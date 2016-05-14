Eko küp: Modern çizgilerle çardak modeli

Havaların ısınmasıyla, son günlerde dış mekanlarda vakit geçirme oranı arttı. Bahçeler, teras, havuz alanları ve çardaklar. Evlerden çıkıp bahçelerinde vakit geçirme fırsatı yakalayanlar için ise konfor sunan bahçe dizaynı fikirleri mevcut. Bu yazımızda sizlere modern çizgisi ile dikkat çeken fonksiyonel bir çardak modelini tanıtacağız. Şık ve konforlu bir atmosfer sunan proje, ECOSPACE ESPAÑA imzası taşıyor.
Modern çizgilerle dizayn edilen proje, şık ve konforlu mobilya ve aksesuarlarla donatılmış. Küp formunu alan çardak modeli, geometrik formlarla dizayn edilen modern tasarımlara şık bir örnek. Akşam saatleri için şık bir atmosfer sunan aydınlatma aksesuarları ve mobilya düzenine özen gösterilmiş. Ahşabın sıcak dokusu ve renkleri ile göz alıcı dekor uyumu dikkat çekiyor. Sevdiklerinizle ve yakınlarınızla keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için şık bir alternatif.
Yaz aylarını konforlu ve lüks alternatiflerle açık alanlarda geçirmek isteyenler için, akıllı küp, tasarımı ile örnek bir model oluyor. Kompakt, istenilen duvar ile monte edilebilir, ihtiyaca göre uygun görülen yere konumlandırılabilecek bir alternatif olarak değerlendirilebiliyor.
Farklı modeller ve farklı fiyatlarla satın alınabilen eko küp modeli çardaklar, kişisel zevke göre stil, doku ve renk yelpazeleri ile temin edilebiliyor. Kullanılacak alana göre, müşteri tarafından istenilen ölçülerde tasarlanabiliyor. Konfor ve keyif veren ortak kullanım alanı tasarlamak istiyorsanız, akıllı küp olarak da anılan bu çardak modellerini değerlendirmenizi öneririz.
Eko küp, aynı zamanda doğal ahşap materyal kullanımı ile doğa ile iç içe tasarlanabilecek bir alternatif. Konfor ve kalite sunan tasarımı ile kullanıcılara, güvenli, rahat ve doğa ile iç içe kullanım olanakları sunabilecek bir fikir ile dizayn edilmiş. Aile dostu, yakınları ve arkadaşları ile keyifli saatler geçirmek isteyenler için, şık ve konforlu bir çardak modeli.
Portatif kullanım olanakları sunan bahçe mobilyaları ile okuma alanı oluşturabilecek ekstra bir alan oluşturulabilir. İstenildiği takdirde ihtiyaca göre mobilya düzeni oluşturulurken; sandalyeler, koltuk ve yastıklar ile oturma alanı ile yemek alanı ayrıca oluşturulabilir. Gece aktiviteleri için, yıldızları seyretme olanağı tanıyan çatı dizaynı ve formu da farklı kullanım olanaklarına imkan tanıyor.
Eko küp tasarımı ile doğal ve doğa ile iç içe tasarım anlayışı küçük detaylar içeriyor. Süs bitkilerine estetik bir tasarım anlayışı ile yer vermek ve bunu fonksiyonel dekorlarla sağlamak mümkün. Ahşap saksı modelleri ile tasarıma eklenen doğal bitkiler, çiçekler ayrıca göze hitap ediyor.
Keyifli yaz akşamlarını tamamlayacak en önemli unsurlardan biri de, soğuk içeceklerle sağlanan konforlu ortak kullanım alanları. Stresli ve yoğun bir iş gününün ardından, akşam keyfini dostlarla soğuk içeceklerinizi yudumlayarak geçirmek mümkün. Bu detaya önem verenler içini soğuk içecekleri muhafaza edecek bir aparat detayı unutulmamış. Dilerseniz, kullanım amaçlarınıza göre tasarlatabileceğiniz eko küp modellerinde yeme ve içme aktivitelerinizi kolaylaştıracak detaylar ile dizayn ettirmek mümkün. Keyifli yaz akşamları için konfor sunan şık alternatifler.
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