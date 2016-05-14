Eko küp: Modern çizgilerle çardak modeli

Yaz aylarını konforlu ve lüks alternatiflerle açık alanlarda geçirmek isteyenler için, akıllı küp, tasarımı ile örnek bir model oluyor. Kompakt, istenilen duvar ile monte edilebilir, ihtiyaca göre uygun görülen yere konumlandırılabilecek bir alternatif olarak değerlendirilebiliyor.

Farklı modeller ve farklı fiyatlarla satın alınabilen eko küp modeli çardaklar, kişisel zevke göre stil, doku ve renk yelpazeleri ile temin edilebiliyor. Kullanılacak alana göre, müşteri tarafından istenilen ölçülerde tasarlanabiliyor. Konfor ve keyif veren ortak kullanım alanı tasarlamak istiyorsanız, akıllı küp olarak da anılan bu çardak modellerini değerlendirmenizi öneririz.