Natürel renk tonları dekorasyon için de dingin bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Gün ışığını muntazam alan ferah ve dinlendirici bir yaşam alanı.

Bahçe düzeni

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Yaz tatili anlayışı iç mekandan dış mekana dekor için tercih edilen stil, tarz ve düzen anlayışı ile şekillenir. Eğer bahçesi bulunan bir yazlık eve sahipseniz havuz ve peyzaj gibi gündelik yaşam akışını etkileyecek alanların düzenlemeleri ile ilgilenmek gerekebilir. Bahçe mobilyaları, teras dekoru, süs bitkileri, ve ağaçlar bu düzenin birer parçalarıdır.

Hobi odaları

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Multimedya Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Keyifli bir tatilin önemli unsurlarından biri de dinlendirici bir atmosfer kadar eğlence unsurlarını da sağlamaktır. Hobi odaları oluşturabilir, ışıklandırma ve aydınlatma unsurlarını buna uygun dizayn edebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Modern

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Göze hitap eden tasarımları ile modernist ve minimalist çizgileri buluşturan projeler de dikkat çekiyor. Uygulanacak stil ve tarz, iç mekandan dış mekana kadar izlerini taşıyor.

Açık plan

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Ortak kullanım alanlarını bir arada fonksiyonel ve estetik yaklaşımlarla çözmek mümkün. Oturma alanı ile yeme alanını açık plan bir zeminde, mobilya düzeni, döşeme zemini ya da duvar dekorları ile ayırmak veya birleştirmek pratik yaklaşımlardan sadece birkaçı.

Aydınlatma unsurları

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Gün ışığını muntazam alan geniş pencereli bir yazlık evin ferah atmosferi oldukça etkilidir. Akşam saatlerinde keyifli bir atmosfer yaratmak için dekorasyon kadar ışıklandırma unsurları da önem arz eder. Oturma alanı, yemek alanı, havuz alanı ve teras alanı gibi kullanım amaçlarına göre ayrılan alanları doğru ve ölçülü aydınlatma aksesuarları ile ışıklandırmak gerekir.

Peyzaj ve bahçe dekorları

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Bahçe için süs bitkileri, bahçe mobilyaları, oyun alanı, havuz alanı gibi bahçe aksesuarları  da estetik bir dil yakalamanızı sağlayabilir. Şık ve kullanışlı bir bahçe dizaynı ile keyifli bir yaz tatili geçirmek mümkün.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Doğayla uyumlu bir yazlık’ yazımız da ilginizi çekebilir. 

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