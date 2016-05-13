Türkiye'den yazlık evler

Yaz yaklaşırken, tatil planları yapmaya başladınız belki de. Çalışanlar için senenin yorgunluk ve stresini atmak için tatil fırsatlarını iyi değerlendirmek gerek. Verimli ve dinlendirici bir tatil için mekan seçimi oldukça önemlidir. Konfor sunan otel hizmetlerinden faydalananların yanı sıra, yazlık evlerde tatilini geçirmek ve ev konforunu hissetmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu yazımızda sizlere Türkiye'de bulunan birbirinden cazip yazlık evleri tanıtacağız, dilerseniz fazla beklemeden içinizi açacak manzaralara göz gezdirelim.
Ferahlatan atmosferiyle doğa ile iç içe bir yazlık cephesi ile başlıyoruz. Doğal taş kaplama ile cephenin görünümünü doğa ile uyumlu hale getirmek mümkün. Teras keyfini sağlayacak mobilya düzeni ve dekorasyon kadar, bahçe düzeni de önemli yer teşkil etmektedir. Manzaraya karşı oturup akşam keyfi yapmak için, iç mekan dekoru kadar teras, peyzaja da önem gösterilmelidir. Göz alıcı cephesi ile dikkatleri çeken yazlık ev projesi, ENGEL & VÖLKERS BODRUM imzası taşıyor.
Tasarımı ve mimarisi ile bulunduğu çevreye uyum sağlayan, şık bir teras manzarası. Yaz tatili anlayışı kişiden kişiye değişebilir. Fakat keyifli bir teras dekorasyonu ve dinlendirici bir gün yaşamak pek çok kişinin hayalidir. Teras ve bahçeler için dekorasyon ve mobilya düzenini farklı zemin kotları ile kullanım amaçlarına göre düzenlemek mümkün. Pratik yaklaşımlarla kullanım amaçlarına göre açık ve kapalı alanları farklı zemin kotları ile ayırabilirsiniz.
Yazlık evler için arzulanan bir başka eğlence unsuru havuz teminidir. Tatil günlerini hayallerini süsleyen bir ev ve havuz keyfi ile geçirmek isteyenlere şahane bir örnek. Aile ve yakınları ile keyifli bir tatil geçirmek isteyenlere havuzlu yazlık evler oldukça cazip bir alternatif.
Hayalleri süsleyen bir tatilin renkleri arasında turkuaz, mavi, yeşil, beyaz ve tüm natürel renk tonları gelir. Natürel renk tonları dekorasyon için de dingin bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Gün ışığını muntazam alan ferah ve dinlendirici bir yaşam alanı.
Yaz tatili anlayışı iç mekandan dış mekana dekor için tercih edilen stil, tarz ve düzen anlayışı ile şekillenir. Eğer bahçesi bulunan bir yazlık eve sahipseniz havuz ve peyzaj gibi gündelik yaşam akışını etkileyecek alanların düzenlemeleri ile ilgilenmek gerekebilir. Bahçe mobilyaları, teras dekoru, süs bitkileri, ve ağaçlar bu düzenin birer parçalarıdır.
Keyifli bir tatilin önemli unsurlarından biri de dinlendirici bir atmosfer kadar eğlence unsurlarını da sağlamaktır. Hobi odaları oluşturabilir, ışıklandırma ve aydınlatma unsurlarını buna uygun dizayn edebilirsiniz.
Göze hitap eden tasarımları ile modernist ve minimalist çizgileri buluşturan projeler de dikkat çekiyor. Uygulanacak stil ve tarz, iç mekandan dış mekana kadar izlerini taşıyor.
Ortak kullanım alanlarını bir arada fonksiyonel ve estetik yaklaşımlarla çözmek mümkün. Oturma alanı ile yeme alanını açık plan bir zeminde, mobilya düzeni, döşeme zemini ya da duvar dekorları ile ayırmak veya birleştirmek pratik yaklaşımlardan sadece birkaçı.
Gün ışığını muntazam alan geniş pencereli bir yazlık evin ferah atmosferi oldukça etkilidir. Akşam saatlerinde keyifli bir atmosfer yaratmak için dekorasyon kadar ışıklandırma unsurları da önem arz eder. Oturma alanı, yemek alanı, havuz alanı ve teras alanı gibi kullanım amaçlarına göre ayrılan alanları doğru ve ölçülü aydınlatma aksesuarları ile ışıklandırmak gerekir.
Bahçe için süs bitkileri, bahçe mobilyaları, oyun alanı, havuz alanı gibi bahçe aksesuarları da estetik bir dil yakalamanızı sağlayabilir. Şık ve kullanışlı bir bahçe dizaynı ile keyifli bir yaz tatili geçirmek mümkün.
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